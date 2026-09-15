ଦିଲ୍ଲୀରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ‘ୟୁନିଟି ମଲ୍’, ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ରହିବ ୩୬ଟି ଷ୍ଟଲ୍ ଓ ଫୁଡ୍ କୋର୍ଟ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀର ବାସିନ୍ଦା ଏବଂ ସାରା ଦେଶର କାରିଗରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତା ପିତାମପୁରାର ପୁରୁଣା ଦିଲ୍ଲୀ ହାଟ ସ୍ଥାନରେ ଏକ ନୂତନ ‘ୟୁନିଟି ମଲ୍’ ନିର୍ମାଣ କରିବାର ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୨୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଓ ପରିବହନ ବିକାଶ ନିଗମ (DTTDC) ଦ୍ୱାରା ଏହି ମଲ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ।
ଏହା କ’ଣ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ?
ଏହି ୟୁନିଟି ମଲ୍ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ‘ୱାନ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ୱାନ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ’ (ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲା, ଗୋଟିଏ ଉତ୍ପାଦ) ଯୋଜନାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ। ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ଥାନୀୟ ଉତ୍ପାଦ, ହସ୍ତଶିଳ୍ପ, କଳା, ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଖାଦ୍ୟଶୈଳୀକୁ ଗୋଟିଏ ଛାତ ତଳେ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ।
କେତୋଟି ଷ୍ଟଲ୍ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ?
ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ମଲ୍ରେ ମୋଟ ୩୬ଟି ଷ୍ଟଲ୍ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ଏହି ଷ୍ଟଲ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏକ ବଡ଼ ଫୁଡ୍ କୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ, ଯାହା ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ଖାଦ୍ୟର ସ୍ୱାଦ ନେବାର ସୁଯୋଗ ଦେବ।
ଏଠାରେ କ’ଣ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ?
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ର ପାଲଟିପାରେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେମ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ପୃଥକ ଶୌଚାଳୟ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ । ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୫୦୦ଟି ଶୌଚାଳୟ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ଏବଂ ଏହା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବାକି ୫୦୦ଟି ଶୌଚାଳୟ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ସରକାର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରାୟ ୧୪ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସୁବିଧା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ଏବଂ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ଗୁଡ଼ିକ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ନୂତନ ଶୌଚାଳୟ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରିବେ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ସହିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।