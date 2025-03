Delhi: ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ୧୫ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଗାଡିକୁ ମିଳିବ ଆଉ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ

15 Years Old Vehicles: ଦିଲ୍ଲୀର ରେଖା ଗୁପ୍ତା ସରକାର ଶନିବାର ଦିନ ଯାନବାହନ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଞ୍ଜିନ୍ଦର ସିଂହ ସିରସା କହିଛନ୍ତି ଯେ ୩୧ ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ଦିଲ୍ଲୀର ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପଗୁଡ଼ିକରେ ୧୫ ବର୍ଷରୁ ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ଇନ୍ଧନ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ସିରସା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଆମର ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପଗୁଡ଼ିକରେ ଏପରି ଗ୍ୟାଜେଟ୍ ଲଗାଉଛୁ ଯାହା ୧୫ ବର୍ଷରୁ ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଇନ୍ଧନ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଆଜି ଆମ ସରକାର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେବେ।

ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଞ୍ଜିନ୍ଦର ସିଂହ ସିରସା କହିଛନ୍ତି, “ଏବେ କୌଣସି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ମାଲିକ ୧୫ ବର୍ଷରୁ ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ିକୁ ଡିଜେଲ-ପେଟ୍ରୋଲ ଦେବେ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଆମେ ୧୫ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ସମସ୍ତ ଯାନବାହନ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଟିମ୍ ଗଠନ କରୁଛୁ। ଏହି ଦଳ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଏପରି ଯାନଗୁଡ଼ିକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଛି। ଆମେ ଦିଲ୍ଲୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ।

