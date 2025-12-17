Delhi Polluion: ପ୍ରଦୂଷଣ ପାଇଁ ଆକ୍ସନରେ ସରକାର, ଶତ ପ୍ରତିଶତ WFH ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ

Trending Photos
Delhi Polluion: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀରେ ବଢ଼ୁଥିବା ପ୍ରଦୂଷଣ ମଧ୍ୟରେ, ରେଖା ଗୁପ୍ତା ସରକାର ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ଘରୁ କାମ କରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କର ଅଧା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ କପିଲ ମିଶ୍ରା ଏହି ନିୟମକୁ ପୁନର୍ବାର ଦୋହରାଇଲେ ଏବଂ ଏହାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ।
ମନ୍ତ୍ରୀ କପିଲ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦିଲ୍ଲୀର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ବିଭାଗରେ 50% ଘରୁ କାମ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି WFH ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରାଯାଏ ତେବେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରିବ।
ଏହି ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ
ରେଖା ଗୁପ୍ତା ସରକାରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ କପିଲ ମିଶ୍ର ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ CAQM ଏବଂ ପରିବେଶ ବିଭାଗ କିଛି ନିୟମ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ, ଉପସ୍ଥିତି 50% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ରହିବ। ଦିଲ୍ଲୀର ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ 50% ସମୟ ଘରୁ କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏହା ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। କେବଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା, ହସ୍ପିଟାଲ, ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ, ଜେଲ ଏବଂ ସାଧାରଣ ପରିବହନ ଭଳି ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକୁ ଯେକୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକରୁ ମୁକ୍ତ କରାଯିବ। ଏହି ନିୟମ ଅନ୍ୟ ସବୁଠାରେ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ଲାଗୁ କରାଯିବ।
କପିଲ ମିଶ୍ର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଦିଲ୍ଲୀରେ GRAP 4 କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। ଶ୍ରମ ବିଭାଗ କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। GRAP 3 ଅଧୀନରେ 16 ଦିନ ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ଦିଲ୍ଲୀରେ ପଞ୍ଜିକୃତ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ₹10,000 ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବେ। GRAP 4 ଶେଷ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ହାରରେ ଦେୟ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ।"
ଆପ ଟାର୍ଗେଟ କଲା
ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି (ଆପ) ବଢ଼ୁଥିବା ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ନେଇ ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। ମନ୍ତ୍ରୀ କପିଲ ମିଶ୍ର ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିରୋଧୀ ଆପକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, "ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏକ ମାସର ଛୁଟିରେ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ କାହିଁକି ପଳାଇଯାଉଥିଲେ? ଆମକୁ କୁହନ୍ତୁ। ଆଜି, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ମହିଳା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିରନ୍ତର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ ତୁଚ୍ଛ ନେତାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ସହିତ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ପଞ୍ଜାବର ଲୋକମାନେ ଏହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଜବାବ ଦେବେ।"