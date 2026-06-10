Delhi Metro Life: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ତାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ହିତ ଏବଂ ବଢ଼ୁଥିବା ଇନ୍ଧନ ସଙ୍କଟର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସରକାର ଏବେ କାମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋ, ଡିଟିସି ବସ୍ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାର୍ବଜନୀନ ପରିବହନ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ (ଅତିରିକ୍ତ ଭତ୍ତା) ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଏକ ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି, ଏବଂ ଏହା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମସ୍ତ ବିଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ।
୧୦% ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କିପରି ପାଇବେ?
ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଦିଲ୍ଲୀ ପରିବହନ ନିଗମ (DTC) ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା 'ସାଧାରଣ ପରିବହନ କାର୍ଡ' କିଣିବା କିମ୍ବା ରିଚାର୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ମାସିକ ପରିବହନ ଭତ୍ତା (ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ବାଦ ଦେଇ)ର ଅତି କମରେ ୨୫% ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ। ଏପରି କର୍ମଚାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମୋଟ ପରିବହନ ଭତ୍ତାର ୧୦% ସହିତ ସମାନ ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇବେ। ଏହି ପରିମାଣ ପ୍ରତି ମାସରେ ସେମାନଙ୍କ ଦରମାରେ ଯୋଡାଯିବ।
ଏହି ଯୋଜନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଚ୍ଛାଧୀନ ହେବ।
ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଯୋଜନା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନୁହେଁ ବରଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଚ୍ଛାଧୀନ। ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା କର୍ମଚାରୀ କିମ୍ବା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମତିରେ ଏକ କମନ ମୋବିଲିଟି କାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ତଥାପି, ଯେଉଁମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ ନାହାଁନ୍ତି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବିଭାଗ ମୁଖ୍ୟ (HOD)ଙ୍କୁ ଜଣାଇପାରିବେ। ସେମାନେ ପୂର୍ବ ପରି ସେମାନଙ୍କର ସାଧାରଣ ପରିବହନ ଭତ୍ତା ପାଇବା ଜାରି ରଖିବେ।
ଏହି ଯୋଜନାଟି 6 ମାସ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ।
ଏହି ଯୋଜନାଟି ବର୍ତ୍ତମାନ 6 ମାସର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବଧି ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। ଏହା ପରେ, ସରକାର ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାପ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଲାଭର ସମୀକ୍ଷା କରିବେ ଏବଂ ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ, ଏହାକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରିବ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଶାସନିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅଧୀନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ସଂସ୍ଥା, ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥା, ବୋର୍ଡ, ନିଗମ, ଏକାଡେମୀ ଏବଂ ଅନୁଦାନ ସହାୟତା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ।
ଇନ୍ଧନ ସଞ୍ଚୟ ପାଇଁ ନିଆଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପ
ପ୍ରକୃତରେ, ଗତ ମାସରେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତା ଏକ 90 ଦିନିଆ "ମୋ ଭାରତ, ମୋର ଅବଦାନ" ଇନ୍ଧନ ସଞ୍ଚୟ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଅଧୀନରେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସପ୍ତାହରେ ଦୁଇ ଦିନ ଘରୁ କାମ କରିବାର ବିକଳ୍ପ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, ଡିଟିସି ସଚିବାଳୟ ଏବଂ ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବସ୍ ଚଳାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯାନବାହନ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସାର୍ବଜନୀନ ପରିବହନ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ।