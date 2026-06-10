Add Zee Business As A Preferred Source
App

Delhi Metro Life: ମେଟ୍ରୋରେ ଅଫିସକୁ ଯାତ୍ରା କଲେ ବଢିବ ଦରମା, ଘୋଷଣା କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ତାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ହିତ ଏବଂ ବଢ଼ୁଥିବା ଇନ୍ଧନ ସଙ୍କଟର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସରକାର ଏବେ କାମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋ, ଡିଟିସି ବସ୍ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାର୍ବଜନୀନ ପରିବହନ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ (ଅତିରିକ୍ତ ଭତ୍ତା) ପ୍ରଦାନ କରିବେ।

Written ByPrabhudatta Moharana
Published: Jun 10, 2026, 10:43 AM IST|Updated: Jun 10, 2026, 10:49 AM IST
Delhi Metro Life: ମେଟ୍ରୋରେ ଅଫିସକୁ ଯାତ୍ରା କଲେ ବଢିବ ଦରମା, ଘୋଷଣା କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର

About the Author

Prabhudatta Moharana

Prabhudatta Moharana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Odisha News: ଆଜି ହେବ ବିଜେଡିର ବଡ଼ ବୈଠକ,ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ
Odisha news4 min ago
2
Delhi metro life20 min ago
3
OTET 2026 Exam2 hrs ago
4
Prime Minister Modi2 hrs ago
5
petrol diesel price today2 hrs ago