ଆୟକର ନୋଟିସ ମାମଲାରେ ପ୍ରଣୟ ରାୟ ଏବଂ ରାଧିକା ରାୟଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି

Prannoy radhika roy: ନୂଆ ଦିଲ୍ଲୀ ଟେଲିଭିଜନ ଲିମିଟେଡ୍ (NDTV) ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ପ୍ରଣୟ ରାୟ ଏବଂ ରାଧିକା ରାୟଙ୍କୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଆୟକର ପୁନଃମୂଲ୍ୟାୟନ ନୋଟିସକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ରଦ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମାମଲା ନ୍ୟୁଜ୍ ନେଟୱର୍କର ପ୍ରମୋଟର ଗ୍ରୁପ୍ RRPR ହୋଲଡିଂ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ସହ ଜଡିତ ଏକ ଟ୍ରାଞ୍ଜେକ୍ସନ ସହ ସମ୍ୱଦ୍ଧିତ ଅଛି ।
ଖଣ୍ଡପୀଠ ଟିକସ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଉପରେ ୨ ଲକ୍ଷ ଜରିମାନା ଲଗାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହୋଇଛି। ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ ସଚିନ୍ତ ଜଲିଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ହେଉଛି 'ଟିକସ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଜୁଲାଇ ୧୦୧୧ ରେ ମାମଲାଟିକୁ ପୁଣି ଥରେ ଖୋଲିଥିଲେ' ଯାହା ପରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୧୩ରେ ପୁନଃମୂଲ୍ୟାୟନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା।
ବିଚାରପତି ଦିନେଶ ମେହତା ଏବଂ ବିନୋଦ କୁମାରଙ୍କ ଏକ ଖଣ୍ଡପୀଠ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, RRPR ହୋଲ୍ଡିଂ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସୁଧମୁକ୍ତ ଋଣକୁ ପୁନଃପରୀକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ବିଭାଗର ପ୍ରୟାସ ଭୁଲ ଥିଲା । ପୂର୍ବ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଚକ୍ରରେ ସମାନ କାରବାରଗୁଡ଼ିକର ତଦନ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା।
ନଭେମ୍ବର ୨୦୧୭ ରେ ପୁନଃମୂଲ୍ୟାୟନ ନୋଟିସକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ ରୟସ୍ । ସମାନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପୁନଃଖୋଲିବା ଆୟକର ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ମତର ଏକ ଅବୈଧ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଖଣ୍ଡପୀଠ ରୟସ୍ ସହିତ ସହମତ ଏହା ହୋଇଥିଲେ ଯେ, ପୂର୍ବ ପୁନଃମୂଲ୍ୟାୟନ ଶେଷ ହେବା ପରେ ବିଭାଗ ଭିନ୍ନ ମତ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ । ତେଣୁ ଆବେଦନକୁ ଅନୁମତି ମିଳିଥିଲା।
ପ୍ରଣୟ ରାୟ ଏବଂ ରାଧିକା ରାୟଙ୍କ ପାଇଁ ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ ସଚିତ ଜଲି ଓକିଲ ବିୟୁଷ୍ଟି ରାୱତ, ଦେବାଂଶ ଜୈନ ଏବଂ ସାର୍ଥକ ଆବ୍ରୋଲ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆୟକର ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଓକିଲ ଏନପି ସାହାଣୀ, ଇନ୍ଦ୍ରରାଜ ସିଂହ ରାୟ, ସଞ୍ଜୀବ ମେନନ, ରାହୁଲ ସିଂହ ଏବଂ ଗୌରବ କୁମାର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥିଲେ।
