Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3236685
Zee OdishaOdisha National-InternationalDelhi Malviya Nagar Fire: ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଡେଇଁଲେ ମହିଳା, ୨୧ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ...

Delhi Malviya Nagar Fire: ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଡେଇଁଲେ ମହିଳା, ୨୧ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ...

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବୁଧବାର ସକାଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଲ୍ଲୀର ମାଲବ୍ୟ ନଗରରେ ଘଟିଥିବା ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ କେବଳ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ନୁହେଁ, ବରଂ ସୁରକ୍ଷା ଅବହେଳାର ଏକ ଭୟଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଥିଲା ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିଦେଇଥିଲା। କୋଠା ଭିତରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ଏବଂ ଧୂଆଁ ଉଠୁଥିବା ଯୋଗୁଁ, ଭିତରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ବାହାରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଉପାୟ ନଥ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Jun 03, 2026, 03:11 PM IST

Trending Photos

Delhi Malviya Nagar Fire: ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଡେଇଁଲେ ମହିଳା, ୨୧ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ...

Delhi Malviya Nagar Fire: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବୁଧବାର ସକାଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଲ୍ଲୀର ମାଲବ୍ୟ ନଗରରେ ଘଟିଥିବା ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ କେବଳ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ନୁହେଁ, ବରଂ ସୁରକ୍ଷା ଅବହେଳାର ଏକ ଭୟଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଥିଲା ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିଦେଇଥିଲା। କୋଠା ଭିତରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ଏବଂ ଧୂଆଁ ଉଠୁଥିବା ଯୋଗୁଁ, ଭିତରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ବାହାରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଉପାୟ ନଥିଲା। ଏହି ଦୁଃଖଦ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୋଟ ୨୧ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ।

ଏକମାତ୍ର ପ୍ରସ୍ଥାନ ପଥ ମୃତ୍ୟୁ ଫାଶରେ ପରିଣତ ହେଲା।
ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାରଣ ହେଉଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ଏବଂ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଯେତେବେଳେ କୋଠା ଭିତରେ ନିଆଁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବ୍ୟାପିଥିଲା ​​ସେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଥାନ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ଥିଲା। କେବଳ ଗୋଟିଏ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ଥାନ ଥିଲା। ସୁରକ୍ଷା ନିୟମର ଏହି ଅବମାନନା ଫଳରେ ଲୋକମାନେ ଭିତରେ ଫସି ରହିଥିଲେ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରସାରିତ ଭିଡିଓଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ହୋଟେଲର ଝରକା ଏବଂ ଛାତରୁ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନି ଏବଂ କଳା ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି। ଏହି ସମୟରେ, ଭିତରେ ଫସି ରହିଥିବା ଦୁଇଜଣ ମହିଳା ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଝରକାରୁ ରାସ୍ତାକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି।

ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ତଳେ ଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଗଦି ଲଗାଇଥିଲେ। ଯାହା ଉପରେ ମହିଳାମାନେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ତୁରନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦୌଡ଼ି ଆସି ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ପଠାଇଥିଲେ।

Add Zee News as a Preferred Source

ନିଆଁର ଆଁ ଭିତରେ ରେସ୍ତୋରାଁ
ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଭୂମି ମହଲା "ଫ୍ଲରିଶ୍ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ"ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଞ୍ଚ ମହଲା କୋଠାକୁ ଗ୍ରାସ କରିଥିଲା। ଘଟଣା ସମୟରେ, ହୋଟେଲର 25ଟି କୋଠରୀରେ ପ୍ରାୟ ୪୦ ଜଣ ଅତିଥି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ହଠାତ୍ ଧୂଆଁ ଏବଂ ନିଆଁ ବ୍ୟାପିଯିବାରୁ ସେମାନେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରି ନଥିଲେ।

ଜଳିଗଲେ ବିଦେଶୀ
ନିଜ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ବିଦେଶୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ଦକ୍ଷିଣ ଜିଲ୍ଲା ଏସଡିଏମ୍ ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିଆଁ ବେସମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଉପର ମହଲାକୁ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା। ହୌଜ ରାଣୀର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତାରେ ହୋଟେଲଟି ଅବସ୍ଥିତ ଥିବାରୁ, ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ନିଆଁ ଲିଭାଇବାରେ କଷ୍ଟକର ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। 

ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାର ଏକ ଭାବପ୍ରବଣ ଦିଗ ହେଉଛି ଯେ ଏହି ରହଣି/ହୋଟେଲ ଭଳି କୋଠାରେ ଅନେକ ବିଦେଶୀ ନାଗରିକ ରହୁଥିଲେ। ଏହି ଲୋକମାନେ ଦିଲ୍ଲୀର ପ୍ରମୁଖ ହସ୍ପିଟାଲରେ ନିଜ ପାଇଁ କିମ୍ବା ନିଜ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭାରତ ଆସିଥିଲେ। ସେମାନେ ଜାଣି ନ ଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ନିରାପଦ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳରେ ରହୁଥିଲେ ତାହା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଘାତକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ନିଆଁ ଏତେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବ୍ୟାପିଗଲା ଯେ ଏହି ବିଦେଶୀ ଅତିଥିମାନେ ସୁସ୍ଥ ହେବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପାଇଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ଭିତରେ ଫସି ରହିଲେ।

Also Read: Odisha News: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘରେ ଶୋକ, ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ହୃଦଘାତରେ ଦେହାନ୍ତ

Also Read: Fire Tragedy In delhi: ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ୨୦ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସୂଚନା

About the Author
author img
Prabhudatta Moharana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Odia News
‘କିଛି ସତ କିଛି ମିଛ’ର ଆଲୋକ ଓ ଛବିର ବିବାହ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ
Annapurna Bhandar scheme
ଆଜି ମହିଳାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ ୩ ହଜାର ଟଙ୍କା, ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏହି ସୁବି
Odisha news
Odisha News: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘରେ ଶୋକ, ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ହୃଦଘାତରେ ଦେହାନ୍ତ
Fire Tragedy In delhi
Fire Tragedy In delhi: ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ୨୦ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସୂଚନା
TMC
TMC: ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସରେ ବିଦ୍ରୋହ, ୫୯ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଦାବି କଲେ ବାଗୀ ବିଧାୟକ