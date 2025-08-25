Delhi Metro: ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ହେଲା ମହଙ୍ଗା, ଆଜି ଠାରୁ ନୂଆ ଦର ଲାଗୁ
Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2895458
Zee OdishaOdisha National-International

Delhi Metro: ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ହେଲା ମହଙ୍ଗା, ଆଜି ଠାରୁ ନୂଆ ଦର ଲାଗୁ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋ ରେଳ କର୍ପୋରେସନ (DMRC) ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଏହାର ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଏହା ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ 25 ଅଗଷ୍ଟରୁ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ସମସ୍ତ ଲାଇନରେ ଭଡ଼ା 1 ଟଙ୍କାରୁ 4 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଲାଇନରେ 1 ଟଙ୍କାରୁ 5 ଟଙ୍କା ପର୍

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Aug 25, 2025, 08:09 AM IST

Trending Photos

Delhi Metro: ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ହେଲା ମହଙ୍ଗା, ଆଜି ଠାରୁ ନୂଆ ଦର ଲାଗୁ

Delhi Metro: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋ ରେଳ କର୍ପୋରେସନ (DMRC) ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଏହାର ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଏହା ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ 25 ଅଗଷ୍ଟରୁ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ସମସ୍ତ ଲାଇନରେ ଭଡ଼ା 1 ଟଙ୍କାରୁ 4 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଲାଇନରେ 1 ଟଙ୍କାରୁ 5 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଡିଏମଆରସି ଅନୁଯାୟୀ, ଏବେ ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋର ସର୍ବନିମ୍ନ ଭଡା ୧୧ ଟଙ୍କା ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ଭଡା ୬୪ ଟଙ୍କା ହେବ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ୮ ବର୍ଷ ପରେ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଏୟାରପୋର୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଲାଇନରେ ଭଡା ୫ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।

 

ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋ ରେଳ କର୍ପୋରେସନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ X ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋ ସେବାର ଯାତ୍ରୀ ଭଡା ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ ୨୫ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୫ (ସୋମବାର) ଠାରୁ ସଂଶୋଧିତ ହୋଇଛି। ଏହି ବୃଦ୍ଧି ସର୍ବନିମ୍ନ, ଯାହା ଯାତ୍ରା କରାଯାଇଥିବା ଦୂରତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି କେବଳ ₹ ୧ ରୁ ₹ ୪ (ଏୟାରପୋର୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଲାଇନ ପାଇଁ ₹ ୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ) ହେବ। ନୂତନ ଭଡା ସ୍ଲାବଗୁଡ଼ିକ ୨୫ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୫ ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ।"

ଡିଏମଆରସି କହିଛି ଯେ ପରିଚାଳନା ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ସେବା ଗୁଣବତ୍ତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଭଡ଼ାରେ ଏହି ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଗୁଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଯାଇଥିଲା।

About the Author
author img
Prabhudatta Moharana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Delhi metro
Delhi Metro: ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ହେଲା ମହଙ୍ଗା, ଆଜି ଠାରୁ ନୂଆ ଦର ଲାଗୁ
Accident News
Accident News: ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା: ୮ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ
juhar Bhetghat
ଆଓ ନେକ୍ସଟର "ଜୁହାର ଭେଟଘାଟ" ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷା ଏବଂ ଅସ୍ମିତାର ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ
Top 10 news
Top 10 News: କାଲିଠୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, କ୍ରିକେଟର ଚେତେଶ୍ବର ପୂଜାରାଙ୍କ ଅବସର ସହ ଅନ୍ୟ ଖବର
Odia News
ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ଯୋଗଦେଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ
;