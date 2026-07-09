Add Zee Business As A Preferred Source
App

ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ୍ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ, ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳବନ୍ଦୀ

ଦିଲ୍ଲୀରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସରକାର ଏକ ମୌସୁମୀ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି । ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ୧୭୯ ସିସି କ୍ୟାମେରା ବ୍ୟବହାର କରି ରାଜଧାନୀ ସାରା ତଦାରଖ କରାଯାଉଛି।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jul 09, 2026, 06:18 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 06:18 PM IST
ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ୍ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ, ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳବନ୍ଦୀ

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Indian Army Job: ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ଚାକିରି ସୁଯୋଗ, ଏମିତି କରନ୍ତୁ ଆବେଦନ
Indian Army28 min ago
2
Odia News59 min ago
3
Rain Alert1 hr ago
4
FIFA 20262 hrs ago
5
Weekly Horoscope2 hrs ago