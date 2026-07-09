ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ୍ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ, ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳବନ୍ଦୀ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଲଗାଣ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ ସମେତ ଏନସିଆରର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳବନ୍ଦୀ ହୋଇଛି । ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଜଳବନ୍ଦୀକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ପବ୍ଲିକ୍ ୱାର୍କସ୍ ବିଭାଗ (ପିଡବ୍ଲୁଡି) ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରବେଶ ବର୍ମା ଗୁରୁବାର ବିଭାଗର ମୌସୁମୀ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ । ବର୍ଷା ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ମନିଟରିଂ ସିଷ୍ଟମ ସମ୍ପର୍କରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ।
କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସିଷ୍ଟମ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶର ୨୪ ଘଣ୍ଟା ନଜର ରଖିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିଥାଏ। ଜଳବନ୍ଦୀ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା, ଟ୍ରାକ୍ ପମ୍ପିଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ କେଉଁଠାରେ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ୧୭୯ଟି ସିସିଟିଭିରୁ ଲାଇଭ୍ ଫିଡ୍ ନିରନ୍ତର ମନିଟର କରାଯାଏ।
ପିଡବ୍ଲୁଡି ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରତି ବର୍ଷାରେ ଦିଲ୍ଲୀର ୪୫ଟି ସ୍ଥାନକୁ ଜଳବନ୍ଦୀ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନଜର ରଖାଯାଉଛି। ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷ ତୁରନ୍ତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଏବଂ କ୍ଷେତ୍ର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ସତର୍କ କରେ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ପମ୍ପ ସିଷ୍ଟମ ବ୍ୟବହାର କରି ପାଣି ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଉଛି। ବିଭାଗ ଏକ ପମ୍ପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିଛି ଯାହା ବାସ୍ତବ ସମୟରେ ଡ୍ରେନେଜ୍ ପମ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରେ। ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଏହି ପମ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷରୁ ଚାଲୁ କିମ୍ବା ବନ୍ଦ କରାଯାଇପାରିବ । ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଜଳବନ୍ଦୀ ପରିସ୍ଥିତିର ଦ୍ରୁତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରିବ।
ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରବେଶ ବର୍ମାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଗତ ବର୍ଷ ଧରି, ପିଡବ୍ଲୁଡି, ଦିଲ୍ଲୀ ଜଳ ବୋର୍ଡ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକ ଐତିହାସିକ ଭାବରେ ବାର୍ଷିକ ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସମାଧାନର ଅଂଶ ଭାବରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ନୂତନ ଡ୍ରେନ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରାୟ ୧୦୦ ମିମି ବର୍ଷା ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିଛି। ମିଣ୍ଟୋ ବ୍ରିଜର ଉଦାହରଣ ଦେଇ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ପୂର୍ବରୁ ଗାଡି ଗୁଡିକ ପାଣିରେ ଫସି ରହୁଥିଲେ ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିନା ସମସ୍ୟାରେ ପାର ହେଉଛି।
ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ପରଭେଶ ବର୍ମା ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି କହିଥିଲେ ଯେ, ପୂର୍ବ ସରକାରଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ଖୋଜିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ । ଯେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଠୋସ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ସେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ସୌରଭ ଭରଦ୍ୱାଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା ଫଟୋଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ । ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଏହା ପ୍ରକୃତ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ନାହିଁ ଏବଂ ଭ୍ରାମକ।
ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅପରେଟରମାନେ ଘଣ୍ଟି ଘଣ୍ଟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରୁମରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। ନାଗରିକମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଭିଯୋଗ ପାଇବା ପରେ, ସମ୍ପୃକ୍ତ ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସୂଚିତ କରାଯାଏ ଏବଂ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ଟିମ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପଠାଯାଏ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଡ୍ରେନ୍ କ୍ଷମତା ସୀମିତ, ସେଠାରେ ଅଧିକ ଜଳ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ପମ୍ପ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । ଯାହା ଫଳରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟାକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥାଏ।