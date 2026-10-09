ଦିଲ୍ଲୀରେ ବିକ୍ଷୋଭକୁ ନେଇ ହାଇଆଲର୍ଟ: CJPକୁ ଜନ୍ତରମନ୍ତରରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମନା, ଟ୍ରେନ୍ ବାତିଲ୍ ଓ ମଦ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: SIR ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବାତିଲ୍ କରିବା ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରଙ୍କୁ ପଦରୁ ହଟାଇବା ଦାବିକୁ ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତେଜନା ବଢ଼ିଛି। ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟର ନେତାମାନେ ଲଗାତାର ବିକ୍ଷୋଭ ଜାରି ରଖିଥିବା ବେଳେ, ଅକ୍ଟୋବର ୧୦ ତାରିଖରେ କାକରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି (CJP) ପକ୍ଷରୁ ଜନ୍ତରମନ୍ତରରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଅନୁମତି ଦେଇନାହିଁ। ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜଧାନୀରେ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା ଖବର ମିଳିଛି।
CJPର ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଅନୁମତି ଦେଲାନି ପୋଲିସ:
ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର ଜଏଣ୍ଟ କମିଶନର ନୂପୁର ପ୍ରସାଦଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, CJP ପକ୍ଷରୁ ଜନ୍ତରମନ୍ତରରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବିଳମ୍ବରେ ଅନୁମତି ମଗାଯାଇଥିଲା। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଳନ କରାଯାଇନଥିବାରୁ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ ଚିନ୍ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇନଥିବା ପୋଲିସ କହିଛି। ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି କେହି ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି।
ଦିଲ୍ଲୀରେ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା:
ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ଖବର ଅନୁଯାୟୀ, ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଓ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ବଳ (CAPF)ର ୪୫ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଯବାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ସଂସଦ ମାର୍ଗ, ଜନ୍ତରମନ୍ତର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନରେ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ବିଶେଷ ନଜର ରଖାଯାଉଛି।
ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟର ନେତା:
SIR ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନେଇ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟର ନେତାମାନେ ଲଗାତାର ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅକ୍ଟୋବର ୯ ତାରିଖରେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଏକ ପ୍ରତିନିଧିମଣ୍ଡଳ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଭେଟି ନିଜର ଚିନ୍ତା ଓ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିବା ଖବରରେ କୁହାଯାଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟର ନେତାମାନେ ଆକାଶବାଣୀ, ଜନ୍ତରମନ୍ତର ଓ ରାଜଘାଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରିଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି।
CJP ବିରୋଧରେ ଅନ୍ୟ ଦଳର ପ୍ରଦର୍ଶନ:
ଅନ୍ୟପଟେ, ଦିଲ୍ଲୀର କନଟ୍ ପ୍ଲେସ୍ରେ CJP ବିରୋଧରେ ଲାଲ୍ ହିଟ୍ ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଥିବା ଖବର ମିଳିଛି। ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ଫଳରେ ରାଜଧାନୀରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ନେଇ ପୋଲିସର ସତର୍କତା ବଢ଼ିଛି।
ଦୁଇ ଦିନ ମଦ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ରଖିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି:
ବିକ୍ଷୋଭକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଦିଲ୍ଲୀରେ ମଦ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକୁ ଦୁଇ ଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରଖିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତେବେ ଏହି କଟକଣା କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବଂ କେଉଁ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗୁ ହେବ, ସେନେଇ ଅଧିକାରିକ ଆଦେଶ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଜରୁରୀ। ଏହାସହ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବଡି-ୱର୍ଣ୍ଣ କ୍ୟାମେରା ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ପ୍ରଦର୍ଶନ ସମୟରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣାର ଭିଡିଓ ଓ ଫଟୋ ରେକର୍ଡ ରଖିବା ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ।
ଦିଲ୍ଲୀ ଆସୁଥିବା ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ବାତିଲ୍:
ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିବା ଖବର ମିଳିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଅକ୍ଟୋବର ୧୦ ତାରିଖ ସକାଳ ୪ଟାରୁ ଦିନ ୨ଟା ମଧ୍ୟରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଓ ହଜରତ ନିଜାମୁଦ୍ଦିନ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଥିବା କେତେକ ମେଲ୍ ଓ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍ ବାତିଲ୍ କରାଯାଇଛି। ଯାତ୍ରୀମାନେ ଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ଟ୍ରେନ୍ର ସ୍ଥିତି ଓ ରେଳବାଇର ଅଧିକାରିକ ସୂଚନା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଉଚିତ।
ଦିଲ୍ଲୀରେ ୨୫ଟି FIR ରୁଜୁ:
ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଅକ୍ଟୋବର ୨ରୁ ରାଜଧାନୀରେ ହୋଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ବିକ୍ଷୋଭ ସମ୍ପର୍କରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ୨୫ଟି FIR ରୁଜୁ କରିଛି। ସାର୍ବଜନୀନ ସମ୍ପତ୍ତି ଭଙ୍ଗାରୁଜା, ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି, ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ଏବଂ ନିଷେଧାଜ୍ଞା ଉଲ୍ଲଂଘନ ଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଏହି ମାମଲାଗୁଡ଼ିକ ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିବା କୁହାଯାଇଛି।
କାଶ୍ମୀରୀ ଯୁବକଙ୍କୁ ମାଡ଼ ଅଭିଯୋଗରେ ମାମଲା:
ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟର ବିକ୍ଷୋଭ ସମୟରେ ଜଣେ କାଶ୍ମୀରୀ ଯୁବକଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ମଧ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିବା ଖବର ମିଳିଛି। ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଯୁବକ ନିଜକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ସମର୍ଥକ ବୋଲି କହିବା ସହ ଗୁରୁବାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଫଟୋ ନେଇ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସ୍ଥଳକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ କେତେକ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି।
ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ଅଜ୍ଞାତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ FIR ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପରେ ହିଁ ଅଭିଯୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ମୋଟାମୋଟି, SIR ବିବାଦକୁ ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରାଜନୈତିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ, ପ୍ରଦର୍ଶନ ଅନୁମତି, ଯାତାୟାତ ଓ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ସତର୍କ ରହିଛି।
ଟିପ୍ପଣୀ: ଏହି ଖବରର ତାରିଖ, ଟ୍ରେନ୍ ବାତିଲ୍ ତାଲିକା, ମଦ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ଆଦେଶ ଓ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରକାଶ ପୂର୍ବରୁ ଅଧିକାରିକ ସୂତ୍ରରୁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରମାଣିତ ତଥ୍ୟ ଭାବେ ନୁହେଁ, ଅଭିଯୋଗ ଭାବେ ହିଁ ଉଲ୍ଲେଖ କରନ୍ତୁ।