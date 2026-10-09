Add Zee Business As A Preferred Source
App

ଦିଲ୍ଲୀରେ ବିକ୍ଷୋଭକୁ ନେଇ ହାଇଆଲର୍ଟ: CJPକୁ ଜନ୍ତରମନ୍ତରରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମନା, ଟ୍ରେନ୍ ବାତିଲ୍ ଓ ମଦ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ

ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର ଜଏଣ୍ଟ କମିଶନର ନୂପୁର ପ୍ରସାଦଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, CJP ପକ୍ଷରୁ ଜନ୍ତରମନ୍ତରରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବିଳମ୍ବରେ ଅନୁମତି ମଗାଯାଇଥିଲା। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଳନ କରାଯାଇନଥିବାରୁ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ ଚିନ୍ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇନଥିବା ପୋଲିସ କହିଛି। ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି କେହି ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Oct 09, 2026, 01:19 PM IST|Updated: Oct 09, 2026, 01:19 PM IST
ଦିଲ୍ଲୀରେ ବିକ୍ଷୋଭକୁ ନେଇ ହାଇଆଲର୍ଟ: CJPକୁ ଜନ୍ତରମନ୍ତରରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମନା, ଟ୍ରେନ୍ ବାତିଲ୍ ଓ ମଦ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ
Image Credit: Image Source: AI

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜି ସକାଳର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...
2
3
4
5