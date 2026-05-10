High Alert: ରାଜଧାନୀରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ, ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣ ନେଇ ମିଳିଲା ଧମକ..ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ...

High Alert: ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଆତଙ୍କବାଦୀ ବିପଦକୁ ନେଇ ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଗୁଇନ୍ଦା ସୂଚନା ପରେ, ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକୁ ହାଇ ଆଲର୍ଟରେ ରଖାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡୁଛି ଯେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ରାଜଧାନୀର ପ୍ରମୁଖ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିପାରନ୍ତି। ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ IED (ଇମ୍ପ୍ରୋଭାଇଜଡ୍ ବିସ୍ଫୋରକ ଡିଭାଇସ୍) ବ୍ୟବହାର କରି ଆକ୍ରମଣ କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ସତର୍କତା ପରେ, ଦିଲ୍ଲୀର ଅନେକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ପ୍ରମୁଖ ସରକାରୀ କୋଠା, ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ବଜାର ଏବଂ ପରିବହନ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଅତିରିକ୍ତ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି।
ଦିଲ୍ଲୀରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା:
ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ନିର୍ମାଣ କରିଛି ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଯାନବାହନ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ବୋମା ନିଷ୍କ୍ରିୟକାରୀ ଦଳ, ସ୍ନିଫର ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଏବଂ କ୍ୱିକ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ ଦଳକୁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ରଖାଯାଇଛି। ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ସିସି ଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଏବଂ ଗୁଇନ୍ଦା ନେଟୱାର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନିରନ୍ତର ନଜର ରଖୁଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟରୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡୁଛି ଯେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଜେପି ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମଜବୁତ କରାଯାଇଛି। ଭଙ୍ଗାରୁଜା ବିରୋଧୀ ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ନଜର ରଖାଯାଇଛି। ଯେକୌଣସି ସନ୍ଦିଗ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।
ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପରାମର୍ଶ:
ଯଦିଓ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ କିମ୍ବା ଆକ୍ରମଣକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ବିପଦକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ନେବାକୁ ଚାହୁଁନାହାଁନ୍ତି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ରାଜଧାନୀର ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୋଲିସ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଯେକୌଣସି ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବସ୍ତୁ କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ପୋଲିସକୁ ରିପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ, ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର ସମ୍ଭାବନା ସମ୍ପର୍କରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅନେକ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଗତ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ, ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ କିଛି ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ମଡ୍ୟୁଲକୁ ମଧ୍ୟ ଠାବ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ, ଏହି ନୂଆ ସତର୍କତାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗମ୍ଭୀର ସହକାରେ ନିଆଯାଇଛି।