Traffic Advisory: ଆଜି ରାଜଧାନୀରେ ୫ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଏହି ସବୁ ରୁଟ୍ ରେ ବନ୍ଦ ରହିବ ରାସ୍ତା, ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଆଡଭାଇଜରି..

ଦରିଆଗଞ୍ଜରୁ ବାହାଦୁର ଶାହ ଜାଫର୍ ମାର୍ଗ ଏବଂ ଗୁରୁ ନାନକ ଚୌକରୁ ଆସିଫ ଅଲ୍ଲୀ ରୋଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରୀ ଯାନବାହାନ ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ କରାଯିବ। ଏହି ଦୁଇଟି ରାସ୍ତାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଧୀର ଗତି ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯିବ, ଯାହା ଫଳରେ କିଛି ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ହେବ, ତେଣୁ ଦୟାକରି ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି।

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Dec 15, 2025, 02:21 PM IST

Traffic Advisory: ଆଜି ରାଜଧାନୀରେ ୫ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଏହି ସବୁ ରୁଟ୍ ରେ ବନ୍ଦ ରହିବ ରାସ୍ତା, ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଆଡଭାଇଜରି..

Traffic Advisory: ଷ୍ଟାର ଫୁଟବଲର ଲିଓନେଲ୍ ମେସି ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ଆସି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଭେଟିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏହି ଫୁଟବଲ୍ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅରୁଣ ଜେଟଲି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଏ ନେଇ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିବା ନେଇ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି। ଭିଆଇପି ଗେଷ୍ଟମାନଙ୍କ ଯାତାୟାତକୁ ସୁବିଧାଜନକ କରିବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ଏକ ଆଡଭାଇଜରି ଜାରି କରିଛି। ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ଯାଉଥିବା ଅନେକ ରାସ୍ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି।

ଏହି ଆଡଭାଇଜରି ପ୍ରାୟ ୫ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ: 

ଦିଲ୍ଲୀ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଆଡଭାଇଜରି ଆଜି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ୧୨ ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଏହାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ବାହାଦୁର ଶାହ ଜାଫର୍ ମାର୍ଗ ଏବଂ ଜେଏଲଏନ ମାର୍ଗରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଦରିଆଗଞ୍ଜରୁ ବାହାଦୁର ଶାହ ଜାଫର୍ ମାର୍ଗ ଏବଂ ଗୁରୁ ନାନକ ଚୌକରୁ ଆସିଫ ଅଲ୍ଲୀ ରୋଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରୀ ଯାନବାହାନ ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ କରାଯିବ। ଏହି ଦୁଇଟି ରାସ୍ତାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଧୀର ଗତି ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯିବ, ଯାହା ଫଳରେ କିଛି ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ହେବ, ତେଣୁ ଦୟାକରି ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି।

ଲୋକଙ୍କୁ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ନଯିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି: 

ପରାମର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ, ଦିଲ୍ଲୀବାସୀ ଆଜି ଜେଏଲଏନ ମାର୍ଗ, ଆସିଫ ଅଲ୍ଲୀ ରୋଡ ଏବଂ ବାହାଦୁର ଶାହ ଜାଫର୍ ରାସ୍ତା ଦେଇ ନଯିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଏଠାରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ରହିବ। ରାଜଘାଟରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଗେଟ୍ ଦେଇ କମଳା ମାର୍କେଟ ଆଡକୁ ନଯିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତୁର୍କମାନ ଗେଟ୍ ରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଗେଟ୍ ନଯିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଦିଲ୍ଲୀ ଗେଟ୍ ରୁ ITO ଏବଂ ରାମଚରଣ ଅଗ୍ରୱାଲ ଚୌକକୁ ନଯିବାକୁ ଉକ୍ତ ଆଡଭାଇଜରିରେ କୁହାଯାଇଛି।

ଆଡଭାଇଜରି ଅନୁଯାୟୀ, ଅରୁଣୀ ଜେଟଲି ଷ୍ଟାଡିୟମ ଫିରୋଜ ଶାହ କୋଟଲା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ବାହାଦୁର ଶାହ ଜାଫର ମାର୍ଗର ସମସ୍ତ ଗେଟ୍ ୧ ରୁ ୮ ଦେଇ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମିଳିବ। JLN ମାର୍ଗରେ ଆମ୍ବେଦକର ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଗେଟ୍ ୧୦ ରୁ ୧୫ ଦେଇ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରି ପାରିବେ। ବାହାଦୁର ଶାହ ଜାଫର ମାର୍ଗର ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଗେଟ୍ ୧୬ ରୁ ୧୮ ଦେଇ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିପାରିବେ।

ଆଡଭାଇଜରି ଅନୁଯାୟୀ, ବାହାଦୁର ଶାହ ଜାଫର ମାର୍ଗ, JLN ମାର୍ଗ ଏବଂ ରାଜଘାଟରୁ IP ଫ୍ଲାଏଓଭର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିଙ୍ଗ ରୋଡରେ ପାର୍କିଂ ନିଷେଧ କରାଯିବ। ସେଠାରେ ପାର୍କିଂ ହୋଇଥିବା ଯେକୌଣସି ଯାନକୁ ଟଣାଯିବ। ଏମଏ ମେଡିକାଲ୍ କଲେଜ ଏବଂ ରାଜଘାଟ ଚୌକର ଗେଟ୍ ନଂ ୨ ରେ ଆପ୍-ଆଧାରିତ ଟ୍ୟାକ୍ସି ପିକ୍-ଅପ୍ ଏବଂ ଡ୍ରପ୍-ଅଫ୍ ସେବା ମିଳିବ।

ମାତା ସୁନ୍ଦରୀ ରୋଡ୍, ରାଜଘାଟ ପାୱାର ହାଉସ୍ ରୋଡ୍ ଏବଂ ଭେଲୋଡ୍ରୋମ୍ ରୋଡ୍ ରେ ମାଗଣା ପାର୍କିଂ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ନିକଟରେ ପାର୍କିଂ ଲେବଲ୍ ଥିବା ଯାନଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ପ୍ରତିବନ୍ଧିତ ହେବ; ଅନ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ନିଷେଧ ରହିବ। ଲେବଲ୍ ପାର୍କିଂ ପାଇଁ, ଶହୀଦ ପାର୍କ ନିକଟରେ BSZ ରୋଡ୍ ରେ ବିକ୍ରମ ନଗର ସେକ୍ସନରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିପାରିବେ।

Priyambada Rana

