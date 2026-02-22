Crime News: ଦିଲ୍ଲୀ ପରି ଧମାକା କରିବାକୁ ଥିଲା ପ୍ଲାନ, କୋଲକାତା ଓ ତାମିଲନାଡୁରୁ ୮ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଗିରଫ

Crime News: ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳ ଏବଂ ଐତିହାସିକ କୋଠାଗୁଡ଼ିକରେ ଆତଙ୍କୀ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ, ଲାଲକିଲ୍ଲା, ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍, ଚାନ୍ଦନୀ ଚୌକ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ସୁରକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା।
Crime News: ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର ସ୍ପେଶାଲ ସେଲ୍ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଲସ୍କର-ଏ-ତଏବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ମଡ୍ୟୁଲ୍ ର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ୍ କରିଛି। ପୋଲିସ ଦିଲ୍ଲୀ, କୋଲକାତା ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁରୁ ଆଠ ଜଣ ସନ୍ଦିଗ୍ଧଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ପାକିସ୍ତାନର ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା ISIର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏହି ମଡ୍ୟୁଲ୍ ଭାରତରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟାଇବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଥିଲା। ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କଠାରୁ ୧୨ଟି ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଏବଂ ୧୬ ରୁ ଅଧିକ ସିମ୍ କାର୍ଡ ଜବତ କରିଛି।
ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର ସ୍ପେଶାଲ ସେଲ୍ ର ଅତିରିକ୍ତ ସିପି ପ୍ରମୋଦ କୁଶୱାହା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଥିଲେ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବୁରହାନି ୱାନିଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିବା ଏବଂ ମୁକ୍ତ କାଶ୍ମୀର ଦାବି କରୁଥିବା ପୋଷ୍ଟରଗୁଡ଼ିକ ଫେବୃଆରୀ ୭ ତାରିଖରେ ଦିଲ୍ଲୀର ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନରେ ଏବଂ ଫେବୃଆରୀ ୧୦ ତାରିଖରେ କୋଲକାତାରେ ଲଗାଯାଇଥିଲା।
ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନରେ ପୋଷ୍ଟରଗୁଡ଼ିକ କୋଲକାତାରୁ ଆସିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ଏକ ସ୍ପେଶାଲ ସେଲ୍ ଦଳ କୋଲକାତାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନେ ତାମିଲନାଡୁ ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ ଥିବା ନେଇ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ । ତା’ପରେ ସ୍ପେଶାଲ ସେଲ୍ ଟିମ୍ ତାମିଲନାଡୁର ତିରୁପ୍ପୁର ଯାତ୍ରା କରିଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଛଅ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ କୋଲକାତାରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ବାଂଲାଦେଶୀ ନାଗରିକ।
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ନଭେମ୍ବର ୧୦, ୨୦୨୫ରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲା ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନର ଗେଟ୍ ନମ୍ବର ୧ ନିକଟରେ ଏକ ଗାଡ଼ି ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ୧୩ ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ ଏବଂ ୨୪ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ବିସ୍ଫୋରଣ ପୂର୍ବରୁ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରରେ ସମାନ ପୋଷ୍ଟର ଲଗାଯାଇଥିଲା। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ସ୍ପେଶାଲ୍ ସେଲ୍ ଏକ ଘନିଷ୍ଠ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, କୋଲକାତାରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳ ଏବଂ ଐତିହାସିକ କୋଠାଗୁଡ଼ିକରେ ଆତଙ୍କୀ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ, ଲାଲକିଲ୍ଲା, ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍, ଚାନ୍ଦନୀ ଚୌକ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ସୁରକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା।
