ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେଲ୍ ଏକ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକୁ ସଫଳତାର ସହ ପଣ୍ଡ କରିଛି। ଦେଶ ଭିତରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଚାରି ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ଏହି ଅଭିଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ବିହାର ରାଜ୍ୟ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିଯାନରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେଲ୍ ସାରା ଦେଶରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଚାରି ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, ଏହି ଅଭିଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ - ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ବିହାରରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ, ଏହି ସମସ୍ତ ଯୁବକ ମୌଳବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ଥିଲେ ଏବଂ ଘୃଣା ପ୍ରସାର କରିବାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସେମାନେ 'ଗଜୱା-ଏ-ହିନ୍ଦ' ଭଳି ବିପଜ୍ଜନକ ଧାରଣାକୁ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ।
ଭୁବନେଶ୍ବରର ଶେଖ୍ ଇମ୍ରାନଙ୍କୁ ଗିରଫ ଦର୍ଶାଇଛି ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ । ଆତଙ୍କୀ ଲିଙ୍କ୍ରେ ଶେଖ୍ ଇମ୍ରାନ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି । ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଦର୍ଶାଇଥିବା ୪ ମୌଳବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଶେଖ୍ ଇମ୍ରାନ ଅଛନ୍ତି । ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ୨ ଓ ବିହାରରୁ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ ଦର୍ଶାଇଛି ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ । ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ଗ୍ରୁପ୍ ଜରିଆରେ ଅନ୍ୟ ଯୁବକଙ୍କୁ ସକ୍ରିୟ କରାଉଥିଲେ । ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ IED ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ । ଜିହାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ QR କୋଡ୍/ବ୍ୟାଙ୍କ ଜରିଆରେ ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ । ଜିହାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ୍ ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଥିଲେ ।
ପୋଲିସ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଏକ ବନ୍ଦ ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଜିହାଦ ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା। ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀ ମାଧ୍ୟମରେ, ସେମାନେ ନୂତନ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ମୌଳିକ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ନିୟୋଜିତ ଥିଲେ। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଜଣ ମିଳିତ ଭାବରେ ଏକ ରିମୋଟ୍-ନିୟନ୍ତ୍ରିତ IED (ବୋମା) ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲେ। ସେମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଉପାଦାନ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ବଲ୍ ବିୟରିଂ, କଣ୍ଟା, ଖେଳଣା କାର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତଦନ୍ତରୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫ରେ ଲାଲକିଲ୍ଲା ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକର ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ। ସେ ସାଧାରଣ ଭାବନାକୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲାଲକିଲ୍ଲାର ଫଟୋ ସହିତ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଥିଲେ।
ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଯୁବକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆକୁ ପାଣ୍ଠି ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପାଇବାକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଥିଲେ। ସେମାନେ ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କଠାରୁ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଲୋଡୁଥିଲେ। ଗିରଫ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମହମ୍ମଦ ହମାଦ (୧୯), ଶେଖ ଇମ୍ରାନ (୨୨), ମହମ୍ମଦ ସୋହିଲ (୨୩) ଏବଂ ମୁସାଇବ ଅହମ୍ମଦ (୩୨) ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ଚାରି ଅଭିଯୁକ୍ତ ସାଧାରଣ ପରିବାରରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠପଢ଼ିଛନ୍ତି। ଜଣେ ମେକାନିକ ଭାବରେ କାମ କରନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ଭାବରେ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଜଣ ପ୍ଲମ୍ବର ଭାବରେ; କିନ୍ତୁ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏବଂ ମୌଳବାଦୀ ଭାଷଣର ପ୍ରଭାବରେ ପଡ଼ି ସେମାନେ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେଲ୍ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା (BNS), ୨୦୨୩ ର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାମଲା ପଞ୍ଜିକୃତ କରିଛି। ସେମାନଙ୍କ କବଜାରୁ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ସହିତ IED ତିଆରି ପାଇଁ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକର ତଦନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି।
