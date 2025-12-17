Advertisement
Work From Home: ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ, ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ଲୋକଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ବନି ଅଫିସ୍, ଘରୁ କରିବେ କାମ...

ଦିଲ୍ଲୀ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଞ୍ଜିନ୍ଦର ସିଂ ଶିରସା ମଙ୍ଗଳବାର ଏକ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରି ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ସହ ସରକାରଙ୍କ ଅସଫଳତା ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି 'ଦିଲ୍ଲୀବାସୀଙ୍କୁ ମୁଁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି ୯-୧୦ ମାସ ଭିତରେ କୌଣସି ବି ସରକାର ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ଶେଷ କରିପାରିବ ତାହା ଅସମ୍ଭବ'।

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Dec 17, 2025, 01:59 PM IST

Work From Home: ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ, ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ଲୋକଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ବନି ଅଫିସ୍, ଘରୁ କରିବେ କାମ...

Work From Home: ପ୍ରଦୂଷଣର ବଳୟ ଭିତରେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ। ଦିଲ୍ଲୀବାସୀଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ତାରେ ସରକାର। ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ରାଜଧାନୀରେ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ଚେଷ୍ଟାର ଆଖି ଦୃଶିଆ ଫଳାଫଳ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରୁ ନାହିଁ। ଦିଲ୍ଲୀ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଞ୍ଜିନ୍ଦର ସିଂ ଶିରସା ମଙ୍ଗଳବାର ଏକ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରି ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ସହ ସରକାରଙ୍କ ଅସଫଳତା ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି 'ଦିଲ୍ଲୀବାସୀଙ୍କୁ ମୁଁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି ୯-୧୦ ମାସ ଭିତରେ କୌଣସି ବି ସରକାର ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ଶେଷ କରିପାରିବ ତାହା ଅସମ୍ଭବ'।

 ସେପଟେ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ଆଖଇ ଆଗରେ ରଖି ସରକାର ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ସରକାର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ୫୦% ଘରୁ କାମ କରିବା(Work From home) ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଦୂଷଣମୁକ୍ତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବିନା ଯାନବାହାନଗୁଡ଼ିକୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ କପିଲ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଯେପରିକି ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, GRAP ୪ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି ତେଣୁ, ଶ୍ରମ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ, GRAP ୩ ୧୬ ଦିନ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା, ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ, ପଞ୍ଜିକୃତ ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ₹୧୦,୦୦୦ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି।" ଦିଲ୍ଲୀର ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ୫୦% ଘରୁ କାମ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଛନ୍ତି।
-ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ, ଦଶମ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ବ୍ୟତୀତ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ମୋଡ୍ ରେ କ୍ଲାସ ହେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି।
- GRAP 4 ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଷେଧ, ଯେଉଁଥିରେ ଫର୍ଣ୍ଣେସ୍, ଜେନେରେଟର ଇତ୍ୟାଦି ଉପରେ କଟକଣା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। 
-ପଞ୍ଜିକୃତ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇବେ।
-ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବିନା ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ।

କପିଲ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଏହା ପରେ, ଆମେ GRAP-୪ ର ଦିନ ଗଣିବୁ। ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ସଂଗଠନକୁ ସର୍ବାଧିକ ୫୦% କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଘରୁ କାମ କରିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା, ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ପରିବହନ ବିଭାଗ ଭଳି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସେବାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତ କରାଯିବ।"

କପିଲ ମିଶ୍ର ପୂର୍ବ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ସରକାର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, "ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ଯେ ଆମେ ଭୁଲ କରିଛୁ: ଆମେ ମାତ୍ର କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ୩୦ ବର୍ଷର ପ୍ରଦୂଷଣ ଦୂର କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଛୁ। ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ମହିଳା ହେବା କ'ଣ ଆମର ଦୋଷ? ତାଙ୍କ ଉପରେ କିପରି ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ।" ଆପ୍ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ବି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ନଥିଲା। ସେମାନେ ସତ୍ୟପାଠରେ ମିଥ୍ୟା କହିଥିଲେ ଏବଂ କୋର୍ଟରେ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରି ନଥିଲେ।

କପିଲ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ପ୍ରଦୂଷଣ ଦୂର କରିପାରିଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କରିବୁ। ସେ କେବଳ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପର ରାଜନୀତିକୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଯାଞ୍ଚ ହେବା ମାତ୍ରେ ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ପଠାଯିବ।

Priyambada Rana

