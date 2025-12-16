Delhi Pollution Update: ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆଉ ମିଳିବନି ତନ୍ଦୁର ଆଇଟମ୍...ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଲେ ବ୍ୟାନ୍

Delhi Pollution Update: ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କମିଟି (DPCC) ସହରର ସମସ୍ତ ହୋଟେଲ, ରେସ୍ତୋରାଁ ଏବଂ ଖୋଲା ପରିବେଶରେ ଥିବା ଭୋଜନାଳୟରେ କୋଇଲା ଏବଂ କାଠରୁ ତିଆରି ତନ୍ଦୁରକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛି।
Delhi Pollution Update: ଦିଲ୍ଲୀରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ପ୍ରଦୂଷଣ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନକୁ କଷ୍ଟକର କରିଦେଇଛି। ସରକାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇଛି। ବିରୋଧୀ ଦଳ କାହିଁକି ରେଖା ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି? ଏହାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପ୍ରତି ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଜବ ଏବଂ ଅବାନ୍ତର ବୟାନ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ରେଖା ଗୁପ୍ତା ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଉଛି। ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅସାଧାରଣ କୌଶଳ ଏହି ଖବରରୁ ବୁଝାପଡୁଛି ଯେ ନାନ, ତନ୍ଦୁରୀ ରୋଟି, ସୋୟା ଚାପ ଏବଂ ଫ୍ରାଏଡ୍ ଚିକେନ ଭଳି ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ସାଧାରଣ ତନ୍ଦୁର ଦିଲ୍ଲୀର ପ୍ରଦୂଷଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇରେ ନୂତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଲଟିଛି।
ଆଜ୍ଞା ହଁ ଆପଣ ଠିକ୍ ପଢିଛନ୍ତି...ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କମିଟି (DPCC) ସହରର ସମସ୍ତ ହୋଟେଲ, ରେସ୍ତୋରାଁ ଏବଂ ଖୋଲା ପରିବେଶରେ ଥିବା ଭୋଜନାଳୟରେ କୋଇଲା ଏବଂ କାଠରୁ ତିଆରି ତନ୍ଦୁରକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛି। ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳ ୧୦ଟାରେ, ଦିଲ୍ଲୀର ଆନନ୍ଦ ବିହାର ଏବଂ ITO ଅଞ୍ଚଳରେ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ସୂଚକାଙ୍କ AQI(Air Quality Index) ପ୍ରାୟ ୪୦୦ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା।
ଯେହେତୁ ଆମେ ତନ୍ଦୁର ବିଷୟରେ କହୁଛୁ, ଗତ ସପ୍ତାହରେ ରେସ୍ତୋରାଁ ଏବଂ ଖାଇବା ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟବହୃତ ତନ୍ଦୁର ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଇଥିଲା। ସମ୍ବାଦ ସରବରାହ ସଂସ୍ଥା PTIର ଡିସେମ୍ବର ୯ ତାରିଖର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିବାରଣ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଇନ, ୧୯୮୧ର ଧାରା ୩୧(A) ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା।
ଦିଲ୍ଲୀ-NCRରେ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ଖରାପ ହେବା ଯୋଗୁଁ, ଗତ ଶନିବାର ଗ୍ରେଡେଡ୍ ରେସପନ୍ସ ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ (GRAP) ର ପର୍ଯ୍ୟାୟ IV କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥିଲା। ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ପରିଚାଳନା କମିଶନ (CAQM) କହିଛି ଯେ ପ୍ରଦୂଷଣ ସ୍ତର ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପରେ ଏହାର GRAP ଉପକମିଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ IV, କିମ୍ବା 'ଗମ୍ଭୀରଯୁକ୍ତ' ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ଅଧୀନରେ ସମସ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି।
GRAP IV ଅଧୀନରେ, ବାୟୋମାସ, ଅଳିଆ କିମ୍ବା ସମାନ ସାମଗ୍ରୀ ଯେଉଁଥିରେ କୋଇଲା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରେ ଖୋଲା ପୋଡ଼ିବା କଡ଼ାକଡ଼ି ନିଷେଧ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, “ନଗରାଞ୍ଚଳ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥା, କମିଶନର ଏବଂ ପୌର ସଂସ୍ଥାର ମୁଖ୍ୟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନଙ୍କ ସମେତ, ସେମାନଙ୍କ ଅଧିକାର କ୍ଷେତ୍ର ଅନ୍ତର୍ଗତ ସମସ୍ତ ଖାଇବା ଏବଂ ପିଇବା ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ତୁରନ୍ତ କୋଇଲା ଏବଂ କାଠ ବ୍ୟବହାର ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।” ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗକୁ ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ ଏବଂ ଇମେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପଠାଯାଇଛି।
