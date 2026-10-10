Add Zee Business As A Preferred Source
App

Trains Cancelled: ରାଜଧାନୀରେ ହାଇଆଲର୍ଟ: ୭୫ ଟ୍ରେନ୍ ବାତିଲ୍, ୪୫ ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ୍ ବନ୍ଦ!

ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୨୩ ହଜାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ବଳ (CAPF) ଯବାନଙ୍କୁ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରମୁଖ ରାସ୍ତା, ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ଆନ୍ଦୋଳନସ୍ଥଳ ନିକଟରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ନଜରଦାରି ବଢ଼ାଯାଇଛି। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଭିଡ଼କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଏବଂ ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ସ୍ଥିତିକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Oct 10, 2026, 07:47 AM IST|Updated: Oct 10, 2026, 07:47 AM IST
Trains Cancelled: ରାଜଧାନୀରେ ହାଇଆଲର୍ଟ: ୭୫ ଟ୍ରେନ୍ ବାତିଲ୍, ୪୫ ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ୍ ବନ୍ଦ!
Image Credit: Image Source: AI

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 News Today: ୨ ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି RSS ମୁଖ୍ୟ ମୋହନ ଭାଗବତ, ଏସିଆନ ଚାମ୍ପ
2
3
4
5