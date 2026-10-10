Trains Cancelled: ରାଜଧାନୀରେ ହାଇଆଲର୍ଟ: ୭୫ ଟ୍ରେନ୍ ବାତିଲ୍, ୪୫ ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ୍ ବନ୍ଦ!

Trains Cancelled: ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୁକ୍ତ (CEC)ଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ନେଇ ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ୭୫ଟି ମେଲ୍ ଓ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍ ବାତିଲ୍ ଏବଂ ୪୫ଟି ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ୍ ବନ୍ଦ ରହିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।
୨୩ ହଜାର CAPF ଯବାନ ମୁତୟନ
ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୨୩ ହଜାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ବଳ (CAPF) ଯବାନଙ୍କୁ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରମୁଖ ରାସ୍ତା, ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ଆନ୍ଦୋଳନସ୍ଥଳ ନିକଟରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ନଜରଦାରି ବଢ଼ାଯାଇଛି। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଭିଡ଼କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଏବଂ ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ସ୍ଥିତିକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି।
#WATCH | Mumbai, Maharashtra: Cockroach Janta Party (CJP) Founder Abhijeet Dipke leaves for Delhi ahead of the protest today at Jantar Mantar. https://t.co/EZVIGtq9Tx
— ANI (@ANI) October 10, 2026
୭୫ଟି ଟ୍ରେନ୍ ବାତିଲ୍ ନେଇ ସୂଚନା:
ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଓ ହଜରତ ନିଜାମୁଦ୍ଦିନ ରେଳ ଷ୍ଟେସନକୁ ଆସୁଥିବା ୭୫ଟି ମେଲ୍ ଓ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍ ବାତିଲ୍ କରାଯାଇଥିବା ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଆସିବାକୁ କିମ୍ବା ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ଟ୍ରେନ୍ର ସ୍ଥିତି ଓ ସମୟସୂଚୀ ରେଳବାଇର ଅଧିକାରିକ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି।
#WATCH | Delhi: Heavy security has been deployed, and barricades have been put up at the Jantar Mantar and Parliament Street areas ahead of the protest today. https://t.co/6yzKOiOw6b
— ANI (@ANI) October 10, 2026
୪୫ଟି ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ୍ ବନ୍ଦ ନେଇ ଖବର
ସୁରକ୍ଷା କାରଣରୁ ଦିଲ୍ଲୀର ୪୫ଟି ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ୍ ବନ୍ଦ ରହିବା ନେଇ ଖବର ଆସିଛି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ ନିଆଯାଇଥିବା ଦାବି ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ବିବରଣୀ ଓ କେଉଁ କେଉଁ ଷ୍ଟେସନ୍ ବନ୍ଦ ରହିବ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକାରିକ ଘୋଷଣା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଜରୁରୀ। ମେଟ୍ରୋ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନେ ଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ନିଗମ (DMRC)ର ଅଧିକାରିକ ସୂଚନା ଦେଖିବା ଉଚିତ।
#WATCH | Delhi: Heavy security has been deployed, and barricades have been put up at the Jantar Mantar and Parliament Street areas ahead of the protest today. https://t.co/6yzKOiOw6b
— ANI (@ANI) October 10, 2026
ଜନ୍ତର ମନ୍ତର ଅଞ୍ଚଳରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କଟକଣା ନେଇ ସୂଚନା
ଜନ୍ତର ମନ୍ତରଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୪ କିଲୋମିଟର ପରିଧି ମଧ୍ୟରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ବନ୍ଦ ରହିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ଏହି କଟକଣାର ସମୟସୀମା, ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ସରକାରୀ ଆଦେଶ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକାରିକ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଆବଶ୍ୟକ।
#WATCH दिल्ली: आज CJP के विरोध प्रदर्शन से पहले राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। जनपथ, ली मेरिडियन इलाके और संसद मार्ग पुलिस स्टेशन क्षेत्र की वीडियो। https://t.co/NMDTPedpZ2
— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 10, 2026
ସମଗ୍ର ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଗୁଁ ରେଳ ଓ ମେଟ୍ରୋ ଯାତାୟାତ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଅଧିକାରିକ ସୂଚନା ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ।