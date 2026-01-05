Delhi Riots: ଉମର ଖାଲିଦ ଓ ଶରଜିଲ ଇମାମଙ୍କୁ ମିଳିଲାନି ଜାମିନ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଲେ ଏଭଳି କଥା...

Trending Photos
Delhi Riots: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀ ଦଙ୍ଗା ମାମଲାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଉମର ଖାଲିଦ ଏବଂ ଶରଜିଲ ଇମାମଙ୍କ ଜାମିନ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ (ନିବାରଣ) ଆଇନ (UAPA) ଅନୁଯାୟୀ ମାମଲା ଜାରି ରହିବ। ୨୦୨୦ ମସିହାରେ ହୋଇଥିବା ଦିଲ୍ଲୀ ଦଙ୍ଗାର ଶୁଣାଣୀ କରି ଏଭଳି ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଏଠାରେ କହି ରଖୁ କି ୨୦୨୦ ମସିହା ଫେବ୍ରୁଆରି ମାସରେ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଘଟିଥିବା ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଦଙ୍ଗା ସହ ଜଡ଼ିତ ବହୁତ ବଡ଼ ଷଡ୍ଯନ୍ତ୍ର ମାମଲାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଥିଲେ ଜବାହରଲାଲ ନେହରୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ (ଜେଏନୟୁ)ର ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ରନେତା ଉମର ଖାଲିଦ ଓ ଶର୍ଜିଲ ଇମାମ। ଦଙ୍ଗାରେ ସେମାନଙ୍କ ଭୂମିକା ବହୁତ ବଡ଼ ଥିବା କହି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଅନ୍ୟ ୫ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଜାମିନ ଦେଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି।
ଉମର ଖାଲିଦ ଏବଂ ଶାର୍ଜିଲ ଇମାମଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏହା କହିଛନ୍ତି।
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉମର ଖାଲିଦ ଏବଂ ଶର୍ଜିଲ ଇମାମ ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଭାବରେ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ UAPA ଧାରା 43D(5) ଅନୁଯାୟୀ ଜାମିନ ମାନଦଣ୍ଡ ପୂରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଉମର ଖାଲିଦ ଏବଂ ଶାର୍ଜିଲ ଇମାମଙ୍କ ଜାମିନ ଆବେଦନ ଖାରଜ କରାଯାଇଥିଲା।
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ଆଦେଶରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ସହ ଜଡିତ ଅପରାଧରେ ଜାମିନ ପାଇଁ ମାନଦଣ୍ଡ ଭିନ୍ନ ଏବଂ କଠୋର। ଯଦି ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଥମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସତ୍ୟ ମନେହୁଏ, ତେବେ ଅଟକ ଜାରି ରହିବ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ, ତେବେ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ କୋର୍ଟ ଜାଣିଶୁଣି ଏକ କମ୍ବଲ କିମ୍ବା ସମନ୍ୱିତ ପଦ୍ଧତି ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏଡ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଯେ ଅଭିଯୋଜନର ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରଥମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆବେଦନକାରୀ, ଉମର ଖାଲିଦ ଏବଂ ଶାର୍ଜିଲ ଇମାମଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରେ। ଏହି ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସୀମା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। କାର୍ଯ୍ୟର ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜାମିନରେ ମୁକ୍ତ କରିବା ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ସମ୍ବିଧାନର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ।
ଅନ୍ୟ ୫ ଜଣଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଜାମିନ
ଏହି ଦଙ୍ଗାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଅନ୍ୟ ୫ ଜଣଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଦିଲ୍ଲୀ ଦଙ୍ଗା ମାମଲାରେ ଉମର ଖାଲିଦ ଏବଂ ଶାରଜିଲ ଇମାମଙ୍କୁ ଛାଡି ଅନ୍ୟ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଜାମିନ ପାଇଥିବା ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଲେ ଗୁଲଫିଶା, ମିରାନ, ସଲିମ, ଶିଫା ଏବଂ ଶାଦାବ।