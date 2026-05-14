Delhi Rape Case: ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆଉ ଏକ ନିର୍ଭୟା କାଣ୍ଡ: ଚଳନ୍ତା ବସରେ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ

Trending Photos
Delhi Rape Case: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀରେ ନିର୍ଭୟା ମାମଲା ପରି ଆଉ ଏକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଯାହା ନିର୍ଭୟା ଘଟଣାର ସ୍ମୃତିକୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ସୋମବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ରାଣୀ ବାଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ 30 ବର୍ଷୀୟା ମହିଳାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ତାଙ୍କୁ ଚଳନ୍ତା ସ୍ଲିପର ବସ୍ରେ ଗଣବଳାତ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା। ପୀଡିତାଙ୍କ ବୟାନ ଆଧାରରେ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହିତ ଏକ ଏଫଆଇଆର ରୁଜୁ କରିଛି। ଘଟଣାରେ ଜଡ଼ିତ ଗାଡ଼ିର ସମ୍ପୃକ୍ତ ଡ୍ରାଇଭର ଏବଂ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଗିରଫ କରିଛି। ପୋଲିସ ଘଟଣାରେ ବ୍ୟବହୃତ ବସ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଛି।
ଘଟଣାଟି କିପରି ଘଟିଲା?
ପୀଡିତା ପିତାମପୁରାର ବସ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ମଙ୍ଗୋଲପୁରୀର ଏକ କାରଖାନାରେ କାମ କରନ୍ତି। ସୋମବାର ରାତିରେ ସେ କାମ ସାରି ପାଦରେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ସରସ୍ୱତୀ ବିହାରର ବି-ବ୍ଲକ୍ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେତେବେଳେ ଏକ ସ୍ଲିପର୍ ବସ୍ ଅଟକିଲା। ସେ ବସ୍ ଦ୍ୱାରରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ସମୟ ପଚାରିଲେ, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଜୋରଜବରଦସ୍ତି ଭିତରକୁ ଟାଣି ଆଣିଲେ।
ପୀଡିତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ତାଙ୍କୁ ବସ୍ ଭିତରକୁ ଟାଣି ନେବା ମାତ୍ରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଡୋର ବନ୍ଦ କରି ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ବସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ। ଦୁଇଜଣ ଯୁବକ ତାଙ୍କୁ ଚଳନ୍ତା ବସ୍ରେ ବଳାତ୍କାର କରିଥିଲେ। ଏହା ପ୍ରାୟ ସାତ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ନାଙ୍ଗଲୋଇ ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା। ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଧରି ତାଙ୍କୁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଦେବା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କୁ ରାତି ପ୍ରାୟ ୨ଟା ସମୟରେ ରକ୍ତ ଜୁଡୁବୁଡୁ ଅବସ୍ଥାରେ ରାସ୍ତାରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ।
ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷାରେ ବଳାତ୍କାର ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲା।
ଘଟଣା ପରେ ପୀଡିତା ତୁରନ୍ତ ପୋଲିସକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କଲ୍ ନାଙ୍ଗଲୋଇ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଘଟଣାଟି ରାଣୀ ବାଗ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଥିବାରୁ ମାମଲାକୁ ସେଠାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ରାଣୀ ବାଗ ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ ସୂଚନା ପାଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ଜଣେ ମହିଳା ସବ-ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପୀଡିତାଙ୍କୁ ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକର ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ ଯେଉଁଠାରେ ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷାରେ ବଳାତ୍କାର ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା।
Also Read: Kerala New Cm:ଭିଡି ସତୀଶନ ହେବେ କେରଳମର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
Also Read: Wholesale Inflation: ଏପ୍ରିଲରେ ପାଇକାରୀ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି 8.30 ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି
Also Read: PBKS vs MI Head-to-Head Record: ଆଜି ପଞ୍ଜାବ-ମୁମ୍ବାଇ ମୁହାଁମୁହିଁ, ଜାଣନ୍ତୁ କାହା ପଲ୍ଲା ରହିଛି ଭାରି