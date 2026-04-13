Noida Workers Protest: ନୋଏଡା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଭୟଙ୍କର ପ୍ରତିବାଦ...ଦିଲ୍ଲୀରେ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଚ୍ ବି ଗଡୁନି ଗାଡି, ଆଡଭାଇଜରୀ ଜାରି

Noida Workers Protest: ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ଯୋଗୁଁ ପୂର୍ବରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବାଧାକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା।
Noida Workers Protest: ସୋମବାର ଦିନ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ନଗର ଜିଲ୍ଲାରେ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ ହିଂସାରେ ପରିଣତ ହେବା ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ନୋଏଡା ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଚଳାଚଳ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏକ ଟ୍ରାଫିର ଆଡଭାଇଜରୀ ଜାରି କରି ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ଅନୁଯାୟୀ, ଘରୋଇ କାରଖାନାର ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଲିଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଗୁଁ ନୋଏଡା ଲିଙ୍କ୍ ରୋଡରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ପ୍ରତିବାଦକାରୀ ମାନେ ଚିଲ୍ଲା ସୀମାରୁ ଆସୁଥିବା ରାସ୍ତାକୁ ଅବରୋଧ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଯାହା ଦିଲ୍ଲୀରୁ ନୋଏଡା ଅଭିମୁଖେ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳକୁ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି।
ଏହାର ପରାମର୍ଶରେ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା କରିବାକୁ ଏବଂ ପ୍ରଭାବିତ ସ୍ଥାନକୁ ଏଡାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି। ନୋଏଡା ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବିକଳ୍ପ ରାସ୍ତା ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସରାଇକାଲେ ଖାନରୁ ଡିଏନଡି ଫ୍ଲାଏୱେ କିମ୍ବା କୋଣ୍ଡଲି ବ୍ରିଜ୍ ଦେଇ ଏନଏଚ-୨୪ ରୁଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯାହା ନୋଏଡା ମୋଡ୍ ଦେଇ ନୋଏଡାରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା।
ଏହି ବାଧା ନୋଏଡାରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ଏକକାଳୀନ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ୨ରେ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ ଦିନର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ହିଂସାତ୍ମକ ରୂପ ନେଇଥିଲା। ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଉନ୍ନତ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ଦାବି କରି ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରମିକ ଗତ ତିନିଦିନ ଧରି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ। ସୋମବାର ଦିନ, ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରର ରାସ୍ତା ଉପରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗୋଷ୍ଠୀ ବାହାରି ଆସିବାରୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ରତର ହୋଇଥିଲା।
ନୋଏଡା ସେକ୍ଟର ୬୨ ରେ, ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ବିଶାଳ ସମାବେଶ ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟାପକ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଦିଲ୍ଲୀ-ନୋଏଡା ସୀମା ନିକଟରେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ଯୋଗୁଁ ପୂର୍ବରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବାଧାକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା। ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଏବଂ ଆହୁରି ଉତ୍ତେଜନାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିଲା। କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସ୍ୱାଭାବିକତା ଫେରାଇ ଆଣିବା ଏବଂ ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି।
ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପ୍ରତି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହି ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଦେଇଛି। ରବିବାର, ଅଧିକାରୀମାନେ କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ସହିତ ବୈଠକ କରିଥିଲେ, ପ୍ରମୁଖ ଦାବି ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ମେଧା ରୂପମ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରମିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଓଭରଟାଇମ୍ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଦୁଇଗୁଣ ମଜୁରୀ, ସାପ୍ତାହିକ ଛୁଟି ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ବିଶ୍ରାମ ଦିନରେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲେ ଦୁଇଗୁଣ କ୍ଷତିପୂରଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରତି ମାସର ୧୦ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଦରମା ଦେବାକୁ ପଡିବ, ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ବୋନସ୍ ଦେୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସିଧାସଳଖ ମଜୁରୀ ଜମା କରିବାକୁ ପଡିବ। ନିଯୁକ୍ତିଦାତାମାନଙ୍କୁ ଦରମା ସ୍ଲିପ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଏବଂ ଅନଧିକୃତ କାଟଛାଣ୍ଟ ଏଡାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି, ଏପରି ନହେଲେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଶାସନ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବା, ଗୁଜବ ଏଡାଇବା ଏବଂ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛି।
