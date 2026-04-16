Zee OdishaOdisha National-InternationalDelimitation Bill: ଆଜି ସଂସଦରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେବ ସୀମା ପୁନଃ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ବିଲ୍

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Apr 16, 2026, 11:24 AM IST

Delimitation Bill: ଆଜି ସଂସଦରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେବ ସୀମା ପୁନଃ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ବିଲ୍

Delimitation Bill: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମୋଦି ସରକାର ଆଜି ସଂସଦରେ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ବିଲ୍ ଆଗତ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ସରକାର ଏବଂ ବିରୋଧୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ହଟ୍ଟଗୋଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ଏହି ବିଲ୍ ଲୋକସଭାରେ ଆସନ ସଂଖ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନର 543 ରୁ 850 କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛି।

ଏହା ଲୋକସଭା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ ଆସନ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛି। ଯଦିଓ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ 2023 ରେ ଗୃହୀତ ନାରୀ ଶକ୍ତି ବନ୍ଦନା ଆଇନ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଯେଉଁଥିରେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ 33% ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା, ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ଭବିଷ୍ୟତର ଜନଗଣନା ଏବଂ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହିତ ଜଡିତ ଥିଲା।

ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁଯାୟୀ, ଲୋକସଭା ଆସନ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପରେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଆସନ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯିବ। ଏହାକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ଦଳ ସରକାରଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଦୁଇଟି। ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାର ଉତ୍ତର ଭାରତ ଏବଂ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଏହା ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ସେଠାରେ ଆସନ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏହା ଉତ୍ତର ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଆସନ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି କରିବ, ଯାହା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଲାଭ ଦେବ। ଏହା ସଂସଦରେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱକୁ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ କରିବ।

ସରକାର ନିଜର ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣକୁ ଏକ ବାହାନା ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତଥାପି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏହି ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରି କହିଛି ଯେ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସମାନ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ପାଇବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରି ମହିଳାମାନଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି।

ରାହୁଲଙ୍କ ନିନ୍ଦା
ଲୋକସଭାର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ X ରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, "ବିଜେପିର ଏକ ଭୟଙ୍କର ଯୋଜନା ହେଉଛି 2029 ନିର୍ବାଚନରେ ​​ସମସ୍ତ ଲୋକସଭା ଆସନ ପାଇଁ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା।" ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବିଲ୍ ସମସ୍ତ କ୍ଷମତା ଏକ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କମିଶନକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବ, ଯାହାକୁ ସରକାର ନିଜେ ନିଯୁକ୍ତ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ କରିବେ। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେ ବିଜେପି ଏହା କିପରି କରେ - ଆସାମ ଏବଂ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରରେ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ବିକୃତ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଜେପିକୁ ସମର୍ଥନ କରୁନଥିବା ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ବାଚନୀ ଲାଭ ପାଇଁ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି।"

ସେହିପରି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରାମଦାସ ଅଠାୱଲେ କହିଛନ୍ତି କି ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ବିଲ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ତାମିଲନାଡୁ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ।

ସେ ସମ୍ବାଦ ସରବରାହ ସଂସ୍ଥା ANIକୁ କହିଛନ୍ତି, "ତାମିଲନାଡୁର ଆସନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ପ୍ରତି କୌଣସି ଅନ୍ୟାୟ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଷ୍ଟାଲିନଙ୍କର କୌଣସି ଚିନ୍ତା ଅଛି, ତେବେ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିପାରିବେ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦଳର ସାଂସଦମାନେ ସଂସଦରେ ସେମାନଙ୍କର ମତାମତ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଦେଇପାରିବେ।"

ବିଲ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ସରକାର ତତ୍ପର ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ନେତା ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗର ଜବାବରେ ବିଜେପି ମୁଖପାତ୍ର ଶହଜାଦ ପୁନାୱାଲା କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଅଛୁ କାରଣ ମହିଳାମାନେ 30 ବର୍ଷ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ କ'ଣ ଏହା ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସୋନିଆଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଶେହଜାଦ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସୁଯୋଗ ଥିଲା। ୨୦୧୦ରେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ବିଲ୍ ପାସ୍ ହେବା ପରେ ଏହାକୁ କେବେ ବି ଆରଜେଡିକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକସଭାକୁ ଅଣାଯାଇ ନଥିଲା। ଏବେ ୧୬ ରୁ ୧୮ ଏପ୍ରିଲ ମଧ୍ୟରେ ସଂସଦର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ମାଧ୍ୟମରେ, ମହିଳାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା 30 ବର୍ଷ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି, ଏବଂ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଏହାକୁ 2029 ଲୋକସଭାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ମହିଳାମାନେ ସଶକ୍ତିକରଣ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତିର ଅଧିକାର ପାଇପାରିବେ।"

