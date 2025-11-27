Advertisement
Desi Eggs: ଧଳା ଅଣ୍ଡାରେ ରଙ୍ଗ ମିଶାଇ କରାହେଉଛି ଦେଶୀ ଅଣ୍ଡା, ଧରାପଡିଲା ବଡ ଠକେଇ

ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ଧଳା ଅଣ୍ଡାକୁ କୃତ୍ରିମ ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗିନ୍ କରାଯାଇ ନକଲି ଦେଶୀ ଅଣ୍ଡାରେ ପରିଣତ କରାଯିବା ସହ ଦୁଇଗୁଣ ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଥିଲା । ଧଳା ଅଣ୍ଡାକୁ ରାସାୟନିକ ରଙ୍ଗ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇ ଦେଶୀ ଅଣ୍ଡାର ଲୁକ୍ ଦିଆଯାଉଥିଲା ।

Nov 27, 2025, 09:43 PM IST

Desi Eggs: ପ୍ରାୟତଃ ଶୀତ ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହ ଅଣ୍ଡାର ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଚାହିଦାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛକରେ ଏକାଧିକ ଅଣ୍ଡା ଦୋକାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଉଭୟ ସକାଳ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଅନେକ ଲୋକ ସିଝା ଅଣ୍ଡା ଖାଇଥାନ୍ତି । କେହି କେହି ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆ, ଅମଲେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି । ସାଧାରଣତଃ ଲୋକମାନେ ଦେଶୀ ଅଣ୍ଡାକୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଯଦିଓ ଦେଶି ଅଣ୍ଡା ପାଇଁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ ତଥାବି ସ୍ୱାଦ ଏବଂ ଭିଟାମିନ୍ ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରନ୍ତି ନାହିଁ ।

ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ ସମେତ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଧଳା ଅଣ୍ଡା ୮ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଦେଶୀ ଅଣ୍ଡା ୧୨ରୁ ୧୫ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଥାଏ।  ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାରତୀୟମାନେ ଅଣ୍ଡାକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା କାରଣରୁ ସ୍ୱାଦର ସହିତ ଖାଆନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ଏକ ଠକେଇ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯାହା ଅଣ୍ଡା ଖାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦେଇପାରେ।

ମୋରାଦାବାଦ ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ସ୍ଥାନରେ ନକଲି ଦେଶୀ ଅଣ୍ଡାର ଏକ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗର ଏକ ଟିମ୍ ମୋରାଦାବାଦର କଟଘର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚଢାଉ କରିଥିଲା । ଯେଉଁଥିରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ଧଳା ଅଣ୍ଡାକୁ କୃତ୍ରିମ ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗିନ୍ କରାଯାଇ ନକଲି ଦେଶୀ ଅଣ୍ଡାରେ ପରିଣତ କରାଯିବା ସହ ଦୁଇଗୁଣ ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଥିଲା । ଧଳା ଅଣ୍ଡାକୁ ରାସାୟନିକ ରଙ୍ଗ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇ ଦେଶୀ ଅଣ୍ଡାର ଲୁକ୍ ଦିଆଯାଉଥିଲା ।

ଚଢାଉ ସମୟରେ ପ୍ରାୟ ୪୫ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ନକଲି ରଙ୍ଗିନ୍ ଅଣ୍ଡା ଏବଂ ରଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ରଖାଯାଇଥିବା ୩୫ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଧଳା ଅଣ୍ଡା ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଜବତ ସାମଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୩ ଲକ୍ଷ ୯୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ।

ଅଣ୍ଡାକୁ ରଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ସହ ରଙ୍ଗ ଜବତ କରିଛି ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗ । ଏଥିସହ ଉକ୍ତ ଗୋଦାମକୁ ସିଲ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି । କାଠଘର ଥାନାରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପୋଲିସ ଗୋଦାମ ମାଲିକ ଆଲ୍ଲାହ ଖାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।

ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗର ସହକାରୀ କମିଶନର ରାଜବଂଶ ପ୍ରକାଶ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବଙ୍କ କହିବାନୁଯାୟୀ, ଏପରି ନକଲି ଅଣ୍ଡା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷତିକାରକ । ତେଣୁ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ନମୁନାଗୁଡ଼ିକୁ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଲ୍ୟାବକୁ ପଠାଯାଇଛି ଏବଂ ରିପୋର୍ଟ ମିଳିବା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଅଧିକାରୀ।

