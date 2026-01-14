Advertisement
Iran USA Tension: ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇବାକୁ ନାରାଜ ଖେମେନେଇ, ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରେ ଆମେରିକା

Iran USA Tension: ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇବାକୁ ନାରାଜ ଖେମେନେଇ, ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରେ ଆମେରିକା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ବହୁ ପରିମାଣରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଉଭୟ ଦେଶର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସିଧାସଳଖ ଯୋଗାଯୋଗ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି। ରଏଟର୍ସର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଇରାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୟଦ ଆବାସ ଆରାଘଚି ଏବଂ ଆମେରିକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୂତ ଷ୍ଟିଭ ୱିଟକଫଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Jan 14, 2026, 09:07 PM IST

Iran USA Tension: ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇବାକୁ ନାରାଜ ଖେମେନେଇ, ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରେ ଆମେରିକା

Iran USA Tension: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ବହୁ ପରିମାଣରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଉଭୟ ଦେଶର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସିଧାସଳଖ ଯୋଗାଯୋଗ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି। ରଏଟର୍ସର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଇରାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୟଦ ଆବାସ ଆରାଘଚି ଏବଂ ଆମେରିକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୂତ ଷ୍ଟିଭ ୱିଟକଫଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି।

ଇରାନରେ ପ୍ରତିବାଦ ଉପରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଧମକ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି। ଯଦି ତେହେରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୁଏ ତେବେ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଆମେରିକୀୟ ସାମରିକ ଘାଟି ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଧମକ ଦେଇଛି।

ଇରାନ ଆମେରିକୀୟ ସାମରିକ ଘାଟି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଛି
ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ସହିତ ଆମେରିକା ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଧରି ଇରାନର ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ଏକ ଚୁକ୍ତି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ତଥାପି, ଇରାନୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ସୂଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସମ୍ଭାବନାକୁ କ୍ଷୟ କରିଛି। ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକାର ଧମକ କୂଟନୈତିକ ପ୍ରୟାସକୁ ଦୁର୍ବଳ କରୁଛି ଏବଂ ଦଶନ୍ଧି ପୁରୁଣା ପରମାଣୁ ବିବାଦର କୂଟନୈତିକ ସମାଧାନ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଦୁଇ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବୈଠକ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି।

ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନରେ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ବାରମ୍ବାର ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜଣେ ଇରାନୀ ଅଧିକାରୀ ବୁଧବାର (୧୪ ଜାନୁଆରୀ, ୨୦୨୬) କହିଛନ୍ତି ଯେ ତେହେରାନ ଆମେରିକୀୟ ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଯେ ଯଦି ୱାଶିଂଟନ ଆକ୍ରମଣ କରେ ତେବେ ଏହା ଆମେରିକୀୟ ଘାଟି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, କିଛି କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଥିବା ମୁଖ୍ୟ ଆମେରିକୀୟ ବାୟୁସେନା ଘାଟି ଛାଡିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା।

ଭାରତୀୟ ନାଗରିକମାନେ ତୁରନ୍ତ ଇରାନ ଛାଡିବା ଉଚିତ: MEA
ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ (MEA) ଏହାର ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଇରାନ ଛାଡିବା ପାଇଁ ଏକ ପରାମର୍ଶ ଜାରି କରିଛି। MEA ସେଠାକାର ଭାରତୀୟ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ଏବଂ ପ୍ରତିବାଦ କିମ୍ବା ରାଲିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏହାର ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଇରାନରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହିବା ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାଗଜପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି।

"ସହାୟତା ଆସୁଛି," ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରତିବାଦକାରୀଙ୍କୁ କହିଥିଲେ
ଆମେରିକୀୟ ପ୍ରତିବାଦକାରୀଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, "ତୁମର ପ୍ରତିବାଦ ଜାରି ରଖ। ସାହାଯ୍ୟ ଆସୁଛି।" ସେ ପ୍ରତିବାଦକାରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଦଖଲ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। "ହତ୍ୟାକାରୀ ଏବଂ ଅତ୍ୟାଚାରୀମାନଙ୍କ ନାମ କୁହ। ସେମାନେ ଭାରୀ ମୂଲ୍ୟ ଦେବେ। ପ୍ରତିବାଦକାରୀଙ୍କ ଅର୍ଥହୀନ ହତ୍ୟା ବନ୍ଦ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଇରାନୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତ ବୈଠକ ବାତିଲ କରିଛି।"

