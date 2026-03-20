DGCA Advisory: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ଆଡଭାଇଜରି ଜାରି କଲା DGCA, ଏହିସବୁ ଦେଶର ଏୟାରସ୍ପେଶ୍ ଦେଇ ଯାତ୍ରା ନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Mar 20, 2026, 02:04 PM IST

DGCA Advisory: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଇରାନ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଉଭୟ ପକ୍ଷରୁ ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରହିଛି। ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ବଢ଼ୁଥିବା ସଂଘର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (DGCA) ବିମାନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ୧୧ଟି ଆକାଶମାର୍ଗ  ଦେଇ ଯାତ୍ରା ନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି। ଏନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଏୟାରଲାଇନ୍ସକୁ DGCAର ଆଡଭାଇଜରି ଜାରି କରିଛି। ଆସନ୍ତା ୨୮ ତାରିଖ ଯାଏଁ ଯାତ୍ରା ନ କରିବାକୁ DGCAର ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି। 

ଡିଜିସିଏ ପରାମର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ, ଇରାନ ଉପରେ ଏବେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ସାମରିକ ଆକ୍ରମଣ ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ଏକ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏବଂ ତେହେରାନର ପ୍ରତିଶୋଧମୂଳକ ପ୍ରତିଶୋଧ ଯୋଗୁଁ ବିମାନ ଯାତ୍ରା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ବିପଦ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ଯାହା କେବଳ ଇରାନ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ନୁହେଁ ବରଂ ଅନେକ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। 

ଡିଜିସିଏ (DGCA) ପରାମର୍ଶରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ,ଅନେକ ଉଡ଼ାଣ ସୂଚନା କ୍ଷେତ୍ର (FIR) ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଉଚ୍ଚତା ଏବଂ ଉଡ଼ାଣ ସ୍ତର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଇରାନ, ଇସ୍ରାଏଲ, ଲେବାନନ, ସାଉଦି ଆରବ, ବାହାରିନ, ଓମାନ, ଇରାକ, ଜୋର୍ଡାନ, ୟୁଏଇ, କତାର ଏବଂ କୁୱେତ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ, ଡିଜିସିଏ (DGCA) ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ ବିମାନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଭାବିତ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଉଚ୍ଚତା ଏବଂ ଉଡ଼ାଣ ସ୍ତରରେ ଉଡ଼ାଣ ନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି। 

DGCA ବିଶେଷ ଭାବରେ ସାଉଦି ଆରବ ଏବଂ ଓମାନର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟରେ (FL320) ତଳେ ଉଡ଼ାଣ ନ କରିବାକୁ ବିମାନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ଏଥିରେ ଆହୁରି କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। ସେଠାରେ ବିମାନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଦୃଢ଼ ନିରୀକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଉଚିତ।DGCA ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳର ବିମାନବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକୁ ଉଡ଼ାଣ ପାଇଁ ଆକସ୍ମିକ ଯୋଜନାର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛି। ବିଶେଷକରି, ଯେଉଁଠାରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। 

Narmada Behera

