Indigo Crisis: ଇଣ୍ତିଗୋ ବିରୋଧରେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଲା DGCA,ବିମାନ ଚଳାଚଳ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ନେଇ ଦେଲା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ

Indigo Crisis: ଇଣ୍ତିଗୋ ବିମାନସେବାରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଯାତ୍ରୀ। ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ସପ୍ତାହେ ବ୍ୟାପି ଇଣ୍ତିଗୋର ଉଡାଣରେ ବିଭ୍ରାଟ ଦେଖାଦେଇଛି। ଏନେଇ ଇଣ୍ତିଗୋ ବିରୋଧରେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାକୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି (DGCA) ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ। ଏହାର ଶୀତକାଳିନ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀରେ ୫ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ୍ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାସହ ଡିଜିସିଏ (MoCA) ଇଣ୍ତିଗୋର ଶୀତକାଳିନ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀରେ ୬ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଛି। ଏହାକୁ ଏହାର ଉଡାଣର ୫ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଡିଜିସିଏ, ଡିସେମ୍ବର ୧ ତାରିଖ ଠାରୁ ଇଣ୍ତିଗୋ ଉଡାଣ ସୂଚୀ ୫ ପ୍ରତିଶତକୁ ହ୍ରାସ କରିଛି। ଆଜି ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏନେଇ ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛି। ଯେ-କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇଣ୍ଡିଗୋ ଦ୍ୱାରା ଏକକ-ଉଡ଼ାଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଏଡ଼ାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଚାହିଦା ଏବଂ ହାଇ-ଫ୍ରିକ୍ବେନ୍ସ ରୁଟରେ ଉଡ଼ାଣ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି । ଏବଂ ଡିଜିସିଏ ଇଣ୍ଡିଗୋକୁ ଡିସେମ୍ବର ୧୦( ଆସନ୍ତାକାଲି) ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟା ସୁଦ୍ଧା ଏକ ସଂଶୋଧିତ ଉଡ଼ାଣ ସୂଚୀ ଦାଖଲ କରିବାକୁ କହିଛି। ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଏହା ଇଣ୍ଡିଗୋର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବଡ଼ ବାଧାକୁ ସହ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ। ଗତ ପସ୍ତାହେ ଧରି,ଯାହା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା।