ନଭେମ୍ବର ୧ରୁ ବଦଳିବ ବିମାନ ଚଳାଚଳରେ ଏହି ନିୟମ: ପାଇଲଟଙ୍କୁ ମିଳିବ ଅଧିକ ବିଶ୍ରାମ, କମ୍‍ କାମ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିରାପତ୍ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆସନ୍ତା ପହିଲାରୁ ନୂଆ ନୀତି ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ରଖାଯାଇଛି। ବେସାମରିକ ବିମାନ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି ହୋଇଛି। ବିମାନ ଚାଳକ ତଥା ପାଇଲଟଙ୍କ ଲମ୍ବା ସମୟର ଦାବିକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଏହି ନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପାଇଲଟମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟରେ କାମ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ।
ଏହି ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଏଣିକି ଜଣେ ରାତି ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିବା ପାଇଲଟଙ୍କୁ ସକାଳ ୫ଟାରେ କାମରୁ ବିରତି ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି ସମୟକୁ ଅଧିକ ଏକ ଘଣ୍ଟା ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ମଧ୍ୟ ରାତ୍ରୀରେ ଆସୁଥିବା ପାଇଲଟଙ୍କୁ ସକାଳ ୫ଟାରେ ନୁହେଁ ବରଂ ସକାଳ ୬ଟାରେ ଡ୍ୟୁଟି ଶେଷ କରିବାକୁ ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ମଧ୍ୟ ରାତ୍ରୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ପାଇଲଟର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମୟ ୯ ଘଣ୍ଟାରୁ ୧୦ ଘଣ୍ଟାକୁ ବଢ଼ାଯିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପାଇଲଟଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶ୍ରାମ ନେବାର ସମୟ ବଢ଼ିବ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ପାଇଲଟଙ୍କ କାମ ବୋଝକୁ କମାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି ଡିଜିସିଏ। ଏହି ୧୦ ଘଣ୍ଟାର ଡ୍ୟୁଟି ସମୟରେ ପାଇଲଟମାନଙ୍କୁ ସର୍ବାଧିକ ୨ଟି ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଙ୍ଗ୍ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଇରୁ ଅଧିକ ବିମାନ ଉଡ଼ାଇବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ନାହିଁ।
ନିଜର ପରିଶ୍ରମୀ ତଥା ବିଶ୍ରାମ ବିହୀନ ବିମାନ ଚାଳନାକୁ ନେଇ ପାଇଲଟମାନେ ଡିଜିସିଏଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ। ଏହିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଯାତ୍ରୀ ନିରାପତ୍ତାକୁ ସାଲିସ କରୁଛି ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଏହିକ୍ରମରେ ଏକ ୨୨ ସୂତ୍ରୀ ଦାବିପତ୍ର ଡିଜିସିଏଙ୍କ ଆଲୋଚନାର ପରିସରଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଡିଜିସିଏ। ୧୫ଟି ଦାବିକୁ ଜୁଲାଇ ୧ ତାରିଖରେ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ୭ଟି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ନଭେମ୍ବର ୧ ତାରିଖରୁ ଲାଗୁ କରାଯିବ ବାଲି ଡିଜିସିଏ ଜଣାଇଛନ୍ତି।