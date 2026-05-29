Dharmendra Pradhan Reaction: ନୀଟ୍ ପରିକ୍ଷାପତ୍ର ଲିକ୍ କୁ ଏପରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ...

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: May 29, 2026, 03:05 PM IST

Dharmendra Pradhan Reaction: ନୀଟ୍ ପରିକ୍ଷାପତ୍ର ଲିକ୍ କୁ ନେଇ ଦେଶରେ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ସାକ୍ଷାତକାର ସମୟରେ, ସେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ CBSE ଅନ୍-ସ୍କ୍ରିନ୍ ମାର୍କିଂ (OSM) ବିବାଦ ଏବଂ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପେପର୍ ଲିକ୍ ବିଷୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ, "ମୁଁ ନିଜକୁ ଦାୟୀ ମନେ କରେ; ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ।" ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥାଏ, ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ପରେ, ଉତ୍ତର ପତ୍ରର ପୁନଃଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଦାବି ହୁଏ, ଏବଂ ଏହା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଘଟିଥାଏ। ଏହା କିଛି ନୂଆ ନୁହେଁ। ଯଦି ଜଣେ ଛାତ୍ର ଫଳାଫଳ ସହିତ ଅସହମତ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବାର ଅଧିକାର ଅଛି ଯେ ସେ କାହିଁକି କମ୍ ମାର୍କ ପାଇଲେ।"

ଏକ ନୂଆ ପୋର୍ଟାଲ ସକ୍ରିୟ କରାଯିବ: 
ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ CBSE ର ଉଦ୍ଭାବନ ହେଉଛି ଯେ ପୂର୍ବରୁ, ଉତ୍ତର ପତ୍ର ମାନୁଆଲି ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଥିଲା, ଏବଂ ଏଥର, ଅନ-ସ୍କ୍ରିନ୍ ମାର୍କିଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି। କିଛି ତ୍ରୁଟି ରହିଛି, ଯାହାକୁ ସମାଧାନ କରାଯାଉଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନୂତନ ପୋର୍ଟାଲ ଆସନ୍ତାକାଲି ସୁଦ୍ଧା ସକ୍ରିୟ ହେବ। IIT ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଏଜେନ୍ସି ଏହି ପ୍ରୟାସରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି।

ବାୟୁସେନାର ସହାୟତା ଲୋଡାଯିବ:
NEET ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ NEET ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସାମରିକ ସହାୟତାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଡାକ ବିଭାଗ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପରିବହନ ପରିଚାଳନା କରେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦକ୍ଷତାର ସହିତ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବାୟୁସେନାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ। ବାୟୁସେନା ଆମକୁ ଜଣାଇଛି ଯେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦକ୍ଷତାର ସହିତ କରାଯିବ। ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଅନେକ ସରକାରୀ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି।

ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷରୁ CBT ମୋଡ୍‌ରେ NEET:
ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମନରେ ଏପରି କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣା ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ଯାହା ସେମାନଙ୍କର କଷ୍ଟକୁ ବଢ଼ାଇବ। ପିଲାମାନେ ପୂର୍ବରୁ ନର୍ଭସ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ଆମେ ଦାୟୀ ଏବଂ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ଏଡାଇ ପାରିବୁ ନାହିଁ। NEET ଆସନ୍ତା ବର୍ଷରୁ ଏକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର-ଆଧାରିତ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ଆମକୁ ଦେଶରେ CBT ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ CBT ମୋଡ୍‌ରେ JEE ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଇଥାଉ। NTA କେବଳ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା କରେ; ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟରୁ ଯାହା ଅନୁମୋଦନ ମିଳିବ ତାହା ଅନୁସରଣ କରାଯିବ।

