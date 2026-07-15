Add Zee Business As A Preferred Source
App

Dhirendra Shastri Brother: ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭାଇଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ନେଲା ପୁଲିସ୍

Dhirendra Shastri Brother: ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଛତରପୁରସ୍ଥିତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବାଗେଶ୍ୱର ଧାମକୁ ନେଇ ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଜମି ବିବାଦ ଓ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଅଭିଯୋଗରେ ବାଗେଶ୍ୱର ଧାମର ପୀଠାଧୀଶ ପଣ୍ଡିତ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର କୃଷ୍ଣ ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭାଇ ଶାଳିଗ୍ରାମ ଗର୍ଗ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଅଙ୍କିତ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jul 15, 2026, 07:38 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 07:39 PM IST
Dhirendra Shastri Brother: ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭାଇଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ନେଲା ପୁଲିସ୍

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ICC New Format: କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର! ବଦଳିଲା ବିଶ୍ୱକପର ଢାଞ୍ଚା
ICC 2027 ODI World Cup1 hr ago
2
Mamata Banerjee1 hr ago
3
tea after meal3 hrs ago
4
noida Fire news3 hrs ago
5
Subhash Chandra10:05 AM IST