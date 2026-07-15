Dhirendra Shastri Brother: ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭାଇଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ନେଲା ପୁଲିସ୍

Dhirendra Shastri Brother: ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଛତରପୁରସ୍ଥିତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବାଗେଶ୍ୱର ଧାମକୁ ନେଇ ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଜମି ବିବାଦ ଓ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଅଭିଯୋଗରେ ବାଗେଶ୍ୱର ଧାମର ପୀଠାଧୀଶ ପଣ୍ଡିତ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର କୃଷ୍ଣ ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭାଇ ଶାଳିଗ୍ରାମ ଗର୍ଗ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଅଙ୍କିତ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ଉଭୟଙ୍କୁ ରାଜନଗର ଅଦାଲତରେ ହାଜର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଆଉ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ତଲାସି ଜାରି ରଖିଛି।
ଏହି ଗୁଳିକାଣ୍ଡରେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ମୋତିଲାଲ କୁଶୱାହାଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଗ୍ୱାଲିୟର ସରକାରୀ ଟ୍ରମା ସେଣ୍ଟରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଡାକ୍ତରମାନେ ତାଙ୍କ ଛାତିରେ ଫସିଥିବା ଗୁଳିକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି।
ଆହତ ମୋତିଲାଲ କୁଶୱାହାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଶାଳିଗ୍ରାମ ଗର୍ଗ ଓ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀମାନେ ତାଙ୍କ ଜମି ଦଖଲ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେ ବିରୋଧ କରିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ଲାଠି ଓ ବାଡ଼ିରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପରେ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଗୁଳି ଚଳାଯାଇଥିଲା। ଏକ ଗୁଳି ତାଙ୍କ ଛାତିରେ ବାଜିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଗୁଳି କାନକୁ ଛୁଇଁ ଚାଲିଯାଇଥିବା ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।
ମୋତିଲାଲ ଆହୁରି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଶାଳିଗ୍ରାମ ଗର୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରି ଲୋକଙ୍କ ଜମି ଦଖଲ କରୁଥିଲେ। ସେ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର କୃଷ୍ଣ ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୟାନକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ସହ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ତେବେ ଶାଳିଗ୍ରାମ କିପରି ଏତେ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି?
ଏହି ଘଟଣା ପରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ରାଜନୀତି ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଜୋରଦାର ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କେହି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରୁଥିବା ବେଳେ, ଆଉ କେହି ଏହି ମାମଲାର ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ, ଘଟଣାର ସମସ୍ତ ଦିଗକୁ ଆଧାର କରି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ସେହିପରି, ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି।