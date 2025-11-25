Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3017299
Zee OdishaOdisha National-International

Ram Mandir Dhwajarohan: ଆଜି ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ଧ୍ବଜାରୋହଣ, ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

Ram Mandir Dhwajarohan: ଆଜି ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିରର ଧର୍ମ ଧ୍ବଜା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ  ଏହି ସମାରୋହରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଏକାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ।  ଏଥିଲାଗି ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ସାରିଛି। 

 

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Nov 25, 2025, 08:19 AM IST

Trending Photos

Ram Mandir Dhwajarohan: ଆଜି ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ଧ୍ବଜାରୋହଣ, ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

Ram Mandir Dhwajarohan: ଆଜି ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିରର ଧର୍ମ ଧ୍ବଜା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ  ଏହି ସମାରୋହରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଏକାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ।  ଏଥିଲାଗି ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ସାରିଛି। ପବିତ୍ର ରାମ ବିବାହ ଦିବସରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ଶିଖରରେ  ଏହି ଧର୍ମ ଧ୍ବଜା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ।  ଏଥିସହିତ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଏନେଇ ଆଜି ମୋଦୀ ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମିକୀ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସିଧା ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ସହିତ ଧର୍ମଧ୍ବଜା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ। 

ALSO READ: Surya Budh Yuti 2025: ୧୨୦୦ବର୍ଷ ପରେ ପଡି଼ଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ-ବୁଧ ୟୁତି,ଫିଟିବ ୫ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ;ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଲାଭ ସହ...

ALSO READ: Rain Alert: ମାଡି଼ ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା! ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ହେବ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ସହ ୭୦ କିମି ବେଗରେ ବହିବ ପବନ...

Add Zee News as a Preferred Source

ଏହି ସମାରୋହରେ ସାଧାରଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସହ  ପ୍ରାୟ ୬ ହଜାର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଅତିଥି ଯୋଗ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏନେଇ କଡା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ୧୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ମୃତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣରେ ପ୍ରାୟ ୧୨୦୦ରୁ ଅଧିକ ଇଂଜିନିୟର ଏବଂ ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାପ୍ ,୬୦୦ରୁ ଅଧିକ ସ୍ବଚ୍ଛାସେବୀ ସାମିଲ୍ ହୋଇ ସମାରୋହରେ ସମ୍ମାନୀତ ହେବେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀଙ୍କ ସମତେ ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଣ୍ତଳର ସଭ୍ୟ  ଏବଂ ଅନେକ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। 

 

About the Author
author img
Narmada Behera

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

ram mandir dhwajarohan
Ram Mandir Dhwajarohan: ଆଜି ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ଧ୍ବଜାରୋହଣ, ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କର
Top 10 Zee News Odisha Headlines Today
Top 10 Zee News Odisha Headlines: ବଦଳୁଛି ନିଯୁକ୍ତି ନିୟମ, ଭାରତରେ ଇଥିଓପିଆ ଧୂଆଁ
Supplementary Budget
ଖର୍ଚ୍ଚ ନକରି ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍‍ଖର୍ଚ୍ଚ ନକରି ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍‍
Graduate Level Exam
ବଦଳିଲା ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍‍ ଲେଭେଲ ନିଯୁକ୍ତି ନିୟମ
superstar dharmendra
ସିନେମା ପୂର୍ବରୁ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର, ମିଳୁଥିଲା ଏତିକି ଦରମା...