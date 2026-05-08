Operation Sindoor: ପାକିସ୍ତାନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମିଛର ଜବାବ ଦେଇଥିଲା ଭାରତୀୟ ସେନା

Zee OdishaOdisha National-InternationalOperation Sindoor: ପାକିସ୍ତାନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମିଛର ଜବାବ ଦେଇଥିଲା ଭାରତୀୟ ସେନା

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: May 08, 2026, 10:34 AM IST

Operation Sindoor: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗତ ବର୍ଷ ଭାରତୀୟ ସେନା ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ମାଧ୍ୟମରେ ପହଲଗାମ ଆକ୍ରମଣରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଏକ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲା। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂରକୁ ଆଜି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପୂରଣ ହେଉଛି। ଏହି ଅପରେସନର ପ୍ରଥମ ବାର୍ଷିକୀରେ, ଭାରତୀୟ ସେନା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛି ଯେ ଆତଙ୍କବାଦ ପାଇଁ କୌଣସି ସୁରକ୍ଷିତ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହା ଆମର ଅଭିଯାନର କେବଳ ଆରମ୍ଭ।

ପ୍ରକୃତରେ, ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ଅନେକ ମିଛ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ସେନା ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ପିଓକେରେ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ କରି ନଅଟି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆଡ୍ଡାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଥିଲା, ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ମିଛ ପ୍ରଚାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ପାକିସ୍ତାନ କେବେବି ସେହି ପ୍ରମାଣ ପ୍ରଦାନ କରିପାରି ନଥିଲା ଯାହା ପାଇଁ ସେ ଅନେକ ଦାବି କରିଆସୁଛି।

ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ
ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରର ପ୍ରଥମ ବାର୍ଷିକୀରେ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବତନ ଡିଜିଏମଓ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ରାଜୀବ ଘାଇଙ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସାରିତ ଅନେକ ମିଛ ବିଷୟରେ ପଚରାଯାଇଥିଲା, ସେ କହିଥିଲେ, "ଆମେ ଅପରେସନ ପରେ ପ୍ରମାଣ ସହିତ ଆସିଥିଲୁ। ପାକିସ୍ତାନ କ'ଣ କୌଣସି ପ୍ରମାଣ କିମ୍ବା ଭିଡିଓ ଦେଖାଇଥିଲା? ପାକିସ୍ତାନର ମିଛ ପ୍ରଚାର କରିବାର ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି।" ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ରାଜୀବ ଘାଇ ଭାରତର ରଣନୈତିକ ଯାତ୍ରାରେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରକୁ ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର କେବଳ ଏକ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆତଙ୍କବାଦ ପ୍ରତି ଭାରତର ଆଭିମୁଖ୍ୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଥିଲା।

ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଅପରେସନ୍ ସମୟରେ, ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ୧୧ଟି ପାକିସ୍ତାନୀ ଏୟାରଫିଲ୍ଡ ଏବଂ 9ଟି ପ୍ରମୁଖ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଶିବିରକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲା। ଏହି ସାମରିକ ଅପରେସନ୍ ରେ 100 ରୁ ଅଧିକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଥିଲେ। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, କୌଣସି ଭାରତୀୟ ସାମରିକ ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇନାହିଁ। ଭାରତୀୟ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ ବ୍ୟଥିତ ପାକିସ୍ତାନ, ଅପରେସନ୍ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିଥିଲା।

ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିଲା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ସମୟରେ, ପୂର୍ବତନ ଡିଜିଏମଓ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ରାଜୀବ ଘାଇ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ଅପରେସନ ସମୟରେ, ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ଦକ୍ଷ ରଣନୀତି ଏବଂ ସଠିକ ଯୋଜନା ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥିଲା, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖା ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସୀମା ପାର କରି ଟାର୍ଗେଟଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲା। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସରକାର ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଅପରେସନ ପାଇଁ ଆମକୁ କେବଳ ଦୁଇଟି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଦେଇଥିଲେ।

Prabhudatta Moharana

