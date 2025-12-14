India vs USA: ଭାରତ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ତୁଟାଇଲା ଆମେରିକା

Advertisement
Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Dec 14, 2025, 10:45 AM IST

India vs USA: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ସହିତ ସମ୍ପର୍କକୁ ବିଗିଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ଆଉ ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କ୍ରିଟିକାଲ୍ ମିନେରାଲ୍ସ ସପ୍ଲାଏ ଚେନ୍ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କ୍ୱାଡ୍ ସହଯୋଗୀ ଜାପାନ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ଯଦିଓ ଦୁଇ ଦେଶ ସମ୍ପ୍ରତି ଆମେରିକା-ଭାରତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଉଦୀୟମାନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ପଦକ୍ଷେପ ଅଧୀନରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଉପରେ ଏକ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି, ତଥାପି ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ନାହାଁନ୍ତି।

ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ୱାଡ୍ ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅସନ୍ତୁଳନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ, ସିଙ୍ଗାପୁର, ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍, ୟୁନାଇଟେଡ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍, ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଏବଂ ୟୁଏଇ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ପାଇଁ ଚୀନ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବା। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭାରତ-ଆମେରିକା କୂଟନୈତିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି।

Prabhudatta Moharana

