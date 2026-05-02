Disaster Alert: ଅଚାନକ ବାଜି ଉଠିଲାକି ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ, ସରକାର ଜାରି କଲେ ଡିଜାଷ୍ଟର ଆଲର୍ଟ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: May 02, 2026, 12:32 PM IST

Disaster Alert: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜି ଯଦି ଆପଣ ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍‌ରେ ଏକ ଜୋରଦାର ସରକାରୀ ସତର୍କତା ପାଆନ୍ତି, ତେବେ ଭୟଭୀତ ହେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଭାରତ ସରକାର ଏକ ନୂତନ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସୂଚନା ପ୍ରଣାଳୀ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଅଧୀନରେ ସାରା ଦେଶରେ ପରୀକ୍ଷା ସତର୍କତା ପଠାଯାଉଛି। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବିପଦ ବିଷୟରେ ସତର୍କ କରିବା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଏବଂ ସଠିକ୍ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ।

ଦେଶବ୍ୟାପୀ ପରୀକ୍ଷା ସତର୍କତା ପଠାଯାଇଛି
ଶନିବାର ଦିନ ସାରା ଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମୋବାଇଲ୍ ଉପଭୋକ୍ତା ଏକ ପରୀକ୍ଷା ବାର୍ତ୍ତା ପାଇଲେ ଯେଉଁଥିରେ ଲେଖାଥିଲା "ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗମ୍ଭୀର ସତର୍କତା"। ବାର୍ତ୍ତାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଏହା ଏକ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଏହି ସତର୍କତା ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏକ ପରୀକ୍ଷଣ ଭାବରେ ପଠାଯାଇଥିଲା।

SACHET ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ
ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଷ୍ଟମର ମୂଳ ହେଉଛି SACHET ନାମକ ଏକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ଯାହାକୁ ଟେଲିମାଟିକ୍ସ ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ର (C-DOT) ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସିଷ୍ଟମ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଦୂରସଂଚାର ସଂଘ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପ୍ରୋଟୋକଲ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ 36 ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ।

ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଟି କୋଟି ସତର୍କ ସୂଚନା ପଠାଯାଇଛି
ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏହି ସିଷ୍ଟମ ମାଧ୍ୟମରେ ୧୯ଟିରୁ ଅଧିକ ଭାରତୀୟ ଭାଷାରେ ୧୩୪ ବିଲିୟନରୁ ଅଧିକ SMS ସତର୍କ ସୂଚନା ପଠାଯାଇଛି। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ପାଣିପାଗ ଚେତାବନୀ, ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି।

Cell Broadcast ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା କ’ଣ?
ନୂତନ ସେଲ୍ ବ୍ରଡକାଷ୍ଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ପୁରୁଣା SMS ଆଲର୍ଟଠାରୁ ଗୋଟିଏ ପଦକ୍ଷେପ ଉପରକୁ। ଏକ ଆଲର୍ଟ ଆସିବା ମାତ୍ରେ, ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍‌ରେ ଏକ ବଡ଼ ଶବ୍ଦ ସହିତ ଏକ ବଡ଼ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଖାଯାଏ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଏହି ଆଲର୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍‌ର ନୀରବ କିମ୍ବା "ବିରକ୍ତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ" ମୋଡ୍‌କୁ ମଧ୍ୟ ଓଭରରାଇଡ୍ କରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପାଇବେ।

ଏହା କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ କାମ କରିବ?
ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭୂମିକମ୍ପ, ସୁନାମି ଏବଂ ବଜ୍ରପାତ ପରି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ କିମ୍ବା ରାସାୟନିକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଭଳି ମାନବକୃତ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ବିପଦ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ତୁରନ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା।

ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫୋନରେ ସତର୍କତା ପହଞ୍ଚିବ।
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ, ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଫୋନର ସେଟିଂ ନିର୍ବିଶେଷରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୋବାଇଲ ଫୋନକୁ ସତର୍କତା ପହଞ୍ଚାଇପାରିବ। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବ ଯେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଥାସମ୍ଭବ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସୂଚନା ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ଜୀବନ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତିର କ୍ଷତିକୁ କମ କରିବ।

Also Read: Labour Charge: ଶ୍ରମ ଦିବସରେ ଉପହାର ଦେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ବଢିଲା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମଜୁରୀ

Also Read: Bhubaneswar News: ନୂଆ ରୂପରେ ଆସିବ ମେଟ୍ରୋ: ମନ୍ତ୍ରୀ

Prabhudatta Moharana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Disaster Alert
Disaster Alert: ଅଚାନକ ବାଜି ଉଠିଲାକି ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ, ସରକାର ଜାରି କଲେ ଡିଜାଷ୍ଟର ଆଲର୍ଟ
West Bengal assembly election
West Bengal Repolling: ବିଜେପିର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଆଜି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ୧୫ଟି ବୁଥରେ ରିପୋଲିଂ...
Top 10 news
Top 10 news: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର..
Labour Charge
Labour Charge: ଶ୍ରମ ଦିବସରେ ଉପହାର ଦେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ବଢିଲା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମଜୁରୀ
Bhubaneswar Metro
Bhubaneswar News: ନୂଆ ରୂପରେ ଆସିବ ମେଟ୍ରୋ: ମନ୍ତ୍ରୀ