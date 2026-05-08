WB Politics: ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଦିଦିଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟକୁ ବରଖାସ୍ତ କଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ, ୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ କିଏ ଚଲାଇବ ସରକାର

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: May 08, 2026, 07:24 AM IST

WB Politics: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ, ରାଜ୍ୟପାଳ ଆର.ଏନ. ରବି ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ଜିଦ୍ ଧରିବା ପାଇଁ ମନା କରିବା କାରଣରୁ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳକୁ ବରଖାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ବଙ୍ଗଳା ବିଧାନସଭାର ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଆଜି ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟପାଳ ସେହି ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ବଙ୍ଗଳାର ପ୍ରଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ନିର୍ବାଚନରେ ​​ହାରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ବାନାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଦଳ ନିର୍ବାଚନରେ ​​ହାରିନାହିଁ, ବରଂ ବିଜେପି ଏହାକୁ "ଲୁଣ୍ଠନ" କରିଛି।

ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଦିନକ ପାଇଁ କିଏ ହେବ ସରକାର
ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ବିଧାନସଭାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମାପ୍ତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଇସ୍ତଫାପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତା'ପରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ନୂତନ ସରକାର ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରନ୍ତି। ତଥାପି, ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଇସ୍ତଫା ନ ଦେବାରେ ଅଟଳ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ତାଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ରାଜ୍ୟପାଳ ତାଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିନଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ରାଜ୍ୟପାଳ ବଙ୍ଗଳାର ଶାସନ ଭାର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି।

ନୂତନ ସରକାର କେବେ ଗଠନ ହେବ?
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବିଜେପି ୨୦୭ ଆସନ ଜିତିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଟିଏମସି ୮୦ ଆସନ ଜିତିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଏଠାରେ ବହୁମତ ସଂଖ୍ୟା ୧୪୮। ଏହି ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ପରେ ବିଜେପି ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ମେ ୯ (ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜୟନ୍ତୀ)କୁ ବାଛିଛି। ଦଳ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଗୁରୁଦେବ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋରଙ୍କ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀରେ ନୂତନ ସରକାରଙ୍କ ଉଦଘାଟନ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ  ପାଇଁ ଶୁଭ ହେବ।

ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ କଣ ଥିଲା ବିକଳ୍ପ
ରାଜ୍ୟପାଳ ଆର.ଏନ. ରବିଙ୍କ ପାଖରେ ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ବିକଳ୍ପ ଥିଲା। ପ୍ରଥମତଃ, ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ, ସେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ମେ 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ (ଯେତେବେଳେ ନୂତନ ସରକାର ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବ) "କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ" ଭାବରେ ରହିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିପାରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ସେ ସିଧାସଳଖ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇପାରିବେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଘୋଷଣା କରିପାରିବେ। ଧାରା ୧୬୪ ଅନୁଯାୟୀ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ "ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଖୁସି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଦବୀରେ ରହିପାରିବେ।" ଯଦି ଟିଏମସି ବହୁମତ ହରାଏ, ତେବେ ରାଜ୍ୟପାଳ ସରକାରଙ୍କୁ ବରଖାସ୍ତ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ଦଳର ନେତାଙ୍କୁ ଦାବି କରିବାକୁ ଡାକିପାରିବେ।

ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଜିଦ୍ ଧରିବା ସ୍ଥିତି
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ​​ହାରିବା ପରେ ଟିଏମସି ମୁଖ୍ୟ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଲେ। ବିଜେପି ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କୁ "ଚୋରି" ଭୋଟ୍ ଅଭିଯୋଗ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ନିର୍ବାଚନ ହାରିନାହୁଁ; ଆମେ ନୈତିକ ଭାବରେ ଜିତିଛୁ। ଚାପରେ ମୁଁ ଇସ୍ତଫା ଦେବି ନାହିଁ।"

