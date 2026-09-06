Add Zee Business As A Preferred Source
App

Train Ticket Booking: ଦୀପାବଳି ପାଇଁ ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ଆରମ୍ଭ, ଖୋଲୁ ଖୋଲୁ ବଢ଼ିଲା ୱେଟିଂ

ରେଳବାଇର ଆଡଭାନ୍ସ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ପିରିୟଡ୍‌ (ARP) ଅନୁଯାୟୀ, ଯାତ୍ରା ତାରିଖର ୬୦ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ରିଜର୍ଭ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିବାର ସୁବିଧା ରହିଛି। ତେଣୁ ଦୀପାବଳି ସମୟରେ ଭିଡ଼କୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଆଗୁଆ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Sep 06, 2026, 10:33 AM IST|Updated: Sep 06, 2026, 10:33 AM IST
Train Ticket Booking: ଦୀପାବଳି ପାଇଁ ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ଆରମ୍ଭ, ଖୋଲୁ ଖୋଲୁ ବଢ଼ିଲା ୱେଟିଂ
Image Credit: Image Source: AI

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 news: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜି ସକାଳର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...
2
3
4
5