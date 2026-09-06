Train Ticket Booking: ଦୀପାବଳି ପାଇଁ ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ଆରମ୍ଭ, ଖୋଲୁ ଖୋଲୁ ବଢ଼ିଲା ୱେଟିଂ

Diwali Train Ticket Booking: ଦୀପାବଳିରେ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ରେଳ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ନଭେମ୍ବର ୮ ତାରିଖରେ ପଡ଼ୁଥିବା ଦୀପାବଳିକୁ ନଜରରେ ରଖି ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ୍ର ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ରବିବାର ଦୀପାବଳି ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ଅନେକ ଯାତ୍ରୀ ନଭେମ୍ବର ୫ ତାରିଖରୁ ହିଁ ଘରମୁହାଁ ହେବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି।
ସକାଳ ୮ଟାରୁ IRCTC ମାଧ୍ୟମରେ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ଅନେକ ଲୋକପ୍ରିୟ ଟ୍ରେନ୍ରେ ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟ ବଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଗରିବ ରଥ, ତେଜସ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ସହ ରାଜଧାନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ଟ୍ରେନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ଚାହିଦା ବଢ଼ିଛି।
ରାଜଧାନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ରେ ୱେଟିଂ ୨୦୨
ଦିଲ୍ଲୀ-ପାଟଣା ରାଜଧାନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ରେ ନଭେମ୍ବର ୫ ତାରିଖ ପାଇଁ ଥାର୍ଡ ଏସି ଟିକେଟ୍ର ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟ ସକାଳ ସାଢ଼େ ୯ଟା ସୁଦ୍ଧା ୨୦୨ରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।
ସେହିପରି ଦିଲ୍ଲୀ-ବାରାଣସୀ ରୁଟ୍ର ଲୋକପ୍ରିୟ ଶିବଗଙ୍ଗା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ରେ ସ୍ଲିପର କ୍ଲାସ୍ର ୱେଟିଂ ୩୬ ଓ ଥାର୍ଡ ଏସିର ୱେଟିଂ ୫୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଲିଚ୍ଛବୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ସେନାନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ସମେତ ଦିଲ୍ଲୀ-କାନପୁର-ବାରାଣସୀ ରୁଟ୍ର ଅନ୍ୟ ଟ୍ରେନ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ଚାହିଦା ବଢ଼ିଛି।
ଦୁଇ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ସୁବିଧା
ରେଳବାଇର ଆଡଭାନ୍ସ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ପିରିୟଡ୍ (ARP) ଅନୁଯାୟୀ, ଯାତ୍ରା ତାରିଖର ୬୦ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ରିଜର୍ଭ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିବାର ସୁବିଧା ରହିଛି। ତେଣୁ ଦୀପାବଳି ସମୟରେ ଭିଡ଼କୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଆଗୁଆ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି।
ଦୀପାବଳି ଓ ଛଠ୍ ପୂଜା ସମୟରେ ଦିଲ୍ଲୀ-ହାୱଡ଼ା, ଦିଲ୍ଲୀ-କାନପୁର, ଦିଲ୍ଲୀ-ବାରାଣସୀ, ଦିଲ୍ଲୀ-ପାଟଣା, ମୁମ୍ବାଇ-ପାଟଣା, ଦିଲ୍ଲୀ-ଲକ୍ଷ୍ନୌ, ଦିଲ୍ଲୀ-ଗୋରଖପୁର ଭଳି ରୁଟ୍ରେ ଯାତ୍ରୀ ଭିଡ଼ ଅଧିକ ରହିଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ୱିଣ୍ଡୋ ଖୋଲିବାର କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଟ୍ରେନ୍ରେ ସିଟ୍ ଉପଲବ୍ଧତା କମିଯାଇପାରେ।
ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ବେଳେ ଏହି କଥା ମନେରଖନ୍ତୁ
ଯାତ୍ରୀମାନେ IRCTC ୱେବସାଇଟ୍ କିମ୍ବା ରେଳ ସେବା ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ। ବୁକିଂ ପୂର୍ବରୁ ଯାତ୍ରା ତାରିଖ, ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର, କ୍ଲାସ୍ ଓ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ତଥ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିବା ଭଲ।
ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସଂଯୋଗ ଭଲ ରହିବା ସହିତ ବିକଳ୍ପ ଟ୍ରେନ୍ର ତାଲିକା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଟିକେଟ୍ ନମିଳିଲେ ଅନ୍ୟ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଶୀଘ୍ର ବୁକିଂ କରିପାରିବେ। ଶେଷ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା ନକରି ଆଗୁଆ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କଲେ ଦୀପାବଳି ଯାତ୍ରାରେ ଅସୁବିଧା କମିପାରେ।