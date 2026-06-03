କର୍ଣ୍ଣାଟକର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେଲେ ଶିବକୁମାର

ଡିକେ ଶିବକୁମାର କର୍ଣ୍ଣାଟକର ୩୪ତମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବ 'ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍' ଗାନ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହ ସମୟରେ 'ଭାରତ' ମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଶାସିତ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।
Trending Photos
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କର୍ଣ୍ଣାଟକର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି ଡିକେ ଶିବକୁମାର । ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଲୋକଭବନରେ ଶପଥ ପାଠ କରାଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟପାଳ । ଜି ପରମେଶ୍ବର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଖଡ୍ଗେ, ବିରୋଧୀଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ଏଥିସହ ବିଦାୟୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଦ୍ଦରମୈୟା ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।
ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ଡିକେ ଶିବକୁମାର କର୍ଣ୍ଣାଟକର ୩୪ତମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବ 'ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍' ଗାନ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହ ସମୟରେ 'ଭାରତ' ମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଶାସିତ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପୂର୍ବରୁ, ଡିକେ ଶିବକୁମାର ମଞ୍ଚ ଉପରେ ସମସ୍ତ ନେତାଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ସେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଥିଲେ।
ଡିକେ ଶିବକୁମାରଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ, ଜି. ପରମେଶ୍ୱର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ, ଅନ୍ୟ ୧୨ ଜଣ ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଡିକେ ଶିବକୁମାରଙ୍କ ସମର୍ଥକ - ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାୟ ତିନି ବର୍ଷ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ - ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଅବସର ଏକ ମହାନ ଉତ୍ସବଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ତଥାପି, ଏହାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଏହାର ଉଭୟ ନେତାଙ୍କୁ ଏକତା ରଖିବା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲା। ସିଦ୍ଧରମୈୟାଙ୍କ ପୁଅ ଯତୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡିକେ ଶିବକୁମାରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି।
ଡିକେ ଶିବକୁମାର ପ୍ରଥମେ ୧୯୮୦ ଦଶକର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଦ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ଛାତ୍ର ନେତା ଭାବରେ ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ୧୯୮୫ରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ, NSUI - କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଦ୍ୱାରା ସମର୍ଥିତ ଛାତ୍ର ଶାଖା - ତାଙ୍କୁ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଟିକେଟ ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ସେ ୧୯୮୫ରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିଲେ, ଯଦିଓ ସେ ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ, ୧୯୮୯ ମସିହାରେ, ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମାଇସୁର ଜିଲ୍ଲାର ସଥାନୁର ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରି ବିଧାନସଭାର ସଦସ୍ୟ (MLA) ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ।
Also Read- ରାମେଶ୍ବରରୁ ପାରାଦୀପ ୧୬୩ କିମି ରାସ୍ତାକୁ ମିଳିଲା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମଞ୍ଜୁରୀ
Also Read- Ollywood: ରୂପେଲି ପରଦାକୁ ଆସୁଛି ୪ଟି ସିନେମା, ବାଜି ମାରିବ କି ଛକି ଶୂନ ?