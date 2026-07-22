Delhi Metro: ଦିଲ୍ଲୀରେ ୧୬ଟି ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ ବନ୍ଦ... କେବଳ ୩ଟି ସ୍ଥାନରେ ଇଣ୍ଟରଚେଞ୍ଜ ଉପଲବ୍ଧ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରାଜଧାନୀରେ ସୁରକ୍ଷା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ୧୬ଟି ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୂଚନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ନିଗମ (DMRC) ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛି ଯେ, ଏହି ଷ୍ଟେସନଗୁଡ଼ିକରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରବେଶ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ଥାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ। ତଥାପି, ରାଜୀବ ଚୌକ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଚିବାଳୟ ଏବଂ ମଣ୍ଡି ହାଉସ ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନରେ ଇଣ୍ଟରଚେଞ୍ଜ ସୁବିଧା ଯଥାରୀତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରହିବ।
କେଉଁ ଷ୍ଟେସନଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ଅଛି?
ଡିଏମଆରସି ଅନୁଯାୟୀ, ବନ୍ଦ ଷ୍ଟେସନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଲୋକ କଲ୍ୟାଣ ମାର୍ଗ, ରାଜୀବ ଚୌକ, ପଟେଲ ଚୌକ, ରାମକୃଷ୍ଣ ଆଶ୍ରମ ମାର୍ଗ, ବାରଖମ୍ବା ରୋଡ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ, ସେବା ତୀର୍ଥ, ଜନପଥ, ମଣ୍ଡି ହାଉସ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଚିବାଳୟ, ଆଇଟିଓ, ଦିଲ୍ଲୀ ଗେଟ୍, ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ, ଖାନ ମାର୍କେଟ, ଜୋର ବାଗ ଏବଂ ଶିବାଜୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ମେଟ୍ରୋ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସର୍ବଶେଷ ମେଟ୍ରୋ ଅପଡେଟ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଏଡାଇବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ବିକଳ୍ପ ରାସ୍ତା ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଷ୍ଟେସନଗୁଡ଼ିକ କେତେ ସମୟ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ।
ପୂର୍ବରୁ, ୨୦ ଜୁଲାଇରେ ସୁରକ୍ଷା କାରଣରୁ କିଛି ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ୍ରେ ପ୍ରବେଶ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ଥାନ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହି ଦିନ, ପଟେଲ ଚୌକ, ରାଜୀବ ଚୌକ, ଉଦ୍ୟୋଗ ଭବନ, ସେବା ତୀର୍ଥ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଚିବାଳୟ ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରତିବାଦ ଯୋଗୁଁ ସେହି ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଥିଲା।
ଡିଏମଆରସି ଅନୁଯାୟୀ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକରୁ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ମିଳିବା ପରେ ହିଁ ଏହି ଷ୍ଟେସନଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଖୋଲାଯିବ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା କରିବା ସମୟରେ ସରକାରୀ ମେଟ୍ରୋ ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।
Service Update
Below mentioned Metro stations have been closed till further instructions. However, Interchange facility shall remain available at Rajiv Chowk, Mandi House and Central Secretariat.
1. Lok Kalyan Marg
2. Rajiv Chowk
3. Patel Chowk
4. Ramakrishna Ashram Marg
5.…
— Delhi Metro Rail Corporation (@OfficialDMRC) July 22, 2026