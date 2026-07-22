Add Zee Business As A Preferred Source
App

Delhi Metro: ଦିଲ୍ଲୀରେ ୧୬ଟି ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ ବନ୍ଦ... କେବଳ ୩ଟି ସ୍ଥାନରେ ଇଣ୍ଟରଚେଞ୍ଜ ଉପଲବ୍ଧ

ସୁରକ୍ଷା କାରଣରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୂଚନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀର ୧୬ଟି ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନରେ ଉଭୟ ପ୍ରବେଶ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ଥାନ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। DMRC ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଷ୍ଟେସନଗୁଡ଼ିକରେ ଯାତ୍ରୀ ପରିବହନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। ତଥାପି, ରାଜୀବ ଚୌକ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଚିବାଳୟ ଏବଂ ମଣ୍ଡି ହାଉସ ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନରେ ଇଣ୍ଟରଚେଞ୍ଜ ସୁବିଧା ଯଥାରୀତି ଜାରି ରହିବ।

Written BySoubhagya Ranjan MishraEdited By:Soubhagya Ranjan Mishra
Published: Jul 22, 2026, 01:00 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 01:00 PM IST
Delhi Metro: ଦିଲ୍ଲୀରେ ୧୬ଟି ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ ବନ୍ଦ... କେବଳ ୩ଟି ସ୍ଥାନରେ ଇଣ୍ଟରଚେଞ୍ଜ ଉପଲବ୍ଧ
Image Credit: ରାଜୀବ ଚୌକ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଚିବାଳୟ ଏବଂ ମଣ୍ଡି ହାଉସ ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନରେ ଇଣ୍ଟରଚେଞ୍ଜ ସୁବିଧା ଯଥାରୀତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରହିବ।

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Jantar Mantar Update: ଜନ୍ତର ମନ୍ତର ଉତ୍ତେଜନା ପରେ ୨୦ କମ୍ପାନୀ CRPF ମୁତୟନ
Central Reserve Police Force46 min ago
2
Indian Army2 hrs ago
3
top 10 news today3 hrs ago
4
Hirakud Dam3 hrs ago
5
Dharmendra Pradhan2:44 AM IST