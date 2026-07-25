Add Zee Business As A Preferred Source
App

Delhi Metro: ଦିଲ୍ଲୀରେ ବଡ଼ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା! ୧୮ଟି ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ ବନ୍ଦ, DMRCର ଜରୁରୀ ସୂଚନା

DMRC ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଯେ, ଏହି ଷ୍ଟେସନଗୁଡ଼ିକରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରବେଶ କିମ୍ବା ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ କେତେକ ଷ୍ଟେସନରେ ଇଣ୍ଟରଚେଞ୍ଜ ସୁବିଧା ଚାଲୁ ରହିବ।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jul 25, 2026, 07:37 AM IST|Updated: Jul 25, 2026, 07:39 AM IST
Delhi Metro: ଦିଲ୍ଲୀରେ ବଡ଼ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା! ୧୮ଟି ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ ବନ୍ଦ, DMRCର ଜରୁରୀ ସୂଚନା
Image Credit: Image Source: Google

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଦିଲ୍ଲୀରେ ବଡ଼ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା! ୧୮ଟି ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ ବନ୍ଦ, DMRCର ଜରୁରୀ ସୂଚନା
delhi metro news36 min ago
2
Jhandu Kumar Bronze Medal56 min ago
3
weather report1 hr ago
4
Bahuda Yatra 2026Jul 24
5
Bahuda Yatra 2026Jul 24