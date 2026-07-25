Delhi Metro: ଦିଲ୍ଲୀରେ ବଡ଼ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା! ୧୮ଟି ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ ବନ୍ଦ, DMRCର ଜରୁରୀ ସୂଚନା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜନ୍ତର-ମନ୍ତର ନିକଟରେ ଚାଲିଥିବା 'କକରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି (CJP)'ର ବିକ୍ଷୋଭକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ନଜରରେ ରଖି ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋ ରେଲ କର୍ପୋରେସନ (DMRC) ଶନିବାର (୨୫ ଜୁଲାଇ) ସକାଳ ୭:୩୦ଟାରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଦିଲ୍ଲୀର ୧୮ଟି ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛି।
DMRC ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଯେ, ଏହି ଷ୍ଟେସନଗୁଡ଼ିକରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରବେଶ କିମ୍ବା ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ କେତେକ ଷ୍ଟେସନରେ ଇଣ୍ଟରଚେଞ୍ଜ ସୁବିଧା ଚାଲୁ ରହିବ।
ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ୧୮ଟି ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ:
ଏହି ୩ଟି ଷ୍ଟେସନରେ ଇଣ୍ଟରଚେଞ୍ଜ ସୁବିଧା ଚାଲୁ:
ଏହାଛଡ଼ା ଏୟାରପୋର୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଲାଇନ ସେବାରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରେନଗୁଡ଼ିକ ଧୌଲା କୁଆଁ ଏବଂ ଯଶୋଭୂମି ଦ୍ୱାରକା ସେକ୍ଟର-୨୫ ମଧ୍ୟରେ ଚଳାଚଳ କରୁଛି। ଶିବାଜୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଏବଂ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ପରି ସହର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେସନରେ ଟ୍ରେନ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ରହୁନାହିଁ।
Service Update
Below mentioned Metro stations will be closed from 07:30 AM tomorrow (25th July, 2026) till further instructions. However, Interchange facility shall remain available at Rajiv Chowk, Mandi House and Central Secretariat.
1. Lok Kalyan Marg
2. Rajiv Chowk
3.…
— Delhi Metro Rail Corporation (@OfficialDMRC) July 24, 2026
DMRC ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ଯେ, ଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ମେଟ୍ରୋର ସର୍ବଶେଷ ଅପଡେଟ୍ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ବିକଳ୍ପ ରୁଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅନାବଶ୍ୟକ ଅସୁବିଧାକୁ ଏଡ଼ାଇହେବ।