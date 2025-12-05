Advertisement
Putin vs Modi Plane Price: ପୁଟିନ୍ ନା ମୋଦୀ...କାହାର ପ୍ଲେନ ପ୍ରାଇସ ସବୁଠୁ ଅଧିକ, ଜାଣନ୍ତୁ ସବୁକିଛି

Putin vs Modi Plane Price: ଏହାକୁ ୨୦୦୦ ଦଶକର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ VIP ପରିବହନ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ସୁରକ୍ଷା ସର୍ବୋପରି। ଏଥିରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଯୋଗାଯୋଗ, କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଏକ ପରମାଣୁ କମାଣ୍ଡ ବଟନ୍ ରହିଛି।

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Dec 05, 2025, 06:05 PM IST

Putin vs Modi Plane Price: ପୁଟିନ୍ ନା ମୋଦୀ...କାହାର ପ୍ଲେନ ପ୍ରାଇସ ସବୁଠୁ ଅଧିକ, ଜାଣନ୍ତୁ ସବୁକିଛି

Putin vs Modi Plane Price: ଋଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇ ଦିନିଆ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଗତକାଲି, ଡିସେମ୍ବର ୪ ତାରିଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ପୁଟିନ ଯେଉଁ ବିମାନରେ ଉଡ଼ାଣ କରିଥିଲେ ତାହା ଏକ ଉଡ଼ନ୍ତା ପ୍ରାସାଦ ଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ, ଯାହା ଏକ ପ୍ରାସାଦରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସହିତ ସଜ୍ଜିତ। ତଥାପି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଯେଉଁ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ କରିଥିଲେ ତାହା ପୁଟିନଙ୍କ ବିମାନଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ, ଯଦିଓ ଉଭୟ ବିମାନର ମୂଲ୍ୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି।

ଋଷ ନେତାଙ୍କ ବିମାନ ହେଉଛି ଇଲିୟୁସିନ II-96-300। ପୁଟିନଙ୍କ ବିମାନ, ଯାହାକୁ ଫ୍ଲାଇଙ୍ଗ କ୍ରେମଲିନ କୁହାଯାଏ, ଏହା ସୋଭିଏତ ଯୁଗର ଏକ ଐତିହ୍ୟ। ଏହାକୁ ୧୯୮୦ ଦଶକରେ II-86 ବିମାନର ଏକ ଆଧୁନିକ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଭାବରେ ଇଲିୟୁସିନ ଡିଜାଇନ୍ ବ୍ୟୁରୋ ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାକୁ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଦୀର୍ଘ-ଯାତ୍ରା ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏବଂ ସରକାରୀ ବିମାନ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାର ପ୍ରଥମ ଉଡ଼ାଣ ୨୮ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯୮୮ ରେ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ୨୯ ଡିସେମ୍ବର ୧୯୯୨ ରେ ଋଷ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଥିଲା। ଏହି ବିମାନ ଜୁଲାଇ ୧୯୯୩ ରେ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା।

ଋଷ ନେତାଙ୍କ ବିମାନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର...
ଏହି ବିମାନଟି ଋଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଥିବା ସଂସ୍କରଣ II-96-300PU। PU ର ଅର୍ଥ Punkt Upravleniya, ଯାହାର ଅର୍ଥ କମାଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟ। ଏହାକୁ ୨୦୦୦ ଦଶକର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ VIP ପରିବହନ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ସୁରକ୍ଷା ସର୍ବୋପରି। ଏଥିରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଯୋଗାଯୋଗ, କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଏକ ପରମାଣୁ କମାଣ୍ଡ ବଟନ୍ ରହିଛି।

ମୋଦିଙ୍କ ବିମାନର ମୂଲ୍ୟ କେତେ?
ବିମାନର ଭିତର ଅଂଶ ଏକ ସାଧାରଣ ବିମାନ ପରି ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ଉଡ଼ନ୍ତା ପ୍ରାସାଦ। ଏଥିରେ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଶୟନ କକ୍ଷ ଏବଂ ସୁନା ପ୍ଲେଟେଡ୍ ସାଜସଜ୍ଜା ଏବଂ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କାଠ କାମ ଭଳି ରାଜକୀୟ ସୁବିଧା ରହିଛି। ଏହା ୨୬୨ ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବହନ କରିପାରିବ।

ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ବିଷୟରେ, ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସୂଚନା ରହିଛି। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନଙ୍କ ବିମାନର ମୂଲ୍ୟ ଡଲାର ୭୦ନିୟୁତ ରୁ ଡଲାର ୫୦୦ ନିୟୁତ ମଧ୍ୟରେ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। କିଛି ସୂତ୍ର ଏହାକୁ ଡଲାର ୭୧୬ ନିୟୁତ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧୃତ କରିଥିବା ବେଳେ, ଅଧିକାଂଶ ଏହାକୁ ଡଲାର ୫୦୦ ନିୟୁତ (ପ୍ରାୟ ସାଢେ ୪ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା) ବୋଲି ରିପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ବିମାନ କେମିତି?
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଉଡ଼ୁଥିବା ବିମାନ କୌଣସି ସାଧାରଣ ବିମାନ ନୁହେଁ। ଏହାର ଏପରି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଛି ଯେ ଏହା ଉପରେ ପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ଉଡ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଦୁଇଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୋଇଂ 777 ବିମାନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଯାହାକୁ "ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ୱାନ୍" କୁହାଯାଏ। ଏହି ବିମାନଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଶେଷଜ୍ଞ। ଗୋପନୀୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଏନକ୍ରିପ୍ଟେଡ୍ ଯୋଗାଯୋଗ ପ୍ରଣାଳୀ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ। ଏଥିରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର-ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ ଆତ୍ମ-ସୁରକ୍ଷା ସୁଟ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏହି ସୁଟ୍ ଗୁଡିକ ଆସୁଥିବା ରାଡାର କିମ୍ବା ଉତ୍ତାପ-ଖୋଜିଥିବା କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିପାରିବ।

ବୈଠକ ପାଇଁ ବିମାନ ଭିତରେ ଏକ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷ ଅଛି। ଭିଭିଆଇପି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କ୍ୟାବିନ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏହା ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଉଡ଼ାଣ ସମୟରେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଏବଂ ଯେକୌଣସି କଷ୍ଟକର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ। ଏହି ବିମାନଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟ ୧୩ ହଜାର ୫୦୦ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନନଷ୍ଟପ୍ ଉଡ଼ିପାରିବ। ଏଗୁଡ଼ିକର ଗତି ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ପ୍ରାୟ ୯୦୦ କିଲୋମିଟର।

ମୋଦିଙ୍କ ବିମାନର ମୂଲ୍ୟ କେତେ?
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମଧ୍ୟ ଏହି ବିମାନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ବିମାନର ବାହାରେ ହିନ୍ଦୀରେ 'ଭାରତ' ଏବଂ ଇଂରାଜୀରେ 'ଇଣ୍ଡିଆ' ଲେଖାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଅଶୋକ ଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏହି ବିମାନ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ପାଇଲଟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଡ଼ାଯାଇଥାଏ। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ସେମାନେ ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତାଲିମ ପାଇଛନ୍ତି।

ବୋଇଂଠାରୁ ଭାରତ ଦ୍ୱାରା କ୍ରୟ କରାଯାଇଥିବା ଦୁଇଟି ବିମାନର ମୂଲ୍ୟ ୮ ହଜାର ୪୫୮।  ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏଥିରେ ୫୦୦ କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଛି।

(Disclaimer: ଆମର ଲେଖାଟି କେବଳ ସୂଚନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ଏହି ରିପୋର୍ଟଟି ସାର୍ବଜନୀନ ଡୋମେନରେ ଉପଲବ୍ଧ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ଆଧାରିତ।)

