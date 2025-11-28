Richest MLA Of India: ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ବିଧାୟକ କିଏ?...ସମ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ଉଡ଼ିଯିବ ହୋସ

Richest MLA Of India: ଯେତେବେଳେ କି ପ୍ରିୟା କୃଷ୍ଣ (କଂଗ୍ରେସ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ) ୧,୧୫୬ କୋଟି ସମ୍ପତ୍ତି ସହିତ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ଏନ. ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ (ତେଲୁଗୁ ଦେଶମ ପାର୍ଟି, ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ), ଯାହାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ୯୩୧ କୋଟି।
Richest MLA Of India: ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ସର୍ବଦା ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ହୋଇଆସିଛି। ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଫ୍ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ରିଫର୍ମସ୍ (ADR) ଦ୍ୱାରା ଏକ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ରିପୋର୍ଟରେ ୨୮ ଟି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ତିନୋଟି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ୪ହଜାର ୦୯୨ ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ଏବଂ ଗରିବ ବିଧାୟକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବଧାନ ରହିଛି।
ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ବିଧାୟକ କିଏ?
ତାଲିକାର ଶୀର୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି ପରାଗ ଶାହ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବିଧାନସଭାରେ ଘାଟକୋପର ପୂର୍ବର ବିଜେପି ବିଧାୟକ। ତାଙ୍କର ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାୟ ୩ ହଜାର ୩୮୩ କୋଟି ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ବିଜେପି ନେତା ପରାଗ ଶାହ ମୁମ୍ବାଇର ଘାଟକୋପର ପୂର୍ବ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ଦୁଇଥର ବିଧାୟକ।
ପରାଗ ଜଣେ ଗୁଜରାଟୀ ଜୈନ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟରେ ସ୍ନାତକ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ କରିବା ପରେ, ସେ ୧୯୯୧ ମସିହାରେ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ନିର୍ମାଣ ବ୍ୟବସାୟରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ସେ ଜଣେ ସଫଳ ରିଅଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ଡେଭଲପର ହୋଇଥିଲେ। ୨୦୦୨ ମସିହାରେ, ସେ ମ୍ୟାନ୍ ଇନଫ୍ରାକନଷ୍ଟ୍ରକସନ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ, ଯାହା ୨୦୧୦ ମସିହାରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା।
ଏହା ପରେ କଂଗ୍ରେସର ଡି.କେ. ଶିବକୁମାର (କର୍ଣ୍ଣାଟକ) ୧,୪୧୩ କୋଟି ସମ୍ପତ୍ତି ସହିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। କର୍ଣ୍ଣାଟକର କେ.ଏଚ୍. ପୁଟ୍ଟାସ୍ୱାମୀ ଗୌଡା (ସ୍ୱାଧୀନ) ୧,୨୬୭ କୋଟି ସମ୍ପତ୍ତି ସହିତ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କି ପ୍ରିୟା କୃଷ୍ଣ (କଂଗ୍ରେସ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ) ୧,୧୫୬ କୋଟି ସମ୍ପତ୍ତି ସହିତ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ଏନ. ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ (ତେଲୁଗୁ ଦେଶମ ପାର୍ଟି, ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ), ଯାହାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ୯୩୧ କୋଟି।
ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ଗରିବ ବିଧାୟକ କିଏ?
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ଗରିବ ବିଧାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ନିର୍ମଳ କୁମାର ଧାରା (ବିଜେପି, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ)। ତାଙ୍କର ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତି କେବଳ ୧,୭୦୦ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି।
କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି?
ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ରାଜ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଧନୀ ବିଧାୟକଙ୍କ ପାଇଁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ସ୍ଥାନ। କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ୩୧ ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କ ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାୟ ୧୪,୧୭୯ କୋଟି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପ୍ରାୟ ୨୮୬ ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କ ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତି ୧୨,୪୨୪ କୋଟି ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ପ୍ରାୟ ୨୭ ଜଣ ଧନୀ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତି ୧୪,୧୭୯ କୋଟି।
କେଉଁ ଦଳର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି?
ମୋଟ ୧୬୫୩ ବିଧାୟକ ଥିବା ବିଜେପି ପ୍ରତି ବିଧାୟକଙ୍କ ହାରାହାରି ସମ୍ପତ୍ତି ୧୫.୮୯ କୋଟି। ଏହି ସମୟରେ, କଂଗ୍ରେସର ୬୪୬ ବିଧାୟକଙ୍କ ହାରାହାରି ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତି ବିଧାୟକଙ୍କ ହାରାହାରି ସମ୍ପତ୍ତି ୨୬.୮୬ କୋଟି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ବିଜେପିର ବିଧାୟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକଙ୍କ ହାରାହାରି ସମ୍ପତ୍ତି ଅଧିକ।
