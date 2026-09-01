Add Zee Business As A Preferred Source
App

CNG Price Hike: ପୁଣି ବଢିଲା CNG ଓ PNG ଦର!

CNG Price Hike: ଦିଲ୍ଲୀ ପରେ, ମୁମ୍ବାଇରେ CNG ମୂଲ୍ୟ ଏବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହା ସହିତ, PNG ଦର ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ସ୍ତର ତୁଳନାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଆଜିଠାରୁ ନୂତନ ଦର କ’ଣ ଲାଗୁ ହୋଇଛି? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା।

Written BySoubhagya Ranjan MishraEdited BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Sep 01, 2026, 08:30 AM IST|Updated: Sep 01, 2026, 08:30 AM IST
CNG Price Hike: ପୁଣି ବଢିଲା CNG ଓ PNG ଦର!
Image Credit: ମୁମ୍ବାଇରେ ନୂତନ CNG ଦର - ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ ୮୮ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି - ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି।

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Cylinder Prices Hike: ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ବଢିଲା ଗ୍ୟାସ ଦର !
2
3
4
5