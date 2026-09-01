CNG Price Hike: ପୁଣି ବଢିଲା CNG ଓ PNG ଦର!

CNG Price Hike: ଦିଲ୍ଲୀ-NCR ପରେ, ମୁମ୍ବାଇରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏବେ CNG ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଗ୍ୟାସ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରଭାବ ଏବେ ସାଧାରଣ ଜନତା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ମହାନଗର ଗ୍ୟାସ ଲିମିଟେଡ୍ (MGL) ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ CNG ଏବଂ ଘରୋଇ PNG ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା କରିଛି। ନୂତନ ଦର ୧ ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ୨୦୨୬ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ, ମୁମ୍ବାଇରେ CNG ମୂଲ୍ୟ ୨ ଟଙ୍କା ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହା ୮୮ ଟଙ୍କା ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଘରୋଇ PNG ମୂଲ୍ୟ ୧ ପ୍ରତି SCM ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
MGL ସମସ୍ତ ଭୌଗୋଳିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ CNG ମୂଲ୍ୟ ୨ ଟଙ୍କା ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ମୁମ୍ବାଇରେ ନୂତନ CNG ଦର - ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ ୮୮ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି - ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି। ଘରୋଇ PNG ମୂଲ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତି SCM ପ୍ରତି ୧ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧, ୨୦୨୬ ଠାରୁ ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ନୂତନ ମୂଲ୍ୟ ଲାଗୁ ହୋଇଛି।
ଦିଲ୍ଲୀରେ ନୂତନ ଦର କ’ଣ?
ଏହା ପୂର୍ବରୁ, ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିମିଟେଡ୍ (IGL) ସମ୍ପ୍ରତି ଦିଲ୍ଲୀ-NCRରେ CNG ଦର ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା। IGL ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ CNG ଦର ଗୋଟିଏ ଥରରେ ୩.୮୯ କିଲୋଗ୍ରାମ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଏହି ବୃଦ୍ଧି ପରେ, CNG ମୂଲ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀରେ ୮୬.୯୮ କିଲୋଗ୍ରାମ, ନୋଏଡା ଏବଂ ଗାଜିଆବାଦରେ ୯୫.୫୯ କିଲୋଗ୍ରାମ ଏବଂ ଗୁରୁଗ୍ରାମରେ ୯୨.୦୧ କିଲୋଗ୍ରାମ ରହିଛି।
ଗତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି
ଗତ ବର୍ଷ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୫ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୬) ମଧ୍ୟରେ, ଦିଲ୍ଲୀ-NCRରେ CNG ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୧୦ ଟଙ୍କା କିଲୋଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୫ରେ, ଦିଲ୍ଲୀରେ CNG ର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି କିଲୋ ୭୬.୦୯ ଟଙ୍କା ଥିଲା; କିନ୍ତୁ, ୩.୮୯ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପରେ, ମୂଲ୍ୟ ଏବେ ୮୬.୯୮ ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ LNG ଏବଂ ଇନପୁଟ୍ ଗ୍ୟାସର ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଗ୍ୟାସ ବଣ୍ଟନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି।
ବାଣିଜ୍ୟିକ ସିଲିଣ୍ଡର ମହଙ୍ଗା ହେଲା
ତେଲ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ସକାଳେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ, ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ - IOCL, HPCL, ଏବଂ BPCL - ୧୯ କିଲୋ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ ସମେତ ସାରା ଦେଶରେ ଏହି ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ୯.୫୦ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହି ୯.୫୦ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପରେ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ୨,୭୪୭.୫୦ ହେବ।