Donald Trump: ଭେନଜୁଏଲା ପରେ ଭାରତକୁ ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଇଲେ ଟ୍ରମ୍ପ, ମୋଦୀଙ୍କୁ କହିଲେ ଏଭଳି କଥା

Trending Photos
Donald Trump: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ୍ ସୋମବାର, ଜାନୁଆରୀ ୫, ୨୦୨୬ରେ ରୁଷରୁ ତେଲ କିଣିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଭାରତକୁ ପୁଣି ଥରେ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଭାରତ ଏହି ମାମଲାରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସହଯୋଗ ନ କରେ, ତେବେ ଭାରତ ଉପରେ ଆମେରିକା ଟିକସ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବ। ଖବର ଅନୁଯାୟୀ, ଟ୍ରମ୍ପ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଭାରତ ରୁଷରୁ ତେଲ କିଣିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସାହାଯ୍ୟ ନ କରେ, ତେବେ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଭାରତ ଉପରେ ଟିକସ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବୁ। ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଏକ ଅଡିଓରେ ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଏପରି କହୁଥିବା ଶୁଣାଯାଉଛି।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଜଣେ ଭଲ ଲୋକ ବୋଲି କହିଥିଲେ
ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଥିଲେ ଯେ ମୋଦି ଜଣେ ଭଲ ଲୋକ ଏବଂ ଭାରତ ତାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ମୂଳତଃ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଜଣେ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ସେ ଖୁସି ନୁହଁନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତି, ଏବଂ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଟିକସ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବା।
ଭାରତ ଉପରେ ପୂର୍ବରୁ ଲଗାଇଛି ମୋଟା ଟିକସ
ଆମେରିକା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ବଡ଼ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିସାରିଛି। ଆମେରିକା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ଉପରେ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ (କର) ଲାଗୁ କରିସାରିଛି, ଯାହାର ୨୫ ପ୍ରତିଶତ ଏକ ଜରିମାନା ଥିଲା। କାରଣ ଭାରତ ରୁଷରୁ ଅଶୋଧିତ ତେଲ କିଣୁଥିଲା। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହା ଭାରତ ଉପରେ ଆମେରିକା ଦ୍ୱାରା ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିବା ଟିକସରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବୃଦ୍ଧି। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ, ଏହି ହାର 10% ଥିଲା, ତା'ପରେ 7 ଅଗଷ୍ଟରେ 25% ଏବଂ ଗତ ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଏହା 50%ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ଏକ ବ୍ୟାପକ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି (BTA) ଉପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇ ଶୀଘ୍ର ସାର୍ବଜନୀନ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ଭାରତ-ଆମେରିକା ବାଣିଜ୍ୟ ହ୍ରାସ
ଆମେରିକାକୁ ଭାରତର ରପ୍ତାନି ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନିସିଏଟିଭ୍ (GTRI) ଦ୍ୱାରା ଡିସେମ୍ବରରେ କରାଯାଇଥିବା ବିଶ୍ଳେଷଣ ଅନୁଯାୟୀ, 2025 ମେ ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକାକୁ ଭାରତର ରପ୍ତାନି 37.5% ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ଯାହା 8.8 ବିଲିୟନ ଡଲାରରୁ 5.5 ବିଲିୟନ ଡଲାର ହୋଇଛି। ଏହା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହ୍ରାସକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛି।