Donald Trump: ବାଂଲାଦେଶରେ ଈଦ୍-ଉଲ୍-ଅଜହା ପୂର୍ବରୁ, ଏକ ବିରଳ ଆଲବିନୋ (ଧଳା) ମଇଁଷି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ସୁନା ରଙ୍ଗର କେଶ ଯୋଗୁଁ "ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ" ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ଏହି ମଇଁଷିକୁ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବଳିଦାନରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି, ବାଂଲାଦେଶ ସରକାର ଏହି ବିରଳ ପ୍ରାଣୀକୁ ଜାତୀୟ ଚିଡ଼ିଆଖାନାକୁ ପଠାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: May 28, 2026, 12:48 PM IST

Donald Trump: ଈଦ୍-ଉଲ୍-ଅଜହାରେ ବଞ୍ଚିଗଲା'ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ', ବଳିଦାନ ପୂର୍ବରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଚିଡ଼ିଆଖାନା ପଠାଇଲେ ସରକାର...

ପ୍ରାୟ ୭୦୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ଓଜନର ଏହି ମଇଁଷିକୁ ଈଦ୍-ଉଲ୍-ଅଜହା ପାଳନ ପାଇଁ ବଳିଦାନ ପାଇଁ ବିକ୍ରି କରାଯାଇସାରିଥିଲା। ତଥାପି, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହି ପ୍ରାଣୀର ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ, ଏହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହାର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ବାଂଲାଦେଶର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ତୁରନ୍ତ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲା।

**ଗୋଲ୍ଡେ କେଶ ଯୋଗୁଁ ନାଁ ହେଲା"ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ"**

ମଇଁଷିର ମାଲିକ, ଜିଆଉଦ୍ଦିନ ମୃଧା, କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହାର ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ସୁନା ରଙ୍ଗର କେଶ ଏବଂ ଏହାର ଅନନ୍ୟ ଚେହେରା ପୂର୍ବତନ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ କେଶ ପରି ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହି କାରଣରୁ ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କର ନାଁ "ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ" ରଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ଏହି ମଇଁଷିଟି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ସେନ୍ସେସନ ହୋଇଯାଇଛି।

**ଢାକା ଜାତୀୟ ଚିଡ଼ିଆଖାନାରେ ରଖାଯିବ**

ବାଂଲାଦେଶ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ବିରଳ ଆଲବିନୋ ମଇଁଷିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥାୟୀ ଯତ୍ନ ପାଇଁ ବାଂଲାଦେଶ ଜାତୀୟ ଚିଡ଼ିଆଖାନାକୁ ପଠାଯିବ। ଚିଡ଼ିଆଖାନା ପ୍ରଶାସନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପୃଥକ ଘେରା ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯତ୍ନ ସୁବିଧାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି। ଅଧିକାରୀମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏପରି ଏକ ବିରଳ ପ୍ରଜାତିର ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ।

**ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଏବଂ ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓ ହେଲା କାରଣ**

ସ୍ଥାନୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଏହି ମଇଁଷିର ଏକ ଝଲକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଫାର୍ମହାଉସରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଜମା ହେଉଥିଲା। ଅନେକ ପରିଦର୍ଶକ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ସହିତ ସେଲ୍ଫି ନେବା ଏବଂ ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। କାହାଣୀଟି ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ, କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷମାନେ ସ୍ଥାନରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରିଚାଳନା କରିବାରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।

**ବାଂଲାଦେଶରେ ଆଲବିନୋ ମଇଁଷି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିରଳ**

ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ବାଂଲାଦେଶରେ ଆଲବିନୋ ମଇଁଷି  ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିରଳ। ସାଧାରଣତଃ, କଳା ରଙ୍ଗର ବାଘୁଣୀ ସେଠାରେ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ଏହି ମଇଁଷି ଏହାର ଧଳା ଶରୀର, ଗୋଲାପୀ ନାକ ଏବଂ ସୁନା କେଶ ଯୋଗୁଁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ଏହା ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଷ୍ଟାର ହୋଇଯାଇଛି।

