Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2975631
Zee OdishaOdisha National-International

Donald Trump: କାନାଡ଼ାକୁ ଝଟକା ଦେଲେ ଟ୍ରମ୍ପ, ଲଗାଇଲେ ଅତିରିକ୍ତ ୧୦ ପ୍ରତିଶତ ଟାରିଫ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କାନାଡା ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ 10 ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ଦ୍ୱାରା କାନାଡାର ମୋଟ ଶୁଳ୍କ 45 ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଏକ କାନାଡା ବିଜ୍ଞାପନର ଜବାବରେ ଏହି ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଶୁଳ୍କକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରୋ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Oct 26, 2025, 07:20 AM IST

Trending Photos

Donald Trump: କାନାଡ଼ାକୁ ଝଟକା ଦେଲେ ଟ୍ରମ୍ପ, ଲଗାଇଲେ ଅତିରିକ୍ତ ୧୦ ପ୍ରତିଶତ ଟାରିଫ

Donald Trump: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କାନାଡା ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ 10 ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ଦ୍ୱାରା କାନାଡାର ମୋଟ ଶୁଳ୍କ 45 ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଏକ କାନାଡା ବିଜ୍ଞାପନର ଜବାବରେ ଏହି ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଶୁଳ୍କକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରୋନାଲ୍ଡ ରେଗାନଙ୍କ ଏକ କ୍ଲିପ୍ ଥିଲା। ଯଦିଓ ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହେବା ମାତ୍ରେ କାନାଡା ବିଜ୍ଞାପନକୁ ହଟାଇ ଦେଇଥିଲା। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ବିଜ୍ଞାପନରେ ଏତେ ବିରକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଯେ ସେ କାନାଡାକୁ ଶୁଳ୍କ ସହିତ ଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ମନେ କରିଥିଲେ।

 

ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ବିଜ୍ଞାପନ ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ କାନାଡା ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ ଆଲୋଚନାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ASEAN ସମ୍ମିଳନୀରେ କାନାଡା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାର୍କ କାର୍ନିଙ୍କ ସହ ଏକ ବୈଠକକୁ ମଧ୍ୟ ବାତିଲ କରିଛନ୍ତି। ASEAN ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଖରାପ ଖେଳ ଖେଳିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଖରାପ ଖେଳ ଖେଳିପାରେ। ସେମାନେ ଶୁଳ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭୁଲ ବିଜ୍ଞାପନ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେରିକାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୋର୍ଟ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।

ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କ ଟ୍ୱିଟର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ କାନାଡା ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରୁଛନ୍ତି, ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ସେମାନଙ୍କ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଶତ୍ରୁତାପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କାନାଡା ଉପରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ଶୁଳ୍କକୁ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି, କାନାଡା ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ 10% ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରୁଛନ୍ତି। ଅଣ୍ଟାରିଓ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କାନାଡାର ଏକ ବିଜ୍ଞାପନର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ବିଜ୍ଞାପନରେ ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ ରିପବ୍ଲିକାନ ଆଇକନ୍ ରୋନାଲ୍ଡ ରେଗାନଙ୍କ ଏକ ଭିଡିଓ କ୍ଲିପ୍ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଶୁଳ୍କ ବାଣିଜ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା।

ଅଣ୍ଟାରିଓ ପ୍ରିମିୟର ଡଗ୍ ଫୋର୍ଡ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସେ ବିଜ୍ଞାପନକୁ ହଟାଇବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ ହଟାଇବା ଉପରେ ଅଟଳ ଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ବିଜ୍ଞାପନକୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କାନାଡା ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଏପ୍ରିଲ 2025 ରେ କାନାଡା ଉପରେ 25 ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଜୁଲାଇ 2025 ରେ 35 ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କାନାଡା ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ 25% ଶୁଳ୍କ, ଶକ୍ତି ସମ୍ବଳ ଏବଂ ପୋଟାସ୍ ଉପରେ 10%, ଷ୍ଟିଲ୍ ଏବଂ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଉପରେ 50% ଏବଂ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ଏବଂ ଅଟୋ ପାର୍ଟସ୍ ଉପରେ 25% ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ ହୋଇଛି।

About the Author
author img
Prabhudatta Moharana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

top 10 news today
ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟରେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତର ବିଜୟ ସହ ଅନ୍ୟ ଖବର
kidney damage
First Sign Of Kidney Damage: କିଡନୀ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖାଦିଏ ଏହି ଲକ୍ଷଣ...ଜାଣିରଖନ୍
Odisha cabinet meeting
Odisha Cabinet: କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ୪ଟି ବିଭାଗର ୫ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ
Cyclone Mantha
Cyclone Mantha: ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା ମନ୍ଥା...ପୁରୀ ଗସ୍ତରେ ଯାଉଥିଲେ ରୁହନ୍ତୁ ସାବଧାନ !
crime news
Vigilance Raid: ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଧରାପଡିଲେ ଜୟପୁରର ଏହି ଅଧିକାରୀ