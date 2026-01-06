Advertisement
Donald Trump: ପିଏମ ମୋଦୀଙ୍କ ସହ ମୋର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ, କିନ୍ତୁ ସେ ମୋ ଉପରେ ଖୁସି ନୁହଁନ୍ତି: ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ଫ

Donald Trump: ପିଏମ ମୋଦୀଙ୍କ ସହ ମୋର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ, କିନ୍ତୁ ସେ ମୋ ଉପରେ ଖୁସି ନୁହଁନ୍ତି: ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ଫ

US-India trade relations: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ "ମୋ ଉପରେ ବହୁତ ଖୁସି ନୁହଁନ୍ତି" କାରଣ ୱାଶିଂଟନ ରୁଷୀୟ ତୈଳ କିଣିବା ପାଇଁ ଭାରତ ଉପରେ ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇଛି।

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Jan 06, 2026, 10:50 PM IST

US-India trade relations: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ "ମୋ ଉପରେ ବହୁତ ଖୁସି ନୁହଁନ୍ତି" କାରଣ ୱାଶିଂଟନ ରୁଷୀୟ ତୈଳ କିଣିବା ପାଇଁ ଭାରତ ଉପରେ ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇଛି। ହାଉସ୍ ରିପବ୍ଲିକ୍ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଏକ ରିଟ୍ରିଟ୍ରେ ଭାଷଣ ଦେଇ ଟ୍ରମ୍ପ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ "ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ମୋତେ ଭେଟିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ମୋର ତାଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ସେ ମୋ ଉପରେ ବହୁତ ଖୁସି ନୁହଁନ୍ତି କାରଣ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ, ଏବେ ସେମାନେ ଋଷ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ତୈଳ ବାଣିଜ୍ୟକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି।"

ହାଉସ୍ ରିପବ୍ଲିକାନ୍ ପାର୍ଟି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ରିଟ୍ରିଟ୍ ହେଉଛି ଆମେରିକାର ପ୍ରତିନିଧି ସଭାର ରିପବ୍ଲିକାନ୍ ପାର୍ଟି ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ଏକ ବାର୍ଷିକ ବୈଠକ। ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଭାରତ ଉପରେ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଋଷରୁ ତୈଳ କ୍ରୟ ଉପରେ ୨୫ ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛି। ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ତାଙ୍କୁ କହିଛି ଯେ ସେମାନେ ଆପାଚି ହେଲିକପ୍ଟର ପାଇଁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଏହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛୁ। ଭାରତ ୬୮ଟି ଆପାଚି ହେଲିକପ୍ଟର ଅର୍ଡର କରିଛି।"

ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ
ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଯଦି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଋଷ ତୈଳ ଆମଦାନୀ ବିଷୟରେ ଆମେରିକାର ଚିନ୍ତାକୁ ସମାଧାନ ନ କରେ ତେବେ ୱାଶିଂଟନ୍ ଭାରତୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଶୁଳ୍କ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ। ଟ୍ରମ୍ପ୍ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲେ, "ସେମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତି, ଏବଂ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବା।"

ଆମେରିକା ଭାରତ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ ନିଅଣ୍ଟ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଏବଂ ଗତ ବର୍ଷ ଭାରତୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରି ୫୦% କରିଛି। ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଭାରତ ଋଷରୁ ଅଶୋଧିତ ତୈଳର ବୃହତ ପରିମାଣ କ୍ରୟ କରିଛି। ଭାରତ ଏବଂ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମା ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି।

ଭାରତ ଋଷରୁ ତୈଳ ଆମଦାନୀ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନିରନ୍ତର ସମର୍ଥନ କରିଆସିଛି। ଭାରତ କହିଛି ଯେ ଏହି କ୍ରୟ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ଏବଂ ଏହାର ନାଗରିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଲଭ ଇନ୍ଧନ ଯୋଗାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଭାରତ ଏହା ମଧ୍ୟ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିଛି ଯେ ଏହା ତାର ରଣନୈତିକ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରାଥମିକତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଜାରି ରଖିବ। ୨୦୧୨ ରେ ୟୁକ୍ରେନୀୟ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ଋଷ ଋଷ ତେଲର ସର୍ବବୃହତ କ୍ରେତା ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛି। ଯାହାକୁ ଆମେରିକା ନିରନ୍ତର ସମାଲୋଚନା କରିଆସିଛି।

Also Read: JNU ରେ ପୁଣି ହଙ୍ଗାମା; ପିଏମ୍ ମୋଦୀ ଏବଂ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆପତ୍ତିଜନକ ସ୍ଲୋଗାନ

Also Read: EPFO wage: ବଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଦରମା? ସରକାରଙ୍କୁ ୪ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ

 

 

