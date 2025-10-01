Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2943219
Zee OdishaOdisha National-International

Donald Trump: କ୍ୟାନସର ଔଷଧ ପାଇଁ ଏଣିକି ଏଆଇର ସାହାଯ୍ୟ ନେବେ ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରି ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ ପିଲାଦିନର କର୍କଟ ରୋଗ ଉପରେ ଗବେଷଣାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା (AI) ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହି ଗମ୍ଭୀର ରୋଗ ସହିତ ଲଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ।

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Oct 01, 2025, 09:52 AM IST

Trending Photos

Donald Trump: କ୍ୟାନସର ଔଷଧ ପାଇଁ ଏଣିକି ଏଆଇର ସାହାଯ୍ୟ ନେବେ ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ

Donald Trump: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରି ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ ପିଲାଦିନର କର୍କଟ ରୋଗ ଉପରେ ଗବେଷଣାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା (AI) ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହି ଗମ୍ଭୀର ରୋଗ ସହିତ ଲଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସରେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଉପସ୍ଥିତିରେ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ବିଷୟରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ସମୟରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ପିଲାଦିନର କର୍କଟ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ଗବେଷଣାରେ AI ସହାୟକ ହେବ। 

ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ 2019 ମସିହାରେ ସେ ତାଙ୍କ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପିଲାଦିନର କର୍କଟ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା, ସେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇ ଦେଶ ଉପରେ ରୋଗର ପ୍ରଭାବକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ସମାଧାନ ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ରବର୍ଟ ଏଫ୍. କେନେଡି ଜୁନିଅର ଏବଂ MAHA କମିଶନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ଆଧାର କରି ସୁପାରିଶ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେ ପିଲାଦିନର କର୍କଟ ଗବେଷଣାରେ ସରକାରୀ ନିବେଶ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଗବେଷଣାକୁ ସୁପରଚାର୍ଜ କରିବା ପାଇଁ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାରକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି।

 

Add Zee News as a Preferred Source

ଆମେରିକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ ରବର୍ଟ ଏଫ୍. କେନେଡି ଜୁନିଅର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶୈଶବ କର୍କଟ ରୋଗ ଗବେଷଣା ଏବଂ କୃତ୍ରିମ ତତ୍ତ୍ୱର ବ୍ୟବହାରରେ ସରକାରୀ ନିବେଶ ଚିକିତ୍ସାର ପଥ ଖୋଲିବ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏହି ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କର୍କଟ ରୋଗ ଚିକିତ୍ସାର ପଥ ଖୋଲିବା, ପରିବାରକୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁକୁ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେବା ଦିଗରେ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ। ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ଅନୁଯାୟୀ, ନବଜାତ ଶିଶୁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ୧୯ ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ୪୦୦,୦୦୦ ଶିଶୁ ଏବଂ କିଶୋର ପ୍ରତିବର୍ଷ କର୍କଟ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ହୁଅନ୍ତି। ଲ୍ୟୁକେମିଆ, ମସ୍ତିଷ୍କ ଟ୍ୟୁମର ଏବଂ ଲିମ୍ଫୋମା ହେଉଛି ସାଧାରଣ କର୍କଟ ରୋଗ ଯାହା ବ୍ୟାପିଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟୁରୋବ୍ଲାଷ୍ଟୋମା ଏବଂ ୱିଲମ୍ସ ଟ୍ୟୁମର ହେଉଛି ମାରାତ୍ମକ କର୍କଟ ରୋଗ।

About the Author
author img
Prabhudatta Moharana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Donald Trump
Donald Trump: କ୍ୟାନସର ଔଷଧ ପାଇଁ ଏଣିକି ଏଆଇର ସାହାଯ୍ୟ ନେବେ ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ
Mallikarjun Kharge
Mallikarjun Kharge: ଅଧାରାତିରେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲେ କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ
Top 10 News Headlines Odisha
Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ସକାଳର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର
philippines earthquake
Philippines Earthquake: ଫିଲିପାଇନ୍ସରେ ଭୟଙ୍କର ଭୂମିକମ୍ପ, ୨୨ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ
Road accidents
ସାବଧାନ! ଅଧିକାଂଶ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଏହି ତିନି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଘଟେ, NCRB ରିପୋର୍ଟରେ ଖୁଲାସା
;