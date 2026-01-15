Donald Trump: ୟୁକ୍ରେନ-ରୁଷ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ହେବ କି? ଜେଲେନସ୍କିଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ଟ୍ରମ୍ପ, ପୁଟିନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବଡ଼ ଦାବି

Advertisement
Russia-Ukraine War:  ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାର ସମୟରେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ ଯେ, ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ୟୁକ୍ରେନ ଉପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାୟ ଚାରି ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଆକ୍ରମଣକୁ ଶେଷ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ...

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Jan 15, 2026, 05:21 PM IST

Russia-Ukraine War: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ, ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ କରିଛନ୍ତି। ତଥାପି, ରୁଷ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରାୟ ଚାରି ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଛି। ଏକ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ, ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ୟୁକ୍ରେନ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତିନାମାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ରୁଷ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ କରିବାରେ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଉଛି।

ବୁଧବାର ଓଭାଲ ଅଫିସରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାର ସମୟରେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ ଯେ, ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ୟୁକ୍ରେନ ଉପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାୟ ଚାରି ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଆକ୍ରମଣକୁ ଶେଷ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ତଥାପି, ୟୁକ୍ରେନୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏହି ମାମଲାରେ କୌଣସି ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଉନାହାଁନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ (ପୁଟିନ) ଏକ ଚୁକ୍ତି କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, କିନ୍ତୁ ୟୁକ୍ରେନ ଏହି ଚୁକ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ।"

ଏହି ସାକ୍ଷାତକାର ସମୟରେ, ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ପଚରାଯାଇଥିଲା ଯେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଆମେରିକା ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଆଲୋଚନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ସମାଧାନ କରିନାହିଁ, ସେ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ଏହା ଜେଲେନସ୍କିଙ୍କ ଯୋଗୁଁ। ଏହି ବିବୃତ୍ତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ୟୁକ୍ରେନୀୟ ନେତାଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ନିରାଶାକୁ ସୂଚିତ କରୁଛି। ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଦୁଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅସ୍ଥିର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ତଥାପି, ଏହା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଟ୍ରମ୍ପ କ୍ଷମତାକୁ ଫେରିବା ପରଠାରୁ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ ସେମାନଙ୍କର ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟାରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିଛି।

ଗତ ଡିସେମ୍ବରରେ, ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ, ଆମେରିକାର ଗୁପ୍ତଚର ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଚେତାବନୀ ଦେଉଥିଲା ଯେ, ପୁଟିନ ସମଗ୍ର ୟୁକ୍ରେନକୁ ମିଶ୍ରଣ କରିବା ଏବଂ ସୋଭିଏତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଅଂଶ ଥିବା ୟୁରୋପର କିଛି ଅଂଶକୁ ଫେରାଇ ନେବାର ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପରିତ୍ୟାଗ କରିନାହାଁନ୍ତି। ତଥାପି, ଜାତୀୟ ଗୁପ୍ତଚର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତୁଲସୀ ଗାବାର୍ଡ ଏହି ରିପୋର୍ଟ ସହିତ ମତଭେଦ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ।

ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ପଚରାଯାଇଥିଲା ଯେ, ସେ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଡାଭୋସରେ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୈତିକ ଫୋରମରେ ୟୁକ୍ରେନୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭୋଲୋଡିମିର ଜେଲେନ୍ସକିଙ୍କୁ ଭେଟିବେ କି, ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଭେଟିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ସୂଚାଇ ଦେଇଥିଲେ ଯେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯୋଜନା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇନାହିଁ। "ମୁଁ ଭେଟିବି," ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ, "ମୁଁ ସେଠାକୁ ଯାଉଛି।" ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଭାବୁଛି ଜେଲେନସ୍କି ଆଲୋଚନାରୁ ପଛକୁ ହଟି ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏକ ସହମତିରେ ପହଞ୍ଚିବା କଷ୍ଟକର।" ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଜେଲେନସ୍କି କିଭ୍‌ର କୌଣସି ଅଂଶକୁ ରୁଷକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାକୁ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ, କିଭ୍‌ର କୌଣସି ଜମି ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ।

