Donald Trump: ବ୍ରିଟେନକୁ ଝଟକା ଦେଲେ ଟ୍ରମ୍ପ, କହିଲେ ଫିଲିସ୍ତିନକୁ ଦେଶ ଭାବେ ମାନିପାରିବୁ ନାହିଁ

Donald Trump: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ବ୍ରିଟେନକୁ ଏକ ଆଘାତ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ, ବ୍ରିଟେନ ପାଲେଷ୍ଟାଇନକୁ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବରେ ମାନ୍ୟତା ଦେବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି। ବ୍ରିଟେନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୀର ଷ୍ଟାରମର ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଜାତିସଂଘ ସାଧାରଣ ପରିଷଦର ବାର୍ଷିକ ବୈଠକରେ ଏହା ଘୋଷଣା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସହିତ ନିଜର ମତଭେଦ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଲଣ୍ଡନରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବ୍ରିଟେନର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୀର ଷ୍ଟାରମରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସହମତ। ପାଲେଷ୍ଟାଇନକୁ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।
ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅକ୍ଟୋବର 7 ତାରିଖରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ହମାସ ନରସଂହାର କରିଥିଲା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧକ କରିଥିଲା। ସେହି ବନ୍ଧକମାନଙ୍କ ମୁକ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଅକ୍ଟୋବର 7 ତାରିଖ ବିଶ୍ୱ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ଏବଂ ହିଂସାତ୍ମକ ଦିନ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଥିଲା। ଆମେରିକା ଏବେ ସେହି ଯୁଦ୍ଧର ଅନ୍ତ ଏବଂ ବନ୍ଧକମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କାରଣ ହମାସରେ କୌଣସି ମାନବିକତା ନାହିଁ। ଏହି କାରଣରୁ, ଗାଜା ଆଜି ନର୍କ ପାଲଟିଛି, ଏବଂ ସେଠାକାର ପରିସ୍ଥିତି ଅସହ୍ୟ। ଇସ୍ରାଏଲଠାରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ହମାସ ଏବେ ଗାଜାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଢାଲ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି।
ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୀର ଷ୍ଟାରମର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗାଜାର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଶୀଘ୍ର ସହାୟତା ଯୋଗାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଏବଂ ଏହାକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ, ପାଲେଷ୍ଟାଇନକୁ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବରେ ମାନ୍ୟତା ଦେବାକୁ ପଡିବ। ପାଲେଷ୍ଟାଇନକୁ ମାନ୍ୟତା ଗାଜା ପାଇଁ ରିଲିଫ୍ ପ୍ୟାକେଜର ଏକ ଅଂଶ, କାରଣ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ଗାଜାକୁ ରିଲିଫ୍ ଯୋଗାଇବାରେ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଦ୍ରୁତତମ ରାଷ୍ଟ୍ର। ବ୍ରିଟେନ ମଧ୍ୟ ହମାସକୁ ଏକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ଯେ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ପାଲେଷ୍ଟାଇନରେ ଏହାର କୌଣସି ଭୂମିକା ରହିବ ନାହିଁ। ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପରେ, ସେନା ଏବଂ ପୋଲିସ ଗାଜାରେ ପ୍ରବେଶ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ।
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ହମାସ ମଧ୍ୟରେ ଗତ ତିନି ବର୍ଷ ଧରି ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ପାଲେଷ୍ଟାଇନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ହମାସକୁ ନିପାତ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛି। କିନ୍ତୁ, ଯୁଦ୍ଧ ହମାସର ଗଡ଼ ଗାଜାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଛି। ଗାଜାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ସେଠାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନାହାର, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଏବଂ ମହାମାରୀ ବ୍ୟାପକ। ଲୋକମାନେ କୁପୋଷଣର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଭୋକ ଓ ଶୋଷରେ ମରୁଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ସମେତ ବିଶ୍ୱର ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହମାସ ଜିଦ୍ ଧରି ରହିଛି। ତେଣୁ, ଭାରତ ସମେତ ଅନେକ ଦେଶ ପାଲେଷ୍ଟାଇନକୁ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଗାଜାକୁ ପୁନର୍ବାର ଜନବସତି କରାଯାଇପାରିବ।