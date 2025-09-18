Donald Trump: ଭାରତକୁ ବେଆଇନ ଡ୍ରଗ କାରବାରର କେନ୍ଦ୍ର ବୋଲି କହିଲେ ଟ୍ରମ୍ପ
Donald Trump: ଭାରତକୁ ବେଆଇନ ଡ୍ରଗ କାରବାରର କେନ୍ଦ୍ର ବୋଲି କହିଲେ ଟ୍ରମ୍ପ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Sep 18, 2025, 11:01 AM IST

Donald Trump: ଭାରତକୁ ବେଆଇନ ଡ୍ରଗ କାରବାରର କେନ୍ଦ୍ର ବୋଲି କହିଲେ ଟ୍ରମ୍ପ

Donald Trump:ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତକୁ ଚୀନ୍ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ଅବୈଧ ନିଶା ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ୨୩ଟି ଦେଶର ତାଲିକାରେ ଭାରତକୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଅବୈଧ ଔଷଧ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ପାଦନରେ ବ୍ୟବହୃତ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ଚୋରାଚାଲାଣ କରି ଆମେରିକା ଏବଂ ଏହାର ନାଗରିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ସୋମବାର (ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୫, ୨୦୨୫) କଂଗ୍ରେସ (ଆମେରିକି ସଂସଦ)ରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ତାଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ଣ୍ଣୟରେ, ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ୨୩ଟି ଦେଶକୁ ଅବୈଧ ଔଷଧ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ଚାଲାଣରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ଦେଶ ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରିଛନ୍ତି।

ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ବାହାମାସ୍, ବେଲିଜ୍, ବୋଲିଭିଆ, ମିଆଁମାର, ଚୀନ୍, କଲମ୍ବିଆ, କୋଷ୍ଟାରିକା, ଡୋମିନିକାନ୍ ଗଣରାଜ୍ୟ, ଇକ୍ୱେଡର୍, ଏଲ୍ ସାଲଭାଡୋର, ଗୁଆଟେମାଲା, ହାଇତି, ହଣ୍ଡୁରାସ, ଭାରତ, ଜାମାଇକା, ଲାଓସ୍, ମେକ୍ସିକୋ, ନିକାରାଗୁଆ, ପାକିସ୍ତାନ, ପାନାମା, ପେରୁ ଏବଂ ଭେନେଜୁଏଲା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

'ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ' ହେଉଛି ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଏକ ପ୍ରକାର ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଯାହା ଆମେରିକାର ସଂଘୀୟ ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଶାଖାର ସରକାରୀ ନୀତି କିମ୍ବା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣର ଅଂଶ ଭାବରେ ନିଷ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ରୂପରେଖା ପ୍ରଦାନ କରେ। ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ କହିଛି ଯେ ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଆମେରିକାରେ ଅବୈଧ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ଚାଲାଣ ପାଇଁ ଦାୟୀ ପ୍ରମୁଖ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ଏକ ତାଲିକା କଂଗ୍ରେସକୁ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି।

ଷ୍ଟେଟ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କହିଛି ଯେ ପ୍ରେସିଡେନସିଆଲ ଡିଟରମିନେସନରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ୨୩ଟି ଦେଶ ମଧ୍ୟରୁ ପାଞ୍ଚଟି (ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ବୋଲିଭିଆ, ମିଆଁମାର, କଲମ୍ବିଆ ଏବଂ ଭେନେଜୁଏଲା) ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପ୍ରୟାସ କରିବାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିବା ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ନିଶା ନିବାରଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଛି।

ଆମେରିକାର ଷ୍ଟେଟ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଅବୈଧ ଔଷଧ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ପାଦନରେ ବ୍ୟବହୃତ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥର ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ଚାଲାଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଏହାର ନାଗରିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି।

ଷ୍ଟେଟ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ତାଲିକାରେ କୌଣସି ଦେଶର ଉପସ୍ଥିତି ସେହି ଦେଶର ସରକାରଙ୍କ ନିଶା ନିବାରଣ ପ୍ରୟାସ କିମ୍ବା ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ସହିତ ଏହାର ସହଯୋଗ ସ୍ତରକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ନାହିଁ।

ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କ "ପ୍ରେସିଡେନସିଆଲ ଡିଟରମିନେସନ"ରେ ଚୀନ୍ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ, "ଫେଣ୍ଟାନିଲର ଅବୈଧ ଉତ୍ପାଦନକୁ ଇନ୍ଧନ ଦେଉଥିବା ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥର ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ଉତ୍ସ ଭାବରେ ଚୀନ୍‌ର ଭୂମିକା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଟ୍ରାଜେପାମ୍ ଏବଂ ମେଥାମ୍ଫେଟାମାଇନ୍ ସମେତ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟର ମହାମାରୀକୁ ଇନ୍ଧନ ଦେଉଥିବା ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗାଣକାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚୀନ୍‌ ମଧ୍ୟ ରହିଛି।"

ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚୀନ୍‌ର ନେତୃତ୍ୱ ଏହି ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥର ଯୋଗାଣ ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଉପଲବ୍ଧତାକୁ ସହଜ କରୁଥିବା ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ କରିବା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ଏବଂ ନେବା ଉଚିତ।

