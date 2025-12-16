Donald Trump: ବିବିସି ଉପରେ ମାନହାନୀ ମକଦ୍ଦମା ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି

Trending Photos
Donald Trump: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସୋମବାର ଦିନ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ବିବିସି ବିରୁଦ୍ଧରେ ୧୦ ବିଲିୟନ ଡଲାର କ୍ଷତି ପୂରଣ ଦାବି କରି ଏକ ମାମଲା ଦାୟର କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରେ ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରସାରକ ଉପରେ ମାନହାନି ସହିତ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ଅନୁଚି ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ୩୩ ପୃଷ୍ଠାର ଏହି ମାମଲା ବିବିସି ଉପରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ "ମିଥ୍ୟା, ମାନହାନିଜନକ, ଭ୍ରାମକ, ନିନ୍ଦାଜନକ, ଉତ୍ତେଜକ ଏବଂ ଦୂଷିତ ଚିତ୍ରଣ" ର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ୨୦୨୪ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଏବଂ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାର ଏକ "ନିଷ୍ଠ ପ୍ରୟାସ" ବୋଲି କହିଛି।
ଏଥିରେ ବିବିସି ଉପରେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି ଯେ ସେ "ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବୟାନର ଅର୍ଥକୁ ଜାଣିଶୁଣି ଭୁଲ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ" ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଜାନୁଆରୀ ୬, ୨୦୨୧ର ଭାଷଣରୁ ଦୁଇଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ଏକାଠି କରିଛନ୍ତି।
ଗତ ମାସରେ ବିବିସି ଏହି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ପାଇଁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନରେ ବାଇଡେନଙ୍କ ନିକଟରୁ ପରାଜୟ ଭୟରେ ଜାନୁଆରୀ ୬, ୨୦୨୧ରେ ସହରରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଉସୁକାଇଥିଲେ।
ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କ୍ଷମତାରେ ଫ୍ଲୋରିଡାର ଏକ ଫେଡେରାଲ କୋର୍ଟରେ ଏକ ମାମଲା ଦାୟର କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ବିବିସି ମାନହାନି ଏବଂ ଫ୍ଲୋରିଡାର ପ୍ରତାରଣାମୂଳକ ଏବଂ ଅନୁଚିତ ବାଣିଜ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ ଆଇନ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାମଲାରେ ଅତି କମରେ ୫ ବିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର କ୍ଷତି ଦାବି କରୁଛନ୍ତି।
ବିବିସି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥିବା ଖବର ପାଇଁ ଅନୁରୋଧର ତୁରନ୍ତ ଉତ୍ତର ଦେଇନଥିଲା। ଗତ ମାସରେ, ପ୍ରସାରକ କହିଥିଲେ ଯେ "ଭିଡିଓ କ୍ଲିପ୍ ସମ୍ପାଦିତ ହେବା ଉପାୟ ପାଇଁ ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଅନୁତାପ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହୁଁ ଯେ ମାନହାନି ଦାବିର କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି।"
ଏହି ମାମଲା ୟୁକେ ପ୍ରସାରକ ଏବଂ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଯାହା ବିବିସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ-ଜେନେରାଲ ଟିମ୍ ଡେଭି ଏବଂ ବିବିସି ନ୍ୟୁଜ୍ ମୁଖ୍ୟ ଡେବୋରା ଟର୍ନେସଙ୍କ ଇସ୍ତଫାର କାରଣ ହୋଇଛି।
ଏହା ଏକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବିରୋଧରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିବା ସଦ୍ୟତମ ଅଭିଯୋଗ। ସେ ତାଙ୍କର 2024 ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ କମଲା ହାରିସ୍ଙ୍କ ସହିତ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାର ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ CBS ସମେତ ଆମେରିକୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି।
ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଏହାର ଷ୍ଟାର ଆଙ୍କର ଜର୍ଜ ଷ୍ଟିଫାନୋପୋଲୋସ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଅନ-ଏୟାର ମନ୍ତବ୍ୟ ପାଇଁ ABC ଉପରେ ମାନହାନି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛନ୍ତି। CBS ମାଲିକ ପାରାମାଉଣ୍ଟ ଏବଂ ABC ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ମାମଲା ସମାଧାନ ପାଇଁ $16 ନିୟୁତ ଏବଂ $15 ନିୟୁତ ଦେବାକୁ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି। BBC ର ମାମଲା ଏକ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଯେଉଁଥିରେ ଜାନୁଆରୀ 6, 2021 ରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଭାଷଣର କିଛି ଅଂଶକୁ ଏକାଠି କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ସମର୍ଥକମାନଙ୍କୁ "କ୍ୟାପିଟଲ୍ ଅଭିମୁଖେ ମାର୍ଚ୍ଚ" କରିବାକୁ ଏବଂ ତା'ପରେ "ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ସହିତ ଲଢ଼ିବାକୁ" ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଟ୍ରମ୍ପ୍ ପ୍ରଥମେ କହିଥିଲେ, "ଆମେ କ୍ୟାପିଟଲ୍ ଅଭିମୁଖେ ମାର୍ଚ୍ଚ କରି ଆମର ସାହସୀ ସେନେଟର ଏବଂ କଂଗ୍ରେସମ୍ୟାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବୁ।"