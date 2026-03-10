Trump: ଇରାନକୁ ପୁଣି ଥରେ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ୍

Trump: ଆଜି ମିଡିଲ-ଇଷ୍ଟରେ ଯୁଦ୍ଧର ୧୧ ଦିନ। ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଆମେରିକା ଲଗାତାର ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଇରାନ ଏବେ ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ବିରୋଧର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି।
Trending Photos
Trump: ଆଜି ମିଡିଲ-ଇଷ୍ଟରେ ଯୁଦ୍ଧର ୧୧ ଦିନ। ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଆମେରିକା ଲଗାତାର ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଇରାନ ଏବେ ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ବିରୋଧର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ତଥାପି, ଇରାନର ଅହଂକାର ଅଟଳ ରହିଛି। ବରଂ ଏହା ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ତୈଳ ଯୋଗାଣକୁ ବାଧା ଦେଇ ଅନେକ ଦେଶ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଭାରତ ସମେତ ଅନେକ ଦେଶରେ ଇନ୍ଧନ ସଙ୍କଟ ଗମ୍ଭୀର ହେଉଥିବା ଦେଖି ଟ୍ରମ୍ପ କ୍ରମଶଃ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଇରାନକୁ ଆଉ ଏକ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି।
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତେଲ ମୂଲ୍ୟ ଏବେ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ, ସେ ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ତୈଳ ଟ୍ୟାଙ୍କରଗୁଡ଼ିକୁ ଶସ୍ତା ବୀମା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଖୋଲା ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ଏହାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏହା କେବଳ ଆମେରିକା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଚୀନ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଚୀନ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କାରଣ ସେମାନେ ଏହି ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀରୁ ପ୍ରଚୁର ଶକ୍ତି ପାଆନ୍ତି। ଆମେରିକାର ଚୀନ୍ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଏବଂ ଏହା ମୋ ପାଇଁ ଏକ ସମ୍ମାନ।"
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନକୁ ଏକ କଠୋର ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଏହା ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀରେ ତୈଳ ଟ୍ୟାଙ୍କରଗୁଡ଼ିକୁ "କିଛି କରେ" ତେବେ ଏହାକୁ ଗମ୍ଭୀର ପରିଣାମ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ। "ଯଦି ସେମାନେ କିଛି କରନ୍ତି, ତେବେ ମୂଲ୍ୟ ଅସହ୍ୟ ହେବ। ଏହା ଏତେ ଭାରୀ ହେବ ଯେ ସେମାନେ ଇଚ୍ଛା କରିବେ ଯେ ସେମାନେ ଏହା କେବେ କରି ନ ଥାଆନ୍ତେ। ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ତେଲର ପ୍ରବାହ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଜାରି ରହିବା ଉଚିତ।"
ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଲେଜର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବୁ, ଯାହା ଲେଜର ବିମ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆକାଶରେ ଶତ୍ରୁ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରିବ। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଏପରି ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିକଶିତ କରିବା ଯାହା ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ, ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଯେକୌଣସି ଶତ୍ରୁ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଖସାଇ ଦେଇପାରିବ।
ଦୁଇ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ନିରନ୍ତର ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରହିଛି। ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଇରାନର ସାମରିକ ଘାଟି, କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପ୍ରକ୍ଷେପଣ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ ନେଟୱାର୍କ ଉପରେ ନିରନ୍ତର ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନର ନୌସେନା, ବାୟୁ ଏବଂ ଡ୍ରୋନ୍ କ୍ଷମତାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଛି ଏବଂ ଏହାର ସାମରିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଯଥେଷ୍ଟ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଛି।
ଯଦି ଇରାନ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ତେଲ ପ୍ରବାହକୁ ବାଧା ଦେବା ପାଇଁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଏ, ତେବେ ଆମେରିକା ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା କୋଡ଼ିଏ ଗୁଣ ଅଧିକ ତୀବ୍ର ଆକ୍ରମଣ କରିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆମେ ସହଜରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବୁ। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବେ, ଇରାନ ପାଇଁ ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବରେ ପୁନର୍ବାର ଉଠିବା ପ୍ରାୟ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଯିବ - ମୃତ୍ୟୁ, ଅଗ୍ନି ଏବଂ କ୍ରୋଧ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ରାଜତ୍ୱ କରିବ - କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି, ଏବଂ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେ ଏହା ନହୁଏ! ଏହା ଆମେରିକାର ଚୀନ୍ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଦେଶ ପାଇଁ ଏକ ଉପହାର ଯେଉଁମାନେ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରାଯିବ।
ଇରାନ ବିଷୟରେ, ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, "ଯଦି ଆମେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିନଥାନ୍ତୁ, ତେବେ ସେମାନେ ଆମ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥାନ୍ତେ... ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଆମ ଉପରେ ୧୦୦ ପ୍ରତିଶତ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଶାଠାରୁ ବହୁତ ଅଧିକ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଥିଲା, ଏବଂ ସେମାନେ ଆମ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସମଗ୍ର ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ଥାଆନ୍ତା, ତେବେ ସେମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଆନ୍ତେ। ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେହି ସମସ୍ତ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଘାଟି ଏବଂ ଲଞ୍ଚର ଥିଲା, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ ୮୦ପ୍ରତିଶତ ଆମେ ଏବେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛୁ... ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେ ବହୁତ କମ୍ ଲଞ୍ଚର ବାକି ଅଛି।" ଆମର ସାମରିକ ବାହିନୀ ଯାହା ହାସଲ କରିଛି ତାହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ।
ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, "ଆମର ଇସ୍ରାଏଲୀ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଆମେ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ସାମରିକ ଶକ୍ତିର ଏକ ବିରାଟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହିତ ଶତ୍ରୁକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛୁ। ଇରାନର ଡ୍ରୋନ୍ ଏବଂ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର କ୍ଷମତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଧ୍ୱଂସ ପାଉଛି। ନୌସେନା ଧ୍ୱଂସ ପାଇଛି। ସବୁକିଛି ସମୁଦ୍ରର ଗଭୀରତାରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି... ଆମେ ୪୬ଟି ଜାହାଜକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛୁ... ସେମାନଙ୍କର ଆତଙ୍କବାଦୀ ନେତାମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ବିନାଶର ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ... ଶତ୍ରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭାବରେ ପରାସ୍ତ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପଛକୁ ହଟିବୁ ନାହିଁ।"
ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଅନେକ ଦିଗରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଥେଷ୍ଟ ବିଜୟୀ ହୋଇନାହୁଁ। ଏହି ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ବିପଦକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଶେଷ କରିଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛୁ... ଆମେରିକା ମାନବ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ମହାନ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଅସାଧାରଣ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଆଉ ଦୁଷ୍ଟ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଏବଂ ପାଗଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭୟଭୀତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ।"