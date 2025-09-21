Donald Trump: ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ଟ୍ରମ୍ପ, କହିଲେ ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ ହେବ
Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Sep 21, 2025, 10:54 AM IST

Donald Trump: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନିଜକୁ ଶାନ୍ତିଦୂତ ବୋଲି କହୁଥିବା ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ସେ ସିଧାସଳଖ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବାଗ୍ରାମ ଏୟାର ବେସର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆମେରିକାକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର ନ କରେ, ତେବେ ପରିସ୍ଥିତି ଭୟଙ୍କର ହେବ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କ ଟ୍ୱିଟର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ଆଫଗାନ ତାଲିବାନ ସରକାରଙ୍କୁ ଏହି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ୨୦୨୧ ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକୀୟ ସୈନ୍ୟ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଥିଲେ, ତାଲିବାନ ସରକାର ବାଗ୍ରାମ ଏୟାର ବେସର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନିଜ ହାତକୁ ନେଇଥିଲା।

ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ବିମାନ ବନ୍ଦର ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ବାଗ୍ରାମ ବିମାନ ବନ୍ଦର
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବାଗ୍ରାମ ବାୟୁସେନା ଘାଟି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିମାନବନ୍ଦର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଏବଂ ଏହା ଚୀନର ପରମାଣୁ ସ୍ଥାନ ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଯାହା ଏହାକୁ ରଣନୈତିକ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାଏ। ସେତେବେଳେ ଆମେରିକା ତାଲିବାନକୁ ବିମାନବନ୍ଦର ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ଏହାକୁ ଫେରାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତାଲିବାନ ସରକାର ଏହାକୁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଫେରାଇବା ଉଚିତ, ନଚେତ୍ ଆମେରିକା ଜାଣେ କିପରି ନିଜର ଜିନିଷ ନେବାକୁ ହେବ। ଆମେରିକୀୟ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ବାଗ୍ରାମ ବାୟୁସେନା ଘାଟିର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପୁନଃପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଏକ ବଡ଼ ସାମରିକ ଅଭିଯାନ ହେବ। ତାଲିବାନ ସରକାର ବାଗ୍ରାମକୁ ଫେରାଇବା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛି ଏବଂ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ମାନ ଉପରେ ଆଧାରିତ ସମ୍ପର୍କ ଦାବି କରିଛି।

ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଧମକ ପରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଅସ୍ଥିରତାର ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ବେଳେ ଆମେରିକା କଂଗ୍ରେସର ଅନେକ ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ବାଗ୍ରାମ ଏୟାର ବେସର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପୁନଃ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରୟାସକୁ ରଣନୈତିକ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଚୀନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛି। ଚୀନ୍ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର ଲିନ୍ ଜିଆନ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚୀନ୍ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ସ୍ୱାଧୀନତା, ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଏବଂ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ଅଖଣ୍ଡତାକୁ ସମ୍ମାନ କରେ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଭବିଷ୍ୟତ ଆମେରିକା ନୁହେଁ ବରଂ ଏହାର ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ରହିବା ଉଚିତ।

ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଇସଲାମିକ୍ ଏମିରେଟ୍ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ କୌଣସି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମିର ଖାନ ମୁତାକି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏହାର ଏକ ଇଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଦେଶୀ ସୈନ୍ୟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ସହ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ। ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜନୈତିକ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ଜାକିର ଜଲାଲି ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ସମର୍ଥନ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଫଗାନମାନେ କେବେବି ସେମାନଙ୍କ ମାଟିରେ ବିଦେଶୀ ସାମରିକ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାଁନ୍ତି। ତଥାପି, ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଆଲୋଚନାର ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ପାଇଁ ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ରହିଛି।

